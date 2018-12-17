Автокросс «Новогодний Кубок Рязани»: на этот раз со снегом, но без участников

15-16 декабря после нескольких лет перерыва состоялся автомобильный кросс «Новогодний Кубок Рязани». Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза, национального героя Италии Федора Полетаева и 92-й годовщине создания ДОСААФ (Осоавиахим).

В прежние годы эти состязания завершали официальный российский сезон в автоспорте. Однако в последнее время «Новогодний кубок» преследовали неудачи. В декабре 2015 года из-за дождей гонку перенесли на январь 2016 года. А затем две зимы подряд турнир и вовсе отменяли.

В 2018 году «Новогодний Кубок» потерял статус соревнований единого календаря Российской автомобильной федерации. Наверное, отчасти именно этим можно объяснить отсутствие к нему интереса со стороны спортсменов. На гонку, которая прошла в шести зачетных классах, заявились всего 36 гонщиков.

К примеру, в зачетной группе Т1-2500 (УАЗ) был всего один (!) участник, в группе Т4-2 (ГАЗ-53) – три, в группе Т4-1(«Газель») – четыре. При этом в воскресенье организаторы дали старт соревнований раньше времени, объявленного в регламенте. Затем, проведя три заезда, устроили полуторачасовой перерыв. Конечно, ведь на дворе «май месяц»… И без того немногочисленные зрители на холме в это время просто наслаждались морозным декабрем!

- Трасса наконец-то получилась пригодная для гонок, - отметил рязанский автогонщик Владимир Скороходов. – Погода порадовала. Жаль, что так мало участников. Мне кажется, что многие уже просто не верят, что в Рязани могут провести хорошие соревнования.

Что касается борьбы на трассе, то наиболее интересно и динамично смотрелись заезды на «восьмерках» (Д2-Н) и на грузовиках ЗИЛ-130.

Евгений Кузовкин (№68) под огнем атак Павла Фомичева.

Павел Фомичев вылетел с трассы, но смог самостоятельно вернуться на трек.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В легковом переднеприводном классе после перерыва в гоночной карьере за руль «восьмерки» вернулся рязанец с тамбовскими корнями Евгений Кузовкин. Получилось неплохо – на его счету итоговое третье место. Победу предсказуемо отпраздновал Владимир Скороходов (Рязань), хотя отметим, что достойную конкуренцию ему оказал Максим Прописнов (Рязань).

Евгений Кузовкин (Рязань).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

А вот в заездах на грузовиках ЗИЛ-130 порадовал Александр Ильичев, оказавший достойное сопротивление бронзовому и серебряному призеру чемпионата России 2018 года Игорю Атаеву (Москва) и Роману Степанову (Рязань). Во втором заезде Ильичев и вовсе лидировал половину дистанции, красиво и в рамках правил, отбивая атаки преследователей. Чемпион 2018 года рязанец Вячеслав Свечников участие в соревнованиях не принимал.

Александр Ильичев (Шатура) отбивает очередную атаку Игоря Атаева (Москва).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

К сожалению, в проекте единого календаря Российской автомобильной федерации на 2019 год на трассе «Семеновская» значится лишь одно соревнование – автокросс «День Победы». Не планируется проведение под эгидой РАФ и соревнований на трассе «Княжое» Кораблинского района. Возможно, гонки пройдут на таком же вот региональной уровне, но нужны ли они болельщикам и спортсменам в подобном формате…

Результаты соревнований:

Легковые, задний привод – Д2-классика (15 участников)

1. Дмитрий Исаев (Бронницы)

2. Алексей Немтырев (Бронницы)

3. Артем Кулапов (Рязань)

Алексей Немтырев (Бронницы).

Легковые, передний привод – Д2-Н (7 участников)

1. Владимир Скороходов (Рязань)

2. Максим Прописнов (Рязань)

3. Евгений Кузовкин (Рязань)

Владимир Скороходов (Рязань).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа УАЗ – Т1-2500 (1 участник)

1. Денис Кечкин (Дмитров)

Зачетная группа «Газель» - Т4-1 (4 участника)

1. Алексей Савин (Рязань)

2. Юрий Григорьев Юрий (Рязань)

3. Сергей Калатушкин (Рязань)

Зачетная группа ГАЗ-53 – Т4-2 (3 участник)

1. Валерий Фролов (Рязань)

2. Алексей Алешин (Рязань)

3. Константин Гаврилин (Рязань)

Зачетная группа ЗИЛ-130 – Т4-3 (6 участников)

1. Игорь Атаев (Москва)

2. Роман Степанов Роман (Рязань)

3. Александр Ильичев (Шатура)