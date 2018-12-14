15 декабря в Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта

В связи с Парадом Дедов Морозов в субботу, 15 декабря, с 16.50 до 17.30 на Первомайском проспекте перекроют движение: от пересечения с улицей Вокзальной до площади Ленина.

Также на проезжей части площади Ленина, Соборной улице - от пересечения с улицей Ленина до площади Ленина - с 17.00 до 19.00 изменят схему движения пассажирского транспорта:

- троллейбусы №1 из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно

- троллейбусы №3 следуют от конечной «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой ул., пл. Мичурина, ул. Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный маршрут – 2 троллейбуса)

- троллейбус №5 (наружный) от конечной «ул. Строителей» следует по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, до разворотного круга на пл. Театральной, далее по у. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского по Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту до конечной «ул. Строителей»

- троллейбусы №5 (внутренний) следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, пл. Мичурина, ул. Есенина до разворотного круга на пл. Театральной, далее по своему маршруту

- троллейбус №6 следует по маршруту №12

- троллейбусы №8 в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по ул. Маяковского, пл. Мичурина, улицам Горького, Новая. На остальных участках по своему маршруту;

- троллейбусы №10 из Московского района до остановки «Дом художника» следуют по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, до разворотного круга на пл. Театральной и обратно

- автобусы №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» идут по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам

- автобусы №№31, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам

- автобусы №41 при движении со стороны Соборной пл. следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту

- автобусы №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной пл. следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своим маршрутам.