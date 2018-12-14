2018-12-16T10:46:04+03:00
Общество

15 декабря в Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта

По Первомайскому проспекту 40 минут смогут двигаться только Деды Морозы
Павел АВЕРИН
Поделиться:
..Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Изменить размер текста:

В связи с Парадом Дедов Морозов в субботу, 15 декабря, с 16.50 до 17.30 на Первомайском проспекте перекроют движение: от пересечения с улицей Вокзальной до площади Ленина.

Также на проезжей части площади Ленина, Соборной улице - от пересечения с улицей Ленина до площади Ленина - с 17.00 до 19.00 изменят схему движения пассажирского транспорта:

- троллейбусы №1 из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно

- троллейбусы №3 следуют от конечной «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой ул., пл. Мичурина, ул. Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный маршрут – 2 троллейбуса)

- троллейбус №5 (наружный) от конечной «ул. Строителей» следует по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, до разворотного круга на пл. Театральной, далее по у. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского по Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту до конечной «ул. Строителей»

- троллейбусы №5 (внутренний) следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, пл. Мичурина, ул. Есенина до разворотного круга на пл. Театральной, далее по своему маршруту

- троллейбус №6 следует по маршруту №12

- троллейбусы №8 в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по ул. Маяковского, пл. Мичурина, улицам Горького, Новая. На остальных участках по своему маршруту;

- троллейбусы №10 из Московского района до остановки «Дом художника» следуют по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, до разворотного круга на пл. Театральной и обратно

- автобусы №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» идут по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам

- автобусы №№31, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам

- автобусы №41 при движении со стороны Соборной пл. следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту

- автобусы №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной пл. следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своим маршрутам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль