Будущее телевидения уже наступило

Времена вечерних посиделок перед телевизором или семейных битв за пульт прошли. Вопросы «сколько можно листать?», «опять смотреть нечего?» потеряли свою актуальность вместе с запуском мультиплатформенного ТВ «Дом.ru Movix», которое можно смотреть с любого устройства – ТВ, планшета, смартфона.

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Кто в семье главный?

Телевизор есть почти в каждом доме, но как его смотреть, если интересы членов семьи не совпадают? Папа хочет смотреть «Викингов», мама «Великолепный век», сестра «Орла и решку», а младший брат уже замер в ожидании «Фиксиков»? С «Дом.ru Movix» это поправимо. С его помощью «смотреть телевизор» можно с экрана планшета, смартфона и ПК, подключенного к интернету. Только представьте, как это удобно и больше никаких споров на тему «Кто в семье главный?».

Хочу смотреть, а не листать

Несмотря на то, что в самом скромном тарифе цифрового ТВ обычно бывает более 100 каналов, иногда возникает ощущение, что смотреть нечего. А тут еще и настроение такое: то ли в отпуск хочется, то ли нервы пощекотать. Как в этом случае найти видео по настроению сразу? Легко! О вас уже позаботились редакторы мультиплатформенного ТВ «Дом.ru Movix». Весь контент удобно сгруппирован по категориям (фильмам, сериалам, жанрам, актерам) и тематическим подборкам (например, все «фильмы Marvel», «хиты Кинотавра», «Во власти стихии», «Мурашки по коже»), что значительно облегчает процесс выбора. Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет его продолжить с этого же места на другом устройстве.

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ТВ без проводов и приставок

Представьте, вы въехали в новую квартиру, сделали ремонт, обжились, а о том, как подключать цифровое ТВ не подумали, и теперь провода придется тянуть поверх вашего новенького ремонта. Согласитесь, неприятно? Но если вы владелец новенького Smart TV Samsung и LG, то сможете подключить цифровое ТВ без проводов и приставок – с помощью приложения «Дом.ru Movix». Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора: телеархиву (просмотр ТВ-программ в течение 3 дней после эфира), постановке на паузу и перемотке эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программе и др. Достаточно подключить телевизор к интернету через Wi-Fi роутер и скачать приложение в магазине для Smart-телевизоров.

Все пропало?

Наверное, с каждым из нас периодически происходят непредсказуемые события: сломанный каблук в метро, захлопнувшаяся дверь квартиры или внезапно отключившийся свет. А ведь вы только сели посмотреть очередную серию любимого сериала, да еще друзей позвали. Все пропало, спросите вы? Конечно, нет! Ведь для мобильного доступа в интернет электричество не нужно. Включите планшет или смартфон, запустите приложение «Дом.ru Movix» и продолжайте наслаждаться фильмом. Главное, чтобы заряда хватило.

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Спать или смотреть?

Помните, как в детстве спешили домой с прогулки или из школы, чтобы успеть к началу любимого мультфильма или передачи или, повзрослев, не спали ночью в ожидании спортивной трансляции или интересной премьеры? Пропустишь начало – и уже не так интересно, а гол в повторе уже и не гол совсем – эмоции не те. «Дом.ru Movix» поможет вам и выспаться, и никуда не опаздывать. С функцией телеархив смотреть программы можно еще три дня после их выхода в эфир.

С «Дом.ru Movix» телевидение стало таким, каким вы хотели его видеть. С ним можно управлять просмотром, а новая платформа подберет фильмы, сериалы и шоу, которые вам точно понравятся. Узнать больше вы можете на сайте tv.domru.ru или по телефону 51-51-51.

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