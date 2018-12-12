2018-12-12T14:20:29+03:00
Общество

Мисс завода «Красное знамя»

5 декабря на предприятии прошел финал конкурса красоты
Роман ДОРОФЕЕВ
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Общее фото на память!Общее фото на память!
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5 декабря на заводе «Красное знамя» состоялся грандиозный праздник – финал конкурса красоты «Мисс завода «Красное знамя». Бороться за корону престижного титула на сцену конференц-зала вышли шесть заводских красавиц.

– Девушки, вы большие молодцы! Каждая из вас достойна победы! Желаю всем удачи! – обратился к конкурсанткам генеральный директор предприятия Алексей Рощин.

Финал конкурса прошел под общей темой туристического агентства «KZnamya-tours» – «Вокруг света». Каждая из участниц на протяжении всего вечера и всех испытаний представляла образ выбранной ею страны.

На суд строгого жюри и зрителей были представлены интеллектуальные и творческие номера девушек – вокал, танцы, дефиле, а также умение держаться на сцене перед публикой и отвечать на провокационные вопросы.

Выступления участниц поддержали и украсили своей энергетикой танцевальный коллектив «Эклектика» и вокал Надежды Мамаевой.

В финале ни одна из очаровательных девушек не осталась без титула. Елена Суркова стала «Мисс Фотогеничность», Ирина Мильшина – «Мисс Нежность», Маргарита Муравьева – «Мисс Интеллект», Марина Динеева – «Мисс Обаяние», Анастасия Косцова - «Мисс Харизма», а Татьяна Тулякова – «Мисс Изящество».

В конкурсе зрительских симпатий, который стартовал за несколько дней до финала, уверенную победу одержала Маргарита Муравьева. Специальный приз за «Волю к победе» получила восхитительная Марина Динеева.

Звание «Вице-мисс» удостоилась Анастасия Косцова, покорившая публику своей искренней улыбкой и прекрасным голосом.

Победительницей конкурса «Мисс завода «Красное знамя» стала хрупкая и очаровательная Ирина Мильшина!

Всем участницам вручили призы и подарки. Зрители получили отличные эмоции и позитивный настрой!

Маргарита Муравьева - "Мисс Интеллект".

Маргарита Муравьева - "Мисс Интеллект".

Елена Суркова - "Мисс Фотогеничность".

Елена Суркова - "Мисс Фотогеничность".

Анастасия Косцова - "Мисс Харизма".

Анастасия Косцова - "Мисс Харизма".

Татьяна Тулякова - "Мисс Изящество".

Татьяна Тулякова - "Мисс Изящество".

Марина Динеева - "Мисс Обаяние".

Марина Динеева - "Мисс Обаяние".

Ирина Мильшина - "Мисс завода "Красное знамя - 2018" и "Мисс Нежность".

Ирина Мильшина - "Мисс завода "Красное знамя - 2018" и "Мисс Нежность".

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