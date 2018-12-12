«Комсомолка» определила лучшие ипотечные программы осени

7 декабря состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области», организованного «Комсомольской правдой». В пяти номинациях награды получили 4 кредитные организации.

Компетентное жюри изучило представленные на рязанском рынке ипотечные программы. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

«За ипотекой – будущее»

Жилищный вопрос волнует многих рязанцев. И чтобы помочь жителям региона сориентироваться в огромном выборе ипотечных программ, «Комсомолка» с экспертами тщательно проанализировали предложения кредитных организаций. Конкурс на лучшую ипотеку стартовал в июне, и его первые итоги подвели в августе.

В рамках второго этапа жюри предстояло вновь оценить поступающие от банков заявки и выявить лучшие предложения на рынке ипотечного кредитования. В течение осени экспертный совет проанализировал десятки ипотечных программ и определил лучшие в пяти номинациях. Сгруппировать поступающую информацию и подготовить ее для анализа редакции помогла компания «Бизнес Системы».

Программы оценивали по 7 критериям: процент по кредиту, сумма кредита, срок его погашения, первоначальный взнос, рейтинг банка или кредитной организации, процент одобрения и наличие скрытых повышающих коэффициентов.

– Базовые критерии, повлиявшие на распределение мест – это доступность ипотеки и самый низкий процент, – отметил генеральный директор ГК «Единство» Антон Воробьев. – Мы изучили все ипотечные программы на первичном и на вторичном рынках, и стало очевидно, что у одних программы более интересные, а у других – с недостатками. В целом же ситуация на ипотечном рынке области стабильная, потребительский спрос есть. Прослеживается небольшой перевес в сторону рынка вторичного жилья, но и новостройки тоже покупают. За ипотекой – будущее, и чем прозрачнее и доступнее будут ипотечные программы, тем большей популярностью они будут пользоваться. Уверен, что вектор на снижение ипотечных ставок, который задал президент РФ, в ближайшие 6 лет будет достигнут.

Один из членов жюри, и. о. замглавы администрации Рязани Игорь Ковалев отметил важность просветительской миссии конкурса:

– Была проведена большая аналитическая работа, мы исследовали все предложения, представленные на рязанском рынке. Не обошлось без положительных сюрпризов – в число победителей вошла малоизвестная рязанцам компания. Надеемся, конкурс позволит гражданам сориентироваться и выбрать наиболее выгодные условия для решения жилищного вопроса, что в свою очередь, даст импульс к развитию экономики. В целом ситуация на ипотечном рынке региона стабильная, а ипотечный рынок – индикатор развития экономики, состояния потребительского спроса.

Прежние лидеры и новые лица

На церемонии награждения директор рязанского выпуска «Комсомольской правды», председатель жюри Николай Мальцев отметил, что наряду с лидерами летнего этапа конкурса в списке лучших появились новые лица. Очевидно, что рынок ипотечных предложений не стоит на месте, условия меняются, а вслед за ними меняются победители.

Игорь Ковалев (справа) вручил диплом представителю "Россельхозбанка". Фото: Марина РОМАНЕНКО.

«ДОМ.РФ» одержал победу в номинации «Ипотека для семей с детьми». АО «Россельхозбанк» оказался лучшим в номинации «Военная ипотека». Первое место в номинации «Ипотека для тех, кому более 50 лет» сохранил за собой ПАО «Совкомбанк». ПАО «ВТБ» одержал победу сразу в двух номинациях: «Ипотека для ИП» и «Стандартная ипотечная программа».

Антон Воробьев наградил представителей "Совкомбанка". Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Участники и жюри единогласно сошлись во мнении, что конкурс необходим не столько кредитным организациям, сколько рядовым рязанцам. В ближайшие три месяца экспертная комиссия продолжит изучение ипотечных программ и по итогам определит лучшие предложения этой зимы.

Сергей Перимбаев озвучил свой прогноз по развитию ипотечного рынка в России. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

КОМПЕТЕНТНО

Член жюри, директор компании "Бизнес Системы" Сергей Перимбаев:

- Этой осенью, уже после вручения летней премии «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области» в некоторых банках дважды повысили ипотечную ставку. Мощным толчком для этого послужило изменение ставки ЦБ, и есть тенденция к очередному поднятию ключевой ставки. Также некоторые банки по указанию ЦБ отказались от выдачи кредитов без первоначального взноса и выдают минимум с 20 % взносом. При увеличении стоимости обслуживания ипотеки прослеживается заметный рост ипотечных кредитов. Доходы населения падают, и только 30 % граждан могут рассчитывать на одобрение ипотеки. Все это может привести, например, к ипотечному дефолту. Будем надеяться, что регулятор не позволит повторения ситуации 2008 года в США. Напомню, тот известный финансовый кризис начался с краха крупнейших ипотечных корпораций.