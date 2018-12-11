Рязанцев познакомили с итогами XVIII съезда «Единой России»

10 декабря губернатор Рязанской области, член Высшего совета партии Николай Любимов, а также член Генерального совета партии, секретарь регионального отделения Аркадий Фомин провели встречу с представителями первичных отделений. На встрече были подведены итоги XVIII Съезда «Единой России», прошедшего в Москве 7-8 декабря.

МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА ТО, ЧТО ГОВРИМ

– Состоявшийся съезд – главное политическое мероприятие не только партии «Единая Россия», но и всей страны в целом, – отметил Николай Любимов. – На нем определялись векторы развития России. На пленарном заседании выступил Президент РФ Владимир Путин, подвел итоги годовой работы и определил планы на ближайшие пять лет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Было поддержано множество инициатив, исходивших из регионов. В частности, внесены изменения в устав, касающиеся этических норм. Этические нормы – это, прежде всего, ответственность за свои слова и поступки. Это скромность на работе и в быту.

Много говорилось о национальных проектах, обсуждался формат участия регионов в них. Определены финансовые объемы по каждому из проектов. Суммы колоссальные. Рязанская область в 2019 году на реализацию нацпроектов получит на сорок процентов (!) средств больше по сравнению с 2018 годом. Также мы говорили о том, что все национальные проекты должны сопровождаться депутатским контролем.

– Произошли и определенные кадровые изменения, – дополнил Аркадий Фомин. – Николай Любимов вошел в Высшей совет партии – для нас это возможность еще более активно работать на благо рязанцев. В уставе партии прописаны наши ключевые задачи: благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России. За последние годы средняя продолжительность жизни в Рязанской области увеличилась на восемь лет. Безусловно, это достижение, в том числе и результат нашей с вами работы. Национальные проекты, которые сегодня готовятся к реализации, позволят еще больше улучшить качество жизни, городской среды и экологию.

Также на съезде обсуждали максимальную открытость и прозрачность партии. Мы должны быть понятны, а также открыты для новых людей и новых идей.

ГЛАВНОЕ - ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ

Руководители первичных отделений партии смогли задать Аркадию Фомину и Николаю Любимову интересующие их вопросы, поделиться своими проблемами.

В частности, секретарь первичного отделения Октябрьского района, председатель ТОС «Васильевский» Светлана Акимушкина в продолжение темы контроля, поднятой чуть ранее губернатором, отметила массовые нарекания по проекту «Городская среда».

– Как нам сделать контроль более действенным? – поинтересовалась Светлана Николаевна.

– Я считаю, что контроль должен быть уже на стадии формирования перечня дворов, - ответил Николай Викторович. – И, конечно, общаться с людьми, спрашивать: а нужна ли вам во дворе парковка или больше нужна детская площадка. У нас же в некоторых случаях людей просто ставили перед фактом, даже не интересуясь, существует ли действительно такая потребность у жильцов. Мы обязательно разработаем правила контроля, сделаем их действенными и эффективными.

Встреча прошла в общественной приемной "Единой России".

Секретарь первичной организации Советского района Николай Щербаков задал вопрос, касающийся мотивации:

– Первичные отделения активно работают в избирательную фазу, но хотелось быть более активно включенными в работу и в остальное время.

– Николай Николаевич, вы правы, нужно не словами, а делами завоевывать доверие и авторитет. Работа первичных отделений – это основа работы партии, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Конечно, первичные отделения должны быть задействованы более активно. Мы планируем проводить конкурсы инициатив первичных организаций и бюджетировать их из партийных источников. Такое решение уже принято. Единственное ограничение – инициативы должны носить локальный характер, то есть – это двор или квартал.

На встрече прозвучали и вопросы, касающиеся мотивации молодежи и активного долголетия людей старшего возраста. Аркадий Фомин отметил, что в «Единой России» созданы все условия, для того чтобы молодые люди могли проявить и зарекомендовать себя, а Николай Любимов проинформировал, что делается в регионе для людей так называемого «серебряного возраста».

В завершение встречи участники поблагодарили друг друга и высказали надежду на дальнейшую плодотворную работу.