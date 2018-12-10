Пес Рыжий преподает ПДД рязанцам и претендует на почетную должность хранителя нового музея

Тысячи рязанцев, живущих в центре города или часто бывающих там по делам, уже запомнили его: небольшой, песочного окраса, дружелюбный. Самое необычное свойство этого песика – он переходит дорогу исключительно по зебре и только на зеленый свет.

– Я один раз видела «собачью свадьбу», когда несколько животных несутся сломя голову, – рассказывает продавщица магазина, работавшего в доме 3 по улице Семинарской. – И вот все пробежали, а этот остановился и ждет зеленого света. Когда зеленый зажегся, он побежал их догонять.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Песик по имени Рыжий живет на стройке нового исторического музея, протянувшейся вдоль улицы Соборной. Об этом рассказали сотрудники строительной организации.

– Мы уже больше двух лет с Рыжим дружим, – поделился с нами в бытовке сторож. – Он нам помогает: всех своих запомнил, а когда кто–то чужой хочет пройти в ворота, то он лает. Днем бегает по соседним дворам, все проверяет: где доску какую–нибудь бросили, где машина давно с места не трогалась. Когда на площади Ленина парад или демонстрация бывает, он тоже обычно ходит смотреть. И всегда дорогу переходит только на зеленый свет!

Рыжий очень дружелюбен и охотно общается с людьмиФото: Владимир ФРОЛОВ

Вот это и удивительно. Зоологи знают, что собаки не различают большинство цветов. Поэтому Рыжий, скорее всего, ориентируется на людей, которые ждут разрешающего сигнала, и подражает им. Увидеть чудо довелось и нам самим: корреспондент «КП» своими глазами видел, как пес перебегал на зеленый свет и в одиночку. Тогда возможен и такой вариант: пес разбирает, в верхней или нижней части светофора зажегся свет.

– Мы уже детям его в пример приводим: смотрите, учитесь! – признается мужчина, приехавший в соседнюю школу №6 за сыном, учеником младших классов. – Можно специально уроки по Правилам дорожного движения проводить прямо на перекрестке. Мне кажется, это принесет больше пользы, чем десять лекций.

НОЧУЕТ В МУЗЕЕ И ЛЮБИТ ПЛОВ

Рабочие заверяют, что к ним в бытовку Рыжий если и заходит, то ненадолго, разве что из вежливости. Ночевать он уходит куда–то на верхние этажи новостройки. Он словно ощущает себя хранителем будущего исторического музея, который должны перевести сюда из Рязанского кремля.

На стройке пес ежедневно бывает на верхних этажах зданияФото: Владимир ФРОЛОВ

– Я живу рядом, часто поесть ему выношу, – говорит пожилая женщина на улице Семинарской. – Кроме как ко мне на угощение, он ходит еще в узбекское кафе рядом с «Детским миром». Ему там очень плов нравится, повара всегда для него остатки на картонку выкладывают.

Все местные жители останавливаются поздороваться с РыжимФото: Владимир ФРОЛОВ

Но стройка в 2019 году будет завершена, объект сдадут – и «временно прописанному» животному, конечно же, не разрешат остаться в музее. А значит, Рыжему потребуется новое место жительства и службы. В этом остается надеяться на читателей «Комсомолки». Желающие подружиться с умным псом всегда могут встретить его на перекрестке улиц Соборной, Семинарской и Ленина или у входа на стройплощадку.

КСТАТИ

Какие еще умные животные жили в Рязани?

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