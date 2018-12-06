Зачем строители закупают донскую щебенку для рязанских дорог

Приближается 10-летний юбилей открытия властями России информации обо всех государственных закупках. Прозрачность бюджетных расходов, которые мог свободно проверить на интернет-

сайтах любой житель страны, была одним из направлений борьбы с коррупцией.

В ноябре 2018 года при опросе клиентов крупнейшего интернет-портала рязанские дороги по качеству были названы вторыми с конца в России. Такая удручающая оценка сочетается с довольно большими затратами на строительство и ремонт улиц городов и междугородних автотрасс. С 2019 года дорожный фонд региона еще больше вырастет за счет перечисления в него штрафов, уплаченных рязанскими водителями.

В проекте бюджета-2019 дорожный фонд муниципальных образований собираются увеличить на 30 миллионов рублей.

Но как добиться того, чтобы средства расходовались эффективно? Только рязанские отделения политических партий обсудили эту проблему за последние два месяца трижды.

ЧЕМ ПОЧИНЯТ РЯЗАНСКИЕ ДОРОГИ

Значительную долю дорожных работ в Рязанской области выполняет акционерное общество «Рязаньавтодор», располагающее в сельских районах 10 филиалами – дорожными ремонтно-строительными управлениями. К началу 2018 года на его содержании находилось 5264 километра из 6538 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог области.

В прошлом году эффективность «Рязаньавтодора» специально рассматривала областная Дума. Причины – многомиллионные убытки организации, собственником которой является министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, то есть фактически государство.

Летом 2018 года государство начало заниматься закупками строительных материалов для АО «Рязаньавтодор». Понятно, что самый прозрачный способ траты государственных денег на такое святое и патриотическое дело, как ремонт дорог – свободный конкурс с большим числом участников. Но «Рязаньавтодор» очень часто приобретает материалы на основании закона 223-ФЗ от 18 июля 2011 года с пометкой «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

ЛИПЕЦКАЯ И РОСТОВСКАЯ ЩЕБЕНКА

Например, с датой 24 августа 2018 года в реестре значится закупка №31806854704. Именно таким способом приобретался доломитовый щебень трех разных фракций от 5 до 70 мм по стандарту СТО 00186861-002-2017. Начальной ценой были 15 миллионов рублей. Сделка заключена с ООО «Доломит» из города Данков Липецкой области. Небольшой поиск в интернете дает информацию, что это предприятие из группы Новолипецкого металлургического комбината.

12 сентября была согласована закупка щебня еще у одного единственного поставщика. Здесь, в закупке №31806925103 начальной ценой были 5 миллионов рублей. Поставщик – ООО «Обуховский щебзавод», предприятие из Красносулинского района Ростовской области. Расстояние до Рязани –

720 километров, поэтому поставки, согласно договору, производятся по железной дороге.

ОБЛАСТНОЙ «БЕРЕЗОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ»

Рязанские предприятия по разработке камня в этой ситуации могут обидеться: уж если предприятие, принадлежащее государству, покупает стройматериалы у единственного поставщика без обеспечения широкой конкуренции, то можно было надеяться, что предпочтение отдадут землякам. И средства останутся в экономике региона, а не будут пополнять чужой ВРП (валовой региональный продукт).

– Наш известняковый щебень соответствует ГОСТу 8267-93, – утверждают на предприятии, разрабатывающем карьер в Касимовском районе. – Это экологически чистый материал: камни белого цвета, а с примесями глины и окиси железа он может быть желтоватым или красноватым. У него хорошая ударостойкость и устойчивость к разностям температур окружающей среды.

Да что там прочие предприятия! У самого «Рязаньавтодора» есть карьеры, откуда можно брать песок и щебень. Например, из карьера «Болушево-Богданово» в Шацком районе можно брать известняк.

ВОПРОС ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Быть может, предприятия из других регионов России поставляют щебень дешевле, чем рязанские предприятия? После просмотра открытых источников, то есть размещенных на интернет-сайтах прайсов, такого вывода не сделаешь. Цены начинаются от 308 руб. за тонну, на лучшие марки поднимаются выше 1000 руб. за тонну – и колеблются всего на несколько процентов туда-сюда в зависимости от места происхождения камня.

А не уступает ли рязанский стройматериал по качеству привозному? Специалисты говорят, что это совершенно не обязательно.

– В Рязанской области известны месторождения камня с маркировкой, подходящей для дорожного строительства, – утверждает Павел Ивакинский, приглашенный сотрудник НИИ инженерной геологии. – Качество обычно тем выше, чем глубже разрабатывается карьер.

Весной 2017 года карьер в Пронском районе посетил региональный министр природопользования – тогда им был Сергей Карабасов. И вопросов к качеству у него не возникло. «Высокое качество продукции, – отметил он, – необходимо поддержать мерами по ее популяризации».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава Союза строителей Рязанской области Лема Шаипов:

– В Рязанской области имеется щебень с подтвержденным качеством: например, карьер в Пронском районе или карьер в Касимове. Дорожники охотно берут пронский щебень, хотя для более сложных работ он не всегда подходит. В Рязанской области есть немало и других месторождений – хорошо бы их освоить.