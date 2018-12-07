Андрей Красов озвучил этические нормы для членов «Единой России»
«Единая Россия» вводит этические нормы, обязательные для следования всеми членами партии. Об этом заявил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов на дискуссионной площадке «Обновление», которая состоялась в первый день XVIII Съезда «Единой России», проходящего в эти дни в столице.
– Итоги региональных дискуссий показали запрос на усиление требований к членам «Единой России». При этом подчеркну, что большинство партийцев придерживаются этических норм. Но есть отдельные представители, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии. Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия. Ведь все это в итоге негативно сказывается на имидже «Единой России», – отметил Андрей Красов.
Депутат-единоросс сформулировал этические нормы для всех членов «Единой России». Это уважительное отношение к людям и их проблемам, помощь в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций; исключение действий и высказываний, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека; нетерпимое отношение к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей; принцип личной скромности и сдержанности в публичном поведении; реагирование на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий, в случае, если обвинения в соответствуют действительности и дискредитируют партию, необходимо немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей; выполнение взятых перед людьми обязательства, наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.
Красов напомнил, что на протяжении нескольких лет Уставом партии закреплен механизм ответственности за неподобающее поведение в виде приостановления членства после возбуждения уголовного дела.
– Все члены «Единой России» должны осознавать, что партия представляет людей и работает для них. Поэтому в случае, если их деятельность или поведение противоречат партийной этике, эти люди должны нести ответственность, соразмерную своим поступкам», – заключил Андрей Красов.
XVIII Съезд «Единой России» проходит в Москве 7-8 декабря. Делегацию от Рязанской области возглавляют члены Генерального совета «Единой России» – секретарь регионального отделения, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
В первый день работают три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».
Во второй день Съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов Программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII Съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок – «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна» и «Развитие сельских территорий».
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