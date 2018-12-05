Уборка улиц по-рязански: денег нет, но вы держитесь

Едва на улицах Рязани лег первый снег, в травмпункты начали поступать люди с ушибами, растяжениями, вывихами и переломами. Все они стали жертвами плохой работы муниципалитета и коммунальщиков, за последние несколько лет напрочь забывших о своих обязанностях по уборке с тротуаров снега и наледи. Еще чуть-чуть, и к этим бедам добавятся сосульки, падающие на головы прохожих с неочищенных крыш. Но вместо того чтобы привести все в порядок, наши коммунальщики предпочитают натягивать красные ленточки, огораживая ими потенциально опасные места. Риторика такая: мы вас предупредили об опасности, поэтому и спроса с нас никакого, даже если вы покалечились.

ДЕНЕГ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА ЦЕНТР

Если вы вспомните, то какие-то несколько лет назад ситуация была иной: обязанность убирать тротуары и входные группы была закреплена за владельцами или арендаторами многочисленных торговых точек, кафе или палаток. Правда, делалось это по договоренности, даже скорее по понятиям, говорят чиновники от ЖКХ, но никак не было закреплено на законодательном уровне. Сейчас же принят специальный региональный закон, который обяжет предпринимателей следить за территориями, находящимися в их ведении.

Правда, заработает долгожданный закон, судя по всему, еще не скоро. По словам начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Игоря Ковалева, для этого необходимо принять новые правила благоустройства.

–Все это должно быть зафиксировано в новых правилах благоустройства, –пояснил Игорь Владимирович. –Сейчас над этим работают в управлении благоустройства, в правовом управлении и в префектурах. Мы в свою очередь тоже дали свои предложения. Но, конечно, полностью решить проблему уборки улиц эта мера не сможет. Принципиальный вопрос находится на уровне финансирования муниципалитетов и в частности их благоустройства. В Рязани уборка общественных территорий проводится в основном на центральных улицах, а на микрорайоны не хватает средств. Часть этих территорий убирается силами управляющих компаний, а остальное остается неубранным. Это проблема носит скорее финансовый характер. К сожалению, бюджет формируется таким образом, что финансирование благоустройства происходит по остаточному принципу.

КТО ОТВЕТИТ ЗА РАЗГИЛЬДЯЙСТВО?

Тем временем зима не будет ждать, пока в городе установят правила уборки территорий.

–С наступлением сезона гололеда резко возрастает число обращений граждан, пострадавших в результате падения на неубранных улицах, –рассказывает председатель Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов. –И примеров, когда к нам за помощью обращались лица, получившие травмы в результате падений, достаточно много. Всех этих людей, в первую очередь, интересует, кому предъявлять претензии и требования, в случае если вы видите подобное разгильдяйство? За все это несет ответственность муниципалитет. То есть, администрация Рязани, которая содержит в своем штате огромное число сотрудников, смотрящих как друг за другом, так и за нашим городом. Если падение произошло во дворе или придомовой территории –это уже ответственность управляющей компании, его обслуживающей, и неважно, живете вы в этом дворе или просто пришли к кому-нибудь в гости. Отвечать придется все равно им, потому что именно УК должны содержать доверенную жильцами территорию дома в порядке, за что они ежемесячно платят деньги.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Итак, если вы поскользнулись на улице и получили серьезную травму, то нужно:

- взять контакты свидетелей вашего падения;

- сфотографировать место, где вы упали, и препятствие, о которое споткнулись;

- вызвать скорую помощь и попросить медиков предоставить справку о выезде;

- нужно определить ответчика. Чтобы выяснить, кому принадлежит участок, на котором вы получили травму, нужно обратиться в городскую администрацию или территориальное управление данного района;

- необходимо собрать все справки из больницы и чеки на лекарства.

Есть два способа взыскать ущерб: в мировом порядке или через суд. Но в любом случае пострадавший должен подать ответчику заявление о взыскании ущерба и приложить к нему все собранные доказательства получения травмы в указанном месте, причиненного вреда здоровью и понесенных убытков.