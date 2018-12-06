2018-12-07T13:52:25+03:00
Недвижимость

Ученье – свет!

На базе строительной лаборатории VELLCOM group открылась кафедра Политехнического университета
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Специалисты холдинга будут сопровождать дипломные и преддипломные проекты выпускников вузаСпециалисты холдинга будут сопровождать дипломные и преддипломные проекты выпускников вуза
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Строительный холдинг VELLCOM group непрерывно принимает участие во многих социально значимых событиях, в том числе связанных с подготовкой профессиональных кадров в сфере строительства. Примером могут служить различные конференции, открытые лекции и мероприятия, направленные на повышение уровня образования молодежи. 5 декабря произошло одно из таких ярких событий – холдинг VELLCOM group совместно с руководством Политехнического университета открыл кафедру «Инновации в строительстве. Система менеджмента качества» на базе собственной строительной лаборатории.

Открытие кафедры позволит решить ряд важных для общественности задач. Несомненно, сотрудники VELLCOM group окажут содействие в углубленной подготовке студентов РИ(ф)МПУ, ведь лабораторией будет предоставлено инновационное высокотехнологичное оборудование, которым может похвастаться далеко не каждый строительный комплекс в России. Также специалисты холдинга примут участие в сопровождении дипломных и преддипломных проектов выпускников учебного заведения и войдут в состав государственной аттестационной комиссии (ГАК) по защите выпускных квалификационных работ студентов РИ(ф)МПУ.

Другая, не менее важная задача, решаемая открытием кафедры – это повышение квалификации специалистов различных организаций, задействованных в сфере гражданского и дорожного строительства, а также переподготовка сотрудников холдинга.

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