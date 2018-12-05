Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Нового Радио» «Высшая Лига». Среди 5000 зрителей, собравшихся в концертном зале «Крокус Сити Холла», присутствовали сотни слушателей «Нового Радио», которые специально приехали из разных регионов страны, чтобы увидеть выступления любимых артистов.

Ведущие Вадим Галыгин и Настя Ивлеева вручают «Золотую Сирену» Ани Лорак. Фото: Виталий Тимохин.

Высокотехнологичное оснащение, световые эффекты, многометровая конструкция в виде головы символа премии – Золотой Сирены – с интеграцией искусственного интеллекта – масштаб церемонии поразил и зрителей, и артистов.В преддверии премии «Новое Радио» организовало серию акций в городах вещания, участники которых получили шанс отправиться в Москву на главное шоу года. 30 ноября в столице собрались победители региональных розыгрышей – слушатели из Екатеринбурга, Рязани, Владимира, Саратова, Тольятти, Белово, Великих Лук, Невеля, Калуги, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Орла, Белгорода, Липецка, Брянска, Обнинска, Воронежа и Молдовы.

Победитель розыгрыша билетов на церемонию вручения премии «Высшая Лига» от Нового Радио Рязань. Фото: Денис Филин.

Все они стали свидетелями современного музыкального шоу с участием исполнителей, чьи песни на протяжении года занимали лидирующие позиции в хит-параде радиостанции.

Выступление Димы Билана на ежегодной церемонии вручения премии Нового Радио «Высшая Лига». Фото: Виталий Тимохин.

Гости из разных городов России поделились впечатлениями от прошедшего мероприятия.

– Полный зал, иллюминации, ведущие, организация мероприятия и конечно же исполнители не оставили равнодушными. Все песни, которые ежедневно радуют нас на «Новом», прозвучали в живом исполнении. Море эмоций от концерта и от общения со звездами! Всем советую посетить в следующем году! – говорит Наталия из Орла.

– Декорации в виде 3D лица сладкоголосой Сирены во всю сцену на «Высшей Лиге» – это что-то потрясающее! «Новое Радио» опять впереди всех! Спасибо за шоу, было здорово! – поделился Дмитрий из Брянска.

– Билет на премию «Высшая Лига» я выиграла на вечеринке «Нового Радио» в Белгороде. Ни минуты не сомневалась, что ехать стоит. Это было крутое шоу, на сцене все мои любимые артисты, которые исполнили лучшие хиты года. Спасибо команде «Нового» за такое зрелище! – вспоминает Диана из Белгорода.

– После «Высшей Лиги» в голове только одно слово – круто! Крутое шоу, крутые певцы, крутые песни! «Новое Радио» – спасибо! – говорит Влад из Липецка.

Музыкальная премия «Нового Радио» «Высшая Лига» уже успела войти в ТОП музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий европейского уровня. В этом году свои заслуженные награды получили Полина Гагарина, Вера Брежнева, Дима Билан, Ани Лорак, Макс Барских, Елена Темникова, «Ночные снайперы», Лолита и Алексей Романоф, Burito, «Руки Вверх», LOC DOG и Ёлка, Настя Кудри, Эмма М, RASA, Alekseev, Filatov и Karas, MARUV, Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и MASTANK. Награда также отправилась в Украину к группе KAZKA.

Сергей Жуков с «Золотой Сиреной». Фото: Стас Кирилов.

«Новое Радио» – мультиформатный проект, объединяющий эксклюзивные технологии аудио и видео, позволяющие производить уникальный контент, осуществлять прямые трансляции и проводить акустические концерты. «Новое Радио» начало вещание 30 ноября 2015 года на частоте 98,4 FM в Москве, сегодня вещает в 111 городах в России, Белоруссии, Литве, Молдове и Таиланде. В эфире «Нового Радио» звучат самые яркие и популярные композиции российских исполнителей, безусловные хиты. Генеральный продюсер «Нового Радио» — Роман Емельянов.

«Новое Радио» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

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Ведущие премии «Высшая Лига» Вадим Галыгин и Настя Ивлеева вручили «Золотую Сирену» Эмме М. Фото: Виталий Тимохин.

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