2018-12-04T16:36:12+03:00
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Ледовые катки 2018-2019 в Рязани: где можно покататься бесплатно и за деньги

В городе будут работать более 40 катков и хоккейных коробок
Константин МОГИЛИН
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Традиционно платные катки с прокатом коньков будут работать в трех городских точках.Традиционно платные катки с прокатом коньков будут работать в трех городских точках.Фото: Алексей ФОКИН
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Крепких морозов синоптики пока не обещают, но городские площадки уже готовятся к наплыву любителей катания на коньках. В Рязани, по заверениям горадминистрации, будет оборудовано более 40 площадок, где можно и в хоккей поиграть, и попробовать себя в фигурном катании.

Для тех, кто готов платить

Только на трех рязанских катках коньки можно взять в прокат. На остальные придется ехать со своим снаряжением. Фото: Евгения ГУСЕВА

Только на трех рязанских катках коньки можно взять в прокат. На остальные придется ехать со своим снаряжением.Фото: Евгения ГУСЕВА

Традиционно платные катки с прокатом коньков будут работать в спорткомплексе «Локомотив», где на зиму заливают футбольное поле, на стадионе ЦСК и площадке ледового дворца, которая работает круглый год.

Ценники, как и условия, везде разные. В ДС «Олимпийский», который в народе называют ледовым дворцом, все время поддерживается одна температура - немного ниже нуля. Так что в сильный мороз вы здесь точно не замерзнете. Да и людей поменьше, то ли цена отпугивает, то ли ограничения на вход (кататься можно в дни, когда нет хоккейных матчей, концертов или других мероприятий), но толпы тут не бывает. Зато время катания четко фиксировано - 45 минут за один сеанс, правда, заранее можно взять сразу 1,5 часа и даже больше. Один детский сеанс со своими коньками обойдется в 80 рублей, а с прокатными будет стоить - 130 рублей. Взрослым с коньками придется отдать 200 рублей, а без - уже 250.

Прокатиться по залитым льдом беговым дорожкам стадиона ЦСК дети могут за 50 рублей, а взрослые - за 100. За отдельную плату здесь также можно взять и коньки на прокат.

Каток на стадионе «Локомотив» откроется уже 7 декабря и будет работать ежедневно с 15 часов. Здесь дети до 10 лет смогут покататься за 30 рублей, для остальных ценник - 100 рублей за вход. Прокат одной пары коньков обойдется в 50 рублей.

Катки во дворах - в любое время и бесплатно

На ледовых площадках можно не только поиграть в хоккей и попробовать себя в фигурном катании. Фото: Алексей ФОКИН

На ледовых площадках можно не только поиграть в хоккей и попробовать себя в фигурном катании.Фото: Алексей ФОКИН

Бесплатные хоккейные коробки появятся в 15 дворах по адресам: улица 2-е Бутырки, дом 5, улица Тимакова, между домами 8 корпус 1 и 10, улица Сельских Строителей, дом 3ж, улица Бирюзова, дом 1 корпус 8, улица Народный бульвар, дом 12, улица Октябрьская, дом 37, улица Березовая, дома 1м, 1н, улица Высоковольтная, дом 9, улица Керамзавода, дом 38, улица Керамзавода, дом 38, улица Дзержинского, дома 16, 16а, улица Радиозаводская, дом 12, и улица Новоселов, дом 36 корпус 2.

Целых четыре катка откроются в поселке Солотча (который также относится к областному центру) расположатся они по адресам: улица Владимирская, дом 95, улица Почтовая, дом 4, улица Владимирская, дом 100, Солотча и улица Солотчинское шоссе, дом 70.

Кроме этого бесплатные площадки зальют на территории 10 школ: № 17, 29, 41, 50, 53, 54, 55, 61, 63 и 72. Коробки появится у Дворца детского творчества, детско-юношеский центра «Надежда» и спортивного комплекса «Химик». От детско-юношеской спортивной школы «Орион» площадки будут работать по адресам: улица Соколовская, дом 3 корпус 2, улица Интернациональная, дом 24 корпус 1 и улица Стройкова, дом 65. Еще три от детско-юношеской спортивной школы «Сокол» расположатся по адресам: улица Зубковой, дом 30, улица Белякова, дом 27а и улица 6-я Линия, дом 4а.

Коробка с Московского переедет в Никуличи

Зальют в Рязани и четыре бесплатных городских катка, в прошлом году они пользовались большой популярностью у жителей всех возрастов. Уже установлена коробка на площади Победы и ведется монтаж ледовой площадки в Лесопарке. Еще два катка планируется установить на Лыбедском бульваре и в поселке Никуличи (последний будет работать вместо прошлогодней площадки на Московском шоссе).

Для семейного посещения удобнее всего будет каток на площади Победы - в установленных рядом ярмарочных домиках можно будет выпить горячего чая, а также приобрести продукцию рязанских производителей к столу. Прокат коньков на четырех городских катках не предусмотрен.

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