«Операция Морозко» продолжается: в рязанский лес подбросили еще четырех щенят

Под Рязанью продолжает развиваться история с выброшенными на мороз щенятами. Напомним, утром в воскресенье, 2 декабря, житель Агро-Пустыни Роман Афонькин отправился в лес и там наткнулся на… 20 щенят. Жавшись друг к другу, малыши не понимали, что происходит: по словам Романа Владимировича, они определенно домашние – все очень упитанные, и, видимо, в лес их просто привезли и оставили.

Все щенки беспородные, возраст – примерно от 1 до 2 месяцев. Кроме одной девочки – ей около четырех. Она, кстати, как могла, согревала и защищала малышей: не подпускала незнакомца, облаяла его, но постепенно смирилась и дала загрузить всю братву в багажник. Похоже, было уже невмоготу.

Интернет взорвался, но волна пока не дошла

Привезя щенков домой и на скорую руку соорудив им временное укрытие, Роман воззвал к помощи соцсетей. Запись на своей странице он разместил в полдень воскресенья, а уже днем следующего дня число репостов перевалило за 5 тысяч (!).

По рязанским меркам это гигантское количество. Однако оно все же находится в пределах виртуального мира: по факту пока увезли только одного малыша – новый хозяин приехал за ним вечером воскресенья.

Но Роман не отчаивается – ряд рязанцев уже сообщили ему о своей готовности взять собаку, просто пока не успели приехать и забрать животное.

Для систематизации процесса члены семьи Афонькиных всех щенков сфотографировали. К тем, кто хочет взять кого-то из них, огромная просьба: не звонить на телефон 8-910-561-70-53, а присылать смс с номером выбранного малыша. Позже Роман перезвонит вам сам.

И поверьте, его можно понять: телефон Романа просто обрывают, причем с рациональными предложениями обращаются далеко не всегда. Корреспонденту «КП»-Рязань» удалось дозвониться лишь с четвертой попытки.

– Я обращаюсь ко всем желающим помочь – кроме дома собакам ничего не нужно! Они обеспечены всем: корм есть, теплый вольер мы с родителями уже сделали, – говорит Роман Владимирович. – Наша цель – определить каждого щенка в дом, не доводя дело до приюта.

Кому-то понравилось

Ну, два малыша дом уже точно нашли, причем самый лучший – Роман сам решил оставить себе одного маленького щенка и ту самую барышню, которая так храбро защищала ребят от спасителя. Она и сейчас неустанно заботится о младших.

Кстати, питомцев в доме Афоньиных неожиданно прибавилось: в понедельник к Роману приехала съемочная группа ГТРК «Ока». Решив заснять то самое место в лесу, где и выкинули животных, телевизионщики отправились на место. А прибыв, обнаружили здесь... еще четырех малышей. Все они теперь у Романа.

КСТАТИ

В течение недели Роман будет передавать щенков тем, кто за ними приедет. Оставшихся в выходные он планирует привезти в Рязань – встречу организуют на Птичьем рынке.

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