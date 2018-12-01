Аркадий Фомин: Главные задачи «Единой России» – сохранение страны и благополучие каждого человека

Член Генерального совета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России».

– Дорогие однопартийцы и сторонники нашей партии! Сегодня, 1 декабря, исполняется 17 лет с момента образования «Единой России». Вместе со страной мы прошли сложный, но интересный путь. Мы отвечали на вызовы, которые стояли перед Россией, перед партией, обществом. Наши главные цели – это сохранение страны и благополучие каждого человека. Именно на это направлена работа наших партийных проектов, которые стали государственными программами. Работа общественных приемных и депутатских центров позволяет нам своевременно реагировать на каждую проблему, запрос конкретного человека. Я благодарен вам за совместную работу, направленную на развитие региона. Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, радости, хорошего настроения и успеха, – говорит Аркадий Васильевич.

Отметим, что сегодня Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия» насчитывает более 17 000 членов. В области 6 000 сторонников партии. Создано 32 местных отделения, 1040 первичных организаций.

В Рязани работает региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. В области реализуются 14 партийных проектов, а также муниципальные инициативы. Региональное отделение партии «Единая Россия» принимает активное участие в выборах всех уровней – от муниципального до федерального, получает высокую поддержку. В настоящее время интересы жителей области в Государственной Думе представляют три депутата – Андрей Макаров, Елена Митина и Андрей Красов. Рязанские единороссы активно сотрудничает с общественными организациями, ТОСами.

На правах рекламы.