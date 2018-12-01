Жителям Кустаревки, чтобы получить больничный лист, необходимо 12 часов

Дорогие читатели, как вы знаете, в нашей газете работает рубрика «Спроси у главы района». Недавно в нее пришло письмо от жителей поселка Кустаревка Сасовского района. В нем подробно описывались проблемы, с которыми сталкиваются все без исключения кустаревцы. Отнести поселок к вымирающим населенным пунктам язык не поворачивается. В Кустаревке недавно построена современная школа, есть клуб, детские и игровые площадки. На всей территории организован сбор ТБО. Оборудованы контейнерные площадки – стихийных свалок мусора мы не наблюдали. Однако при всем этом пользоваться вышеперечисленными благами жителям чрезвычайно трудно – за неимением дорог…

При встрече состоялся конструктивный диалогФото: Павел АВЕРИН

ЭХ, ДОРОГА…

Основная проблема, с которой сталкивается каждый – автомобильная дорога, ведущая в поселок. Школьный автобус добирается ежедневно по… То, по чему едут школяры, местами трудно назвать дорогой – такое ощущение, что здесь совсем недавно прошла ковровая бомбардировка. Скорая из райцентра не всегда отважится рискнуть и отправиться по вызову, поступившему из Кустаревки. Автолюбители выступают в качестве добровольных помощников местных фельдшеров, но, увы, не всех захворавших удается доставить в сасовскую ЦРБ – есть случаи, когда люди умирали прямо во время «тряского» путешествия.

Решение проблемы явно «не по силам» районной власти. На этот вопрос ответил глава региона Николай Любимов. По словам губернатора, дорога в Сасовском районе в первую очередь будет включена в новый национальный проект, который начнет действовать с 2019 года.

СГОРИМ?!

Второй вопрос, который интересует жителей Кустаревки, это пожарная безопасность. Поселок со всех сторон окружен лесами, в придачу к этому на одной из сторон (Кустаревка разделена надвое железной дорогой) находятся высохшие торфяные болота.

Противопожарные пруды есть, их надо почистить и обустроить пирсы

Местный священник Вячеслав Пименов, завершающий строительство нового храма, за свой счет выкопал пожарный водоем, купил помпу и шланги. Мы приехали с главой администрации Сасовского района Сергеем Макаровым и совместно с кустаревскими активистами провели своеобразную инспекционную проверку всех прудов. Их можно использовать в качестве пожарных водоемов, но для этого надо почистить дно и оборудовать пирсы, на которых может стоять пожарная машина. По словам Макарова, это будет сделано весной будущего года совместными усилиями районной и муниципальной власти.

– Тогда и появится возможность проявить себя недавно избранному главе поселения Владимиру Апушкину, – заметил глава районной администрации.

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ

На заранее обговоренную встречу с главой района пришли в подавляющем большинстве мужчины. Наша просьба была услышана. Поэтому диалог был сугубо деловой. Задавали только конкретные вопросы, касающиеся абсолютно всех. Один из них – водоснабжение. Во избежание инсайдерской информации, приводим ответ, что называется, из первых уст.

– Водопровода на одной из сторон Кустаревки не было со времен образования поселка – люди всегда пользовались колодцами, – Сергей Алексеевич рассказал целую историю. – Был проект стоимостью в 26 миллионов рублей. Но деньги не выделялись – вероятно, цифра пугала. В 2013 году, когда я стал главой района, мы, помня о пожарах трехлетней давности, проект оптимизировали, но финансов не хватало – по разным программам мы не проходили. Приняли решение строить водопровод самостоятельно. Отыскали в лесу заброшенную артезианскую скважину, привели ее в рабочее состояние, провели дезинфекционные мероприятия на водонапорной башне. И начали прокладывать водопроводную линию, за 2 года километр мы прошли, установили колонки и 11 домовладений подключили. В рамках проведения капитального ремонта мы сделали водопровод и канализацию в одном из многоквартирных домов. Сегодня мы рассчитываем на источники финансирования в будущем году, поэтому переделали проект на 4,6 миллиона.

Впервые за многие годы вода появилась прямо в кране кустаревских домовФото: Павел АВЕРИН

Житель Кустаревки Вячеслав Зайцев посетовал на то, что качество воды не всегда удовлетворяет жителей. Макаров отреагировал тут же: мы поехали в один из домов, Сергей Алексеевич выпил кружку воды из-под крана и набрал «полторашку» для проведения дополнительной экспертизы. Хозяйка дома, Татьяна, поведала, что вода некачественная бывает только весной.

КОГДА УЙДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА…

На встрече из представителей прекрасной половины человечества присутствовала только фельдшер местного ФАПа, приехавшая на скромной «Оке». Монолог из уст Надежды Бражниковой прозвучал острый:

– Ходим, как правило, пешком, вот машинку специально для этого завела, сама заправляю, сама ремонтирую. В Кустаревке совмещенный фельдшерско-акушерский пункт, я представляю РЖД. Понятно, что «железке» не до кустаревских бабушек, но я все равно их обслуживаю. К примеру, я вызываю скорую в шесть, она приезжает полседьмого. Если вообще приезжает… Теперь про электрички: утром и вечером. С температурой 40 градусов человек едет в ЦРБ в 7 утра, вернуться он может только в 19 часов. Раньше мы больничные листы выдавали, теперь у нас это право отобрали. Непонятно, почему в таком большом поселке не выдать больничный лист на 3 дня с ОРЗ? Почему на 12 часов нужно ехать в Сасово, чтобы получить больничный лист?! Понимаю, что в районе этот вопрос не решишь.

И нам поведали несколько случаев, когда больные люди заканчивали свой земной путь по дороге в Сасово. Так случилось и с далеко не старым мужчиной, которого просто не довезли в задней кабине (!) локомотива.

Переезд может стать непреодолимой преградой для пожарных машинФото: Павел АВЕРИН

А ЭТО ВРЕМЯ

К нам в редакцию снова обратились жители Елино Захаровского района. По их словам, ситуация с ЖКХ в поселке не улучшилась. Красноречивый пример: в начале ноября переполнилась канализация в одном из домов, отходы человеческой деятельности, что называется, верхом потекли по улице. В ответ на свое обращение к господину Абдыеву люди услышали нецензурную брань и угрозы «стереть всех в порошок», в частности за то, что обратились в нашу газету.

Считаем, что без попустительства со стороны главы администрации Захаровского района Ильдуса Абдюшева, подобного не произошло бы. Кстати, именно по его инициативе была ликвидирована компания, курирующая вопросы ЖКХ в поселке, а ее обязанности возложены на районную «контору». Зловонное озеро убрали лишь на шестой день…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В редакцию «Комсомолки» обратились жители ул. Центральной села Глядково Сасовского района. Жители, заплатившие деньги за уличную газификацию, недоумевают: «Когда закончится наше ожидание и работы продолжатся? Почему никто из газовиков не может дать нам вразумительный ответ?». Подробный ответ главы администрации Сасовского района на обращение глядковских жителей выйдет в ближайшем выпуске рубрики «Спроси у главы района». Кстати, в экспертизе воды из кустаревского крана показатели хорошие.