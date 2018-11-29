Жители двух рязанских домов лишились техники из-за скачка напряжения

В редакцию «Комсомолки» обратились жители домов №5 на улице Ломоносова и №6/6 на улице Попова, имущество которых пострадало от внезапного скачка напряжения в электросети.

Многие жильцы дома не сразу поняли, что их техника вышла из строя, ведь у всех в квартирах выгорели стабилизаторы напряжения. Теперь же люди подсчитывают свои убытки. А они немалые.

Сразу после ЧП – требуйте акт об аварийной ситуации

В результате внештатной ситуации люди лишились многих бытовых приборов. Так, в отдельных квартирах оказались повреждены телевизоры, холодильники и цифровая техникакое-где сгорела даже внутренняя электропроводка.Теперь в комнатах придется вскрывать стены для демонтажа старых проводов и нарезки штроб для укладки новых, что, в свою очередь, потребует проведения ремонта во всем помещении.

Люди обратились в свои управляющие компании, для того чтобы получить акт об аварийной ситуации, но столкнулись с нежеланием представителей этих организацийего предоставить (по закону составляется в течение 12 часов с момента ЧП).

При этом в УК «ГУЖК Октябрьского района Рязани», обслуживающей дом на улице Ломоносова, корреспонденту «Комсомолки» заявили, что все акты готовы и их можно забрать в рабочие часы организации.

Ущерб определяет экспертиза

- В данной ситуации речь идет о предоставлении услуги энергоснабжения со значительными недостатками, - рассказал председатель рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов. - Все мы как потребители платим за ряд коммунальных услуг, которые должны отвечать определенным требованиям качества и безопасности. Но данные два случая говорят нам о наличии серьезных недостатков. Ущерб, причиненный жильцам, определяется в ходе экспертизы, проведенной независимой сторонней организацией, а не работниками домоуправления, не наделенными для этого полномочиями. В дальнейшем, собрав все необходимы документы, вы обращаетесь в досудебном порядке в вашу УК, а если та вам отказала, подаете исковое заявление в суд.

При этом стоит помнить, что при обращении в суд потребители коммунальных услуг освобождаются от уплаты госпошлины, а также вправе требовать не только возмещение ущерба, но и компенсации морального вреда, которую может получить не только собственник или наниматель жилья, но и все, кто проживает в квартире. При этом также с ответчика стоит потребовать возмещения расходов расходы на проведение экспертизы и штраф за неисполнение законных требований.