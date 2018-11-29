2018-11-29T17:14:20+03:00
Недвижимость

Жители двух рязанских домов лишились техники из-за скачка напряжения

Теперь в квартирах придется менять электроприборы и даже проводку
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Ущерб от скачка напряжения обязаны возместить.Ущерб от скачка напряжения обязаны возместить.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомолки» обратились жители домов №5 на улице Ломоносова и №6/6 на улице Попова, имущество которых пострадало от внезапного скачка напряжения в электросети.

Многие жильцы дома не сразу поняли, что их техника вышла из строя, ведь у всех в квартирах выгорели стабилизаторы напряжения. Теперь же люди подсчитывают свои убытки. А они немалые.

Сразу после ЧП – требуйте акт об аварийной ситуации

В результате внештатной ситуации люди лишились многих бытовых приборов. Так, в отдельных квартирах оказались повреждены телевизоры, холодильники и цифровая техникакое-где сгорела даже внутренняя электропроводка.Теперь в комнатах придется вскрывать стены для демонтажа старых проводов и нарезки штроб для укладки новых, что, в свою очередь, потребует проведения ремонта во всем помещении.

Люди обратились в свои управляющие компании, для того чтобы получить акт об аварийной ситуации, но столкнулись с нежеланием представителей этих организацийего предоставить (по закону составляется в течение 12 часов с момента ЧП).

При этом в УК «ГУЖК Октябрьского района Рязани», обслуживающей дом на улице Ломоносова, корреспонденту «Комсомолки» заявили, что все акты готовы и их можно забрать в рабочие часы организации.

Ущерб определяет экспертиза

- В данной ситуации речь идет о предоставлении услуги энергоснабжения со значительными недостатками, - рассказал председатель рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов. - Все мы как потребители платим за ряд коммунальных услуг, которые должны отвечать определенным требованиям качества и безопасности. Но данные два случая говорят нам о наличии серьезных недостатков. Ущерб, причиненный жильцам, определяется в ходе экспертизы, проведенной независимой сторонней организацией, а не работниками домоуправления, не наделенными для этого полномочиями. В дальнейшем, собрав все необходимы документы, вы обращаетесь в досудебном порядке в вашу УК, а если та вам отказала, подаете исковое заявление в суд.

При этом стоит помнить, что при обращении в суд потребители коммунальных услуг освобождаются от уплаты госпошлины, а также вправе требовать не только возмещение ущерба, но и компенсации морального вреда, которую может получить не только собственник или наниматель жилья, но и все, кто проживает в квартире. При этом также с ответчика стоит потребовать возмещения расходов расходы на проведение экспертизы и штраф за неисполнение законных требований.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Рост задолженности РМПТС перед Ново-Рязанской ТЭЦ может привести к срыву начала отопительного сезона
Ново-Рязанская ТЭЦ распространила информацию о работе по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов и нарастании долгов РМПТС за отпущенную городу тепловую энергию
Новости 24
Рязанский бензин победил в конкурсе «100 лучших товаров России»
В Рязани работает выставка рисунков на песке
Танцоры из рязанского райцентра завоевали Гран-при международного фестиваля
В Рязани ожидается масштабный ремонт улицы Грибоедова
Мороз в Рязанской области достигнет -17
В рязанском райцентре ограбили продавщицу торговой палатки
При благоустройстве по госпрограмме в Рязанской области нашли нарушения на 8 миллионов
Рязанец отсудил деньги за подержанное авто, купленное в московском автосалоне
В Рязани загорелась баржа
Рязанская область и Израиль намерены сотрудничать в медицине и сельском хозяйстве
Рязанцев приглашают на сольный концерт Геннадия Филина
Представители 10 стран участвуют в «Днях международного бизнеса в Рязанской области»
Рязанская собака уже полгода ждет кого-то на обочине дороги
Не сумевший выехать в Рязань мужчина сообщил о бомбе в автобусе
В рязанском райцентре открыли памятник Костычеву
В центре Рязани на «зебре» сбили 21-летнего пешехода
В Рязани планируют построить крытый футбольный манеж
На рязанской дороге столкнулись иномарка и «Газель»
Выжившего в страшном ДТП 6-летнего рязанца будет воспитывать бабушка
Главы рязанских СК и минздрава проведут совместный прием граждан
Прокуратура оштрафовала трех торговцев мясом из рязанского райцентра
Рязанцы стали брать намного больше кредитов – и розничных, и ипотечных
Новая развязка в Рязани удвоила пропускную способность участка М-5
Рязанцев приглашают на концерт Аниты Цой
В Рязанской области родились две зубрицы
Бывший директор ГУЖК Московского района Рязани предстанет перед судом
В Рязани изменится маршрут движения троллейбусов в связи с аварией на сетях водоснабжения