2018-11-26T18:59:31+03:00
Звезды

Бременские музыканты выкатились на рязанский лед в красном авто

Великолепное ледовое шоу Ильи Авербуха подарила любителям музыки и танцев компания «Рельеф-центр»
Владимир ФРОЛОВ
Поделиться:
Автомобиль бременских музыкантов катился по льду под общие аплодисменты артистов и залаАвтомобиль бременских музыкантов катился по льду под общие аплодисменты артистов и залаФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вечером 25 ноября более 2 тысяч рязанцев собрались во Дворец спорта «Олимпийский» посмотреть ледовое шоу Ильи Авербуха «Новые бременские музыканты». Основано оно на прекрасно известном почти всем жителям России советском мюзикле Юрия Энтина, а также популярных мультфильмах «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов».

Свет на представлении в ДС «Олимпийский» восхищал не меньше, чем акробатические номера фигуристов Фото: Владимир ФРОЛОВ

Свет на представлении в ДС «Олимпийский» восхищал не меньше, чем акробатические номера фигуристовФото: Владимир ФРОЛОВ

Эта постановка всем любителям балета на льду известна с 2015 года, но с тех пор режиссер спектакля, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух внес туда несколько изменений.

Например, вместо винтажной телеги главные герои «Новых бременских музыкантов» теперь выезжают на ледовую арену на шикарном открытом автомобиле.

Бременские музыканты: «Ничего на свете лучше нету...» Фото: Владимир ФРОЛОВ

Бременские музыканты: «Ничего на свете лучше нету...»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Увеличилось и число сложных элементов, которые выполняют артисты-фигуристы.

Роль Трубадура исполнил олимпийский чемпион Роман Костомаров, а роль его возлюбленной – похожая на ту самую Принцессу из старого мультфильма Оксана Домнина, чемпионка мира и Европы.

Дуэт Короля и Принцессы: «Ах ты, бедная моя трубадурочка...» Фото: Владимир ФРОЛОВ

Дуэт Короля и Принцессы: «Ах ты, бедная моя трубадурочка...»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Королем был Максим Ставиский, а атаманшей разбойников – Албена Денкова, также прекрасно известные любителям спорта, наблюдающим соревнования фигуристов хотя бы по телевидению.

Атаманша и ее разбойники: «Пиф-паф – и вы покойники, покойники...» Фото: Владимир ФРОЛОВ

Атаманша и ее разбойники: «Пиф-паф – и вы покойники, покойники...»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Большинство зрителей на трибунах были сотрудниками рязанской компании «Рельеф-Центр», поздравить которых с окончанием очередного года успешной работы пришло все руководство.

Зрительный зал ледового дворца спорта был почти полон Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зрительный зал ледового дворца спорта был почти полонФото: Владимир ФРОЛОВ

– Мы стали дистрибьютором №1 в России товаров для офиса, учебы и творчества, – подчеркнул директор компании Алексей Платонов, – а теперь перед нами стоит новая цель: стать производителем №1.

К сотрудникам «Рельеф-Центра» обратились его руководители Фото: Владимир ФРОЛОВ

К сотрудникам «Рельеф-Центра» обратились его руководителиФото: Владимир ФРОЛОВ

Заместитель директора Иван Снимщиков объявил, что в ближайшее время начнет работу новая производственная компания «ГАММА». Выпущенную ей продукцию можно будет приобрести по всей России. Для нашего региона – это дополнительные налоговые поступления и новые рабочие места. А значит, количество зрителей, для которых в Рязань будут приглашаться лучшие артисты России и мира, в будущем должно вырасти.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во вторник холодную воду отключат на шести улицах Рязани
В Рязанской области ночью похолодает до -12
Первых пациентов новая БСМП Рязани примет уже через год
На рязанских прилавках нашли красную икру-фальсификат еще одного производителя
Среди участников проекта «Умная Рязань» разыграют iPad
В Рязани открыли «горячие линии» для жалоб на плохую уборку от снега
В рязанском селе сгорел гараж с автомобилем внутри
Рязанские инспекторы нашли нарушения капремонта в каждом из проверенных домов
Рязанца, снесшего забор автостоянки, лишили водительских прав (видео)
Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество
Два моста в Рязанской области вновь закрыли из-за ледовой обстановки
На рязанском участке трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик и два легковых автомобиля
В рязанском райцентре автоледи сбила на пешеходном переходе женщину
На рязанские поля выйдут беспилотные тракторы – впервые в стране