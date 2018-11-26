Бременские музыканты выкатились на рязанский лед в красном авто

Вечером 25 ноября более 2 тысяч рязанцев собрались во Дворец спорта «Олимпийский» посмотреть ледовое шоу Ильи Авербуха «Новые бременские музыканты». Основано оно на прекрасно известном почти всем жителям России советском мюзикле Юрия Энтина, а также популярных мультфильмах «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов».

Свет на представлении в ДС «Олимпийский» восхищал не меньше, чем акробатические номера фигуристовФото: Владимир ФРОЛОВ

Эта постановка всем любителям балета на льду известна с 2015 года, но с тех пор режиссер спектакля, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух внес туда несколько изменений.

Например, вместо винтажной телеги главные герои «Новых бременских музыкантов» теперь выезжают на ледовую арену на шикарном открытом автомобиле.

Бременские музыканты: «Ничего на свете лучше нету...»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Увеличилось и число сложных элементов, которые выполняют артисты-фигуристы.

Роль Трубадура исполнил олимпийский чемпион Роман Костомаров, а роль его возлюбленной – похожая на ту самую Принцессу из старого мультфильма Оксана Домнина, чемпионка мира и Европы.

Дуэт Короля и Принцессы: «Ах ты, бедная моя трубадурочка...»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Королем был Максим Ставиский, а атаманшей разбойников – Албена Денкова, также прекрасно известные любителям спорта, наблюдающим соревнования фигуристов хотя бы по телевидению.

Атаманша и ее разбойники: «Пиф-паф – и вы покойники, покойники...»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Большинство зрителей на трибунах были сотрудниками рязанской компании «Рельеф-Центр», поздравить которых с окончанием очередного года успешной работы пришло все руководство.

Зрительный зал ледового дворца спорта был почти полонФото: Владимир ФРОЛОВ

– Мы стали дистрибьютором №1 в России товаров для офиса, учебы и творчества, – подчеркнул директор компании Алексей Платонов, – а теперь перед нами стоит новая цель: стать производителем №1.

К сотрудникам «Рельеф-Центра» обратились его руководителиФото: Владимир ФРОЛОВ

Заместитель директора Иван Снимщиков объявил, что в ближайшее время начнет работу новая производственная компания «ГАММА». Выпущенную ей продукцию можно будет приобрести по всей России. Для нашего региона – это дополнительные налоговые поступления и новые рабочие места. А значит, количество зрителей, для которых в Рязань будут приглашаться лучшие артисты России и мира, в будущем должно вырасти.

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