Кораблинский пенсионер-инвалид: «Я знаю, кто виновен в смерти моей жены, и буду с ними судиться»

Сплетен и слухов в этой истории предостаточно – деликатности некоторым нашим коллегам явно не хватает. Речь идет о кораблинской семье, «отрезанной» от газа за долги. Что же на самом деле произошло у супругов и правда ли, что, оказавшись в беде, люди столкнулись со всеобщим равнодушием – мы приехали в район, чтобы разобраться.

«ПРОБЛЕМЫ СТАЛИ РАСТИ, СЛОВНО СНЕЖНЫЙ КОМ»

В недавнем прошлом Сергей Николаевский – инженер-проектировщик. Даже после всего случившегося маргиналом его назвать нельзя. Чувствуется, что человек «с принципами», есть внутри него какой-то стержень, который не позволяет сломаться под лавиной случившегося.

– Газ подключили в 1994 году, до 16-го года мы платили исправно, – рассказывает Сергей Иванович. – Кстати, никогда не делали это каждый месяц, а три-четыре раза в год. И никто претензий не предъявлял. Я всегда говорил покойной супруге: «Таня, ходи и плати ежемесячно», на что она отвечала вопросом: «Что мне, каждый месяц копейки вносить?» Денег не стало, а проблемы стали расти, словно снежный ком.

Сначала сам Николаевский неудачно спрыгнул. Сложный перелом, врачебная ошибка, и вполне себе здоровый мужчина одномоментно стал инвалидом. Остеомиелит – болезнь серьезная. Лечение от нее влетает в копеечку, к тому же всегда возможны рецидивы, что и случилось у Николаевского. Дальше – больше.

36-летний сын Михаил перевернулся на кредитном автомобиле и погиб, долг покойного лег на плечи родителей. И Татьяна Ильинична заболела – онкология. Кто знает, что является толчком к развитию этой страшной болезни. Супруга до последнего скрывала от Сергея Ивановича, чем болеет.

– Соберется в Рязань, говорит, что в кардиологию ложится на профилактику, – вспоминает Николаевский. – Однажды приехала в шапочке, ходит в ней, не снимая. Сняла, а волосы лезут… Тут все мои подозрения и подтвердились – рак.

Расходы росли, вместе с ними увеличивался и долг за услуги коммунальных служб. Тут надо оговориться, что жилая площадь у семьи немаленькая – половина двухэтажного коттеджа. Сергей Иванович недоумевает, почему о задолженности вспомнили прямо накануне холодов, а не в мае, когда для оплаты был своеобразный «люфт». За две недели до того, как у Николаевских «отрезали» газ, представители газовой службы совершили предварительный визит.

– В разговоре мне разъяснили, что возможна реструктуризация долга сроком на три месяца, – такова точка зрения Николаевского. – На мой вопрос, какие документы я должен представить, мне ответили, что мое присутствие необязательно. Никакого уведомления о том, что у нас собираются отключить газ, не было. Разбросали по ящикам объявление о том, что необходимо отключить газовое оборудование в связи с проведением ремонтных работ. А через две недели приехали и… прекратили подачу газа. У нас с соседом была общая труба – ее обрезали, а ему провели отдельную. Прямо перед морозами – о реструктуризации уже никто и не говорил.

…НО ДЕНЬГИ – ВПЕРЕД!

И. о. главы администрации Кораблинского района Владимир Елютин после обращения к нему Николаевского сразу включился в дело. Его взгляд на происшедшее выглядит так:

– 5 ноября ко мне пришел пенсионер-инвалид Николаевский. Он рассказал, что 2 ноября кораблинские газовики вместе с представителями газовой службы из Рязани в сопровождении полиции произвели отключение газа – отрезали участок наружной трубы. Просил, чтобы мы воздействовали на газовую службу, чтобы они восстановили подачу газа, ведь в доме находится онкобольная, которая практически уже самостоятельно не передвигается.

Я сразу связался со «Старожиловорайгазом», к которому относится наш участок. Они ответили, что это сделано по указанию из Рязани Леонида Кретова, и заново можно подключить только по команде из Рязани.

Я позвонил в Рязань – мне ответили, что подключение возможно только в единственном случае – стопроцентном закрытии долга. А общий долг со всеми отключениями-подключениями составляет 80 тысяч плюс 40 – за период 2017-2018 годов.

Владимир Елютин пошел выше – к региональным властям. Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов связался с Кретовым и получил тот же ответ, что и глава районной администрации. Зампред регионального правительства Олег Харивский тоже вел переговоры, но итог был тот же: «сначала оплата, затем подключение».

– Все переговоры длились в течение недели, – говорит Елютин. – В следующий понедельник снова пришел Сергей Николаевский и сказал, что нашел 60 тысяч. На этот раз Кретов ответил, что пойдет навстречу, если администрация напишет гарантийное письмо. Мы сразу же подготовили бумагу, небольшие деньги за подключение мы нашли бы. В крайнем случае среди своих бы собрали. До вечера 12 ноября я находился у наших газовиков, звонок из Рязани поступил «на включение», и наши ребята поехали устанавливать трубу. В 19 часов газ в жилье Николаевских поступил. Параллельно с этим мы установили, что есть квартира сына, правда, тоже с долгами, но возможность переждать морозы в ней есть. Почему Николаевские в нее не переехали, мне непонятно. Перед этим я обратился в соцслужбы – «помогите человеку», они сразу начали документы оформлять, 40 тысяч ему должны уже выделить.

Мы приехали на 10 день после смерти Татьяны НиколаевскойФото: Павел АВЕРИН

Пока длился этот непростой даже для здорового человека процесс, организм тяжелобольной Татьяны Ильиничны Николаевской не выдержал – она скончалась. Но не от онкологии, как показало вскрытие – в голове лопнул сосуд. Мы не судебные медики, и утверждать, что полученный стресс явился причиной смерти, не можем.

Но жизнь продолжается. Сергей Николаевский оплатил долг за свое жилье, квартиру сына он собирается продать и закрыть все долги – за нее набежало с момента гибели Михаила 115 тысяч. Через нашу газету он благодарит и администрацию района, и социальные службы. Особые слова благодарности – волонтерам из Рязани и всем неравнодушным людям. Через страницу «ВКонтакте» «Новости Рязани» они в течение нескольких дней собрали почти 100 тысяч рублей. А по отношению к представителям газовой службы он просил написать фразу: «Искусственно созданная техногенная катастрофа, повлекшая за собой гибель человека». Сейчас Николаевский собирает документы для того, чтобы подать иск в суд на газовиков, так что точку в этой неоднозначной истории ставить рано.