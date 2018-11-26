Кинорежиссер Юрий Быков: «Ковалев запретил мне снимать в Рязанской области? Я не знаю, лично мне никто не звонил»

Известный российский режиссер Юрий Быков, до поступления во ВГИК живший в Новомичуринске, снимает новый фильм, рабочее название которого – «Сторож». Съемки проходят в недействующем сейчас санатории в Солотче.

Мы побывали на съемочной площадке, когда снимались ключевые кадры нового фильма. Напомним, что наиболее известные работы Быкова – это полнометражные фильмы «Дурак», «Майор», «Жить», сериалы «Метод» и «Спящие», вышедшие на Первом канале.

Картина «Дурак», по версии влиятельной газеты «Нью Йорк Таймс», признана лучшим иностранным фильмом 2014 года. Тем не менее, за «Спящих», сериал о российской ФСБ, со стороны либеральной прессы Быков был придан обструкции. После этого он даже заявлял о намерении перестать снимать, однако долгожданный «Завод» был доделан (и выходит в российский прокат 7 февраля), а новая лента рождается прямо сейчас.

В честь 15-летия КиноПоиск провел опрос среди читателей и определил лучших из лучших в российском кино за последние 15 лет. Голосование проходило на официальной странице в VK с 29 октября по 6 ноября, по всем шести номинациям было оставлено более 79 тысяч голосов.

В самой престижной номинации – «Из России с любовью» – фильмом, изменившим отношение к российскому кино за последние 15 лет, был назван «Дурак» Юрия Быкова. На съемки в солотчинском санатории отведен лишь месяц, поэтому режим работы съемочной группы напряженный. Юрий Быков нашел пару минут и дал нашему изданию блиц-интервью, в котором развеял многие слухи.

- Место съемок нашли с подачи Быкова?

- Место съемок под Рязанью нашел менеджер, мне показали, я приехал, посмотрел – то, что надо, специально я не выбирал.

- Говорят, что экс-губернатор Олег Ковалев, которому показали «Майора», снятого в Рязанской области, был крайне недоволен образом рязанской полиции и даже запретил Вам снимать на территории региона. Поэтому «Дурак» снимался в Туле…

- Что, Ковалев запретил мне снимать в Рязанской области? Я не знаю, лично мне никто не звонил. Может, мне и в Туле запретят после «Дурака» – буду в Мексике снимать.

- Вы изменили своим предпочтениям, не пригласив в новый фильм «полюбившихся» Вам Шведова, Полухина?

- У меня нет «любимых» актеров – просто кастинг.

- Сценарий новой ленты написан «под Пирогова»?

Юрий Быков и Кирилл ПироговФото: Павел АВЕРИН

- Сценарий «Сторожа» я не писал специально под Кирилла Пирогова, который играет главного героя. Кирилл – театральный артист, в кино снимается редко – не нравится многое.

- У Вас согласился?

- А у меня согласился. Я вообще не обсуждаю этот вопрос «нравится-не нравится». Мы отсылаем материал – «Приедете на пробы?», если приехал, значит, априори уже согласен.

В работе съемочной группы с 27 ноября наступает пятидневный заранее запланированный перерыв. При этом, как признались корреспонденту члены административной группы, в их работе появились некоторые затруднения. Нужен целый ряд иномарок, причем битых и на ходу. Наибольшая проблема возникла с поиском черного Range Rover. Все подробности - в группе Юрия Быкова Вконтакте.

Съемки проходят в напряженном ритме, в центре – оператор Владимир УшаковФото: Павел АВЕРИН