«Я русский бы выучил…»: 12-летний таджик из рязанского села победил в литературном конкурсе

Местные СМИ недавно облетела новость: Бекзод Саидов, семиклассник Алешинской школы, стал победителем литературного конкурса, прошедшего в Сасовском районе. На первый взгляд, ничего удивительного нет. Но предыстория такова: мальчик с семьей приехал в Россию год назад и с трудом умел читать и писать по-русски. Приехал вслед за своей мечтой. Но это не сказка, а жизнь, поэтому хэппи-энда пока в этой истории нет.

НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Школа в Алешине Сасовского района производит приятное впечатление. Чистая, уютная, со следами недавнего ремонта. Нас встречает директор Татьяна Герасимова, предупрежденная заранее о цели визита.

– Мы уже имеем опыт межнационального общения, – улыбается Татьяна Ивановна. – У нас было много ребят-чеченцев. Детский коллектив настроен доброжелательно, дети понимали, что им непросто, помогали им адаптироваться. Приведу пример. Был День учителя, мальчик с девочкой танцевали национальный чеченский танец, так старшеклассники встали в круг, как у них принято, и хлопали им.

Появление семей из Закавказья в рязанском селе вполне объяснимо – местным крупным сельхозпредприятием более 20 лет руководит Рамзан Батланов, по национальности чеченец. Сейчас они разъехались, старшие окончили школу и направились поступать в вузы.

– Сегодня у нас учится девочка-азербайджанка, юный цыган и Бекзод, – чувствуется, что эта тема близка директору школы. – Когда он приехал в прошлом году, ребята из класса, а их всего пятеро, окружили новенького ученика вниманием.

– Мы с Бекзодом – друзья, – вторит одноклассник Леша Ларин. – Вместе гуляем, играем в футбол, занимаемся борьбой. С весны до осени мы занимались его огородом, поливали, пололи. Их семье часть своего участка отдала Зинаида Петровна – учитель русского языка и литературы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ – ЕЖЕДНЕВНО

Так в нашей истории появляется, пожалуй, самый колоритный персонаж. Зинаида Петровна Пехтерева: учитель, педагогический стаж которой равен 58 (!) годам. Но возраст, когда с ней общаешься, совсем не чувствуется. Про таких, как она, говорят «горит на работе». Зинаида Петровна, скорее, не работает, а служит делу. Делу не обучения, а именно воспитания подрастающего поколения. И не будь ее в Алешинской школе, вряд ли Бекзод Саидов смог бы похвастаться своими успехами в изучении «великого и могучего», но очень сложного для освоения иностранцами русского языка.

Зинаида Петровна бесплатно, что в наше меркантильное время уже удивительно, стала проводить с тогдашним шестиклассником дополнительные занятия по русскому языку и литературе:

– Ко мне подошли Наим – отец, отчимом его назвать язык не поворачивается, и руководитель нашего хозяйства, с вопросом, смогу ли позаниматься дополнительно с мальчиком. В силу своего характера я не смогла отказать. Каждый вечер (!) в 6 часов у нас начиналось занятие. Первый раз пришел – я его не понимаю, что-то пытается сказать на ломаном русском. Сообразила сразу, что начинать надо с самых азов. Ведь, как рассказал сам Бекзод, в Таджикистане, а он учился в небольшом городке, русскому языку их обучала таджичка, и говорили они на уроках в основном на таджикском.

Идейный вдохновитель Бекзода Зинаида Петровна Пехтерева.Фото: Павел АВЕРИН

Всего за год Зинаида Петровна научила мальчика читать и писать по-русски, говорить практически без акцента. И, что, пожалуй, самое главное, сумела привить любовь к русскому языку и литературе. Бекзод на районном литературном конкурсе выступил с двумя стихотворениями собственного сочинения. Одно из них, как говорят, «на свободную тему» – о любви к России. Второе написано по мотивам тургеневской «Муму» – конкурс был посвящен Ивану Сергеевичу.

– Когда Бекзод читал свое второе стихотворение, то младшие школьники в зале заплакали, мальчик еще обладает и актерскими способностями, – подчеркнула Зинаида Петровна.

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ЛЕТАЛ ПО РОССИЙСКОМУ НЕБУ»

Но Бекзод не собирается стать актером или поэтом. Как признается сам 12-летний подросток, еще с самого раннего детства у него родилась мечта – он хочет летать. И его желание возросло сильнее, когда по просьбе своей учительницы он прочитал «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Некоторые родители отмахнулись бы – детский лепет. Но не таковы родители Бекзода. Они делают и продолжают делать все, чтобы мечта их сына стала явью. Особенно его отец Наим, который утверждает:

– Я хочу, чтобы мой сын летал по российскому небу. Поэтому мы и приехали в Россию, в Сасово, где готовят, пожалуй, лучших гражданских пилотов. И настоящим человеком. В Таджикистане говорят: «Когда птенцы улетают из гнезда, они уносят с собой то, что в гнезде».

Саид с картиной, «нарисованной» семечками со своего огородаФото: Павел АВЕРИН

Но хэппи-энда в этой истории пока нет. Комиссия из Рязани не «пропустила» семиклассника из Алешина на региональный этап литературного конкурса.

– Посчитали стихи далеко не совершенными, – сетует Зинаида Петровна. – Даже видеозапись его выступления смотреть не стали…

Но, зная из рассказов взрослых, каким упорством в достижении цели обладает мальчик, верим, что все в его жизни сложится хорошо. И однажды мы полетим в самолете, которым будет управлять российский пилот Бекзод Саидов.