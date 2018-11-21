2018-11-29T16:09:14+03:00
Здоровье

Лечить в Рязани станут точнее благодаря поддержке бизнеса

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Новинка применяется в отделении реаниматологии и интенсивной терапии.Новинка применяется в отделении реаниматологии и интенсивной терапии.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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В ноябре 2018 года на заседании областного правительства губернатор Николай Любимов отметил, что рязанская медицина пользуется в последнее время все большим доверием жителей региона.

Для улучшения медицинского обслуживания требуется многое – от повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала до улучшения оснащенности больниц и поликлиник. В государственном бюджете не всегда хватает средств на закупку нового современного оборудования. Тем важнее благотворительная помощь крупных компаний.

Поддержка учреждений здравоохранения – традиционная часть политики социальной ответственности Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть». Поэтому когда нефтяники обратились к медикам с предложением благотворительной помощи, то быстро перешли к обсуждению конкретных потребностей.

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ АНАЛИЗОВ, ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ХИРУРГИИ

В Рязанской областной клинической больнице (РОКБ), расположенной в микрорайоне Канищево, крупнейшем лечебном учреждении региона, за год оказывают помощь более чем 30 тысячам пациентов. Новые аппараты здесь охотно показали журналистам.

О новом оборудовании журналистам рассказал Андрей Марков, заместитель главврача ОКБ Фото: Владимир ФРОЛОВ

О новом оборудовании журналистам рассказал Андрей Марков, заместитель главврача ОКБФото: Владимир ФРОЛОВ

– Мы получили шприцевые насосы для отделения реаниматологии и интенсивной терапии, – рассказал заместитель главного врача больницы Андрей Марков. – С помощью этого оборудования мы можем точнее дозировать препараты, вводимые пациентам, по объему и по времени. Кроме этого, мы получили центрифугу и водяную баню для работы с препаратами крови, проведения анализов. В ближайшие дни в больницу прибудет дорогостоящий хирургический генератор, с помощью которого можно во время операции разделять ткани наименее травматическим способом. Аппарат поможет уменьшить кровопотерю и ускорить после-операционное заживление.

Центрифуга помогает при проведении анализов крови. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Центрифуга помогает при проведении анализов крови.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Большинство из того, что упомянул Андрей Иванович, можно уже увидеть в действии. А на стене перед входом в отделение реаниматологии и интенсивной терапии почти ежедневно появляются новые открытки и плакаты, в которых рязанцы благодарят врачей и медсестер за спасение жизни их родственников.

ОКБ в микрорайоне Канищево – самое крупное лечебное учреждение региона. Фото: Владимир ФРОЛОВ

ОКБ в микрорайоне Канищево – самое крупное лечебное учреждение региона.Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) на средства, выделенные Рязанской нефтеперерабатывающей компанией, будет закуплен травматологический инструментарий, необходимый при операциях на суставах, костях, а также при протезировании. В больнице, которая готовится через год с небольшим переезжать из прежнего здания на улице Дзержинского в новое на улице Гоголя, за год выполняется около 7,5 тысячи операций различной сложности. Улучшение технической оснащенности поможет хирургам делать их точнее и увереннее, избегать осложнений.

Больница скорой медицинской помощи переедет отсюда в новое здание. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Больница скорой медицинской помощи переедет отсюда в новое здание.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Городская больница №8, корпуса которой расположены на улице Каширина – третье лечебное учреждение, которое получило поддержку нефтяников. Там ежегодно проводится 5,5 тысячи оперативных вмешательств – из них значительная часть с использованием малоинвазивных технологий. Поэтому средства, поступившие в виде помощи, пойдут на закупку эндоскопической видеокамеры, позволяющей получать качественное изображение органов и тканей внутри человеческого организма во время хирургических операций и диагностических манипуляций.

Горбольница №8 – центр оказания гинекологической помощи в Рязани. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Горбольница №8 – центр оказания гинекологической помощи в Рязани.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанская область, располагая медицинским университетом и сетью клинических больниц, взаимодействующих с вузом, не испытывает недостатка специалистов, готовых работать на любом новейшем медицинском оборудовании.

КСТАТИ

ПАО «НК «Роснефть» давно старается помогать социальному развитию Рязанской области и других регионов России, где работают ее предприятия. Делается это не только через благотворительные программы, но и через содействие спортивно-оздоровительному движению, включая развитие детского и юношеского спорта и физической культуры, развитие системы образования и довузовской подготовки молодых специалистов, построение партнерских отношений с учебными заведениями, медицинскими и культурными учреждениями.

В этом году помощь от Рязанской нефтеперерабатывающей компании в нашем регионе получили не только медики, но и две школы, детский сад, дом культуры поселка Турлатово, Окский заповедник и другие учреждения культуры и образования.

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