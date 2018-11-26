Застройщик ЖК «Виктория» клятвенно пообещал устранить все недоделки до конца декабря

21 ноября в рязанском выпуске «Комсомолки» вышел материал «Застройщик, сдавший ЖК «Виктория»: Недовольные покупатели жилья будут всегда». В нем мы рассказали об итогах визита к собственникам квартир в известном долгострое – в частности, о выявленных недочетах и откровенном браке. На встрече с журналистом люди жаловались на то, что построенное с колоссальной задержкой жилье находится в непригодном состоянии: на полах нет стяжки, кривые и совсем неоштукатуренные стены, щели в потолке, а пароизоляция на новых окнах уже пришла в негодность.

При этом, как признался нам Андрей Елисеев, генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Лидер», которая достраивала дом, он никаких проблем не видит. По его мнению, многоэтажка по улице Большой, 106 готова на все 99 %. А все остальное лишь мнение недовольных покупателей, которые «будут всегда, и что бы мы здесь ни сделали, уже никогда этого отношения к нам не изменит».

Как бы то ни было, публикация «Комсомолки» о нескончаемых бедах дольщиков вызвала немалый резонанс, и уже на следующий день после выхода газеты в «Викторию» нагрянула целая комиссия. В собрании приняли участие дольщики, представители ИСК «Лидер», министр регионального строительного комплекса Вячеслав Меньшов и вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

«Заставляют подписывать акты задним числом»

Как и всегда, встреча с обманутыми дольщиками проходила в крайне нервозной обстановке. Вначале все собрались в одном из коммерческих помещений многострадального дома. Обсуждение текущих вопросов проходило в тусклом свете единственной лампочки.

Некоторые из жильцов с возмущением рассказывали о том, что представители ИСК «Лидер» заставляют подписывать их акты приемки, в которых почему-то была уже вписана дата сдачи, причем не соответствующая действительности.

- Почему в тех актах, которые нам подсовывают, написано, что дом был сдан 5 октября? – спросил один из участников встречи.

- А вы сами поставьте там от руки то число, которое соответствует действительности, - посоветовал дольщикам министр Меньшов.

После осмотра новенькой квартиры комиссия вернулась к остальным владельцам квадратных метров.Фото: Константин МОГИЛИН

«Убрали к приходу гостей»

На вопрос «новоселов» о том, почему приехавшему на вручение ключей губернатору показали лишь полностью готовые квартиры, забыв о недоделанных, представители «Лидера» поведали нечто невнятное об уборке к приходу гостей. Из их слов можно было понять следующее: владельцы квартир, в которых побывал Николай Любимов, сами в них все доделали и провели уборку к визиту главы региона, а строители здесь вообще ни при чем.

Присоединившийся к беседе вице-губернатор Игорь Греков внимательно выслушал все стороны спора, а затем решил лично убедиться в наличии недоделок. Первой показать свою квартиру вызвалась Наталья, женщина с грудным ребенком на руках. Пробираясь по темным коридорам подъезда, подсвечивая дорогу фонариками своих мобильных телефонов, гости отправились на осмотр помещения.

Здесь они увидели ту же картину, что и наш корреспондент: кое-как установленные окна, отсутствие стяжек на полах, неправильно проложенные в санузле трубы, а также какую-то черную смолу вместо гидроизоляции.

«При любом раскладе у вас ситуация лучше всех»

После осмотра новенькой квартиры комиссия вернулась к остальным владельцам квадратных метров, ждавшим все это время продолжения разговора в полутемном и грязном помещении.

Выслушав возмущенные речи собравшихся, Игорь Греков постарался им объяснить, что было сделано региональными властями для решения проблемы:

- В Рязанской области было 3 тысячи обманутых дольщиков, сейчас их остается около 150. И при любом раскладе у вас ситуация лучше всех. И поверьте, я как раз к вам для того и приехал, чтобы помочь, чтобы выслушать и прийти наконец-то к решению, которое устроило бы всех. Поэтому те, кто еще не подписали акты с застройщиком, должны оформить свои претензии и детально в них описать все недочеты и недоделки, допущенные при строительстве квартир.

Затем вице-губернатор поинтересовался у Андрея Елисеева сроками, в которые «Лидер» планирует устранить все замечания дольщиков.

- Все устраняется поэтапно. Сейчас мы собираем с жильцов их претензии по конкретным направлениям. Когда их соберется достаточное количество (по электрике, сантехнике, отделке и т.д.), мы направим туда подрядчиков для того, чтобы они все устранили. Так или иначе, до конца декабря мы все обещаем доделать и устранить. Объем работ уже не такой большой, и все можно сделать в разумные сроки.

В итоге договорились встретиться 10 декабря и на месте снова посмотреть, как продвигается работа. Ответственным за это Игорь Греков назначил министра строительного комплекса области Вячеслава Меньшова. Именно ему застройщик будет должен доложить о ситуации на объекте, а дольщики - рассказать о своих замечаниях. В конце встречи вице-губернатор еще раз рекомендовал людям письменно оформить свои претензии и передать в «Лидер» для их устранения.

Первоначально ЖК «Виктория» должны были сдать в декабре 2015 года.Фото: Константин МОГИЛИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Комсомолке» стало известно, что ни в одном из четырех подъездов дома, строители не установили почтовые ящики. Это является грубейшим нарушением закона «О почтовой связи», который обязывает застройщиков устанавливать их на первых этажах многоквартирных домов.

- Абонентские почтовые шкафы устанавливаются строительными организациями на первых этажах многоэтажных жилых домов. Расходы на приобретение и установку абонентских почтовых шкафов включаются в смету строительства этих домов. Представители организаций федеральной почтовой связи участвуют в работе комиссий при принятии в эксплуатацию жилых домов, - говорится в статье 31 ФЗ-№176.

При этом в пресс-службе УФПС Рязанской области сообщили, что их сотрудников никогда не включают в комиссии по приемке жилых домов, несмотря на то, что такой пункт существует в законе. Поэтому владельцам квартир в домах, в которых по тем или иным причинам не были установлены почтовые ящики, свои претензии следует направлять в адрес тех, кто разрешил дому эксплуатироваться вопреки нарушениям.

СПРАВКА «КП»

Строительство 241-квартирного жилого дома стартовало в 2009 году. С компанией «Лидер» было заключено 180 договоров долевого участия со сроком сдачи в эксплуатацию жилья в декабре 2015 года.

В феврале 2017 года строительство объекта приостановили из-за финансовой несостоятельности застройщика. Остались незавершенными работы по отделке помещений, устройству инженерных коммуникаций и благоустройству территории комплекса.

В июле 2017 года по поручению губернатора Николая Любимова были проведены переговоры и подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ПАО Банк «ФК Открытие», который взял на себя обязательства о дофинансировании строительства этого жилого комплекса.

1 октября 2018 года, по данным пресс-службы областного правительства, дом был введен в эксплуатацию. А уже 1 ноября глава региона осмотрел некоторые квартиры в ЖК «Виктория».

В настоящий момент (по информации, озвученной на встрече с застройщиком) в ЖК «Виктория» подписано только 29 актов приема-передачи. А из 130 подписанных актов осмотра квартир 57 содержат неустраненные замечания.