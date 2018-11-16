Рязанские единороссы определили критерии эффективности депутатов

В Рязани прошел второй этап регионального этапа дискуссий «Обновление-2018». Участники выработали предложения по совершенствованию работы партии «Единая Россия».

На площадке «Как партии стать более современной и эффективной политической организацией» обсуждались вопросы повышения активности первичных отделений. Модератор, член президиума регионального политсовета «Единой России» Сергей Филимонов озвучил предложения, среди которых — поощрение первичных отделений через проведение конкурсов и грантов, регулярное освещение деятельности членов первичных отделений в СМИ, а также организация для секретарей «первичек» обучающих семинаров.

Также на площадке были высказаны предложения о создании рейтинга депутатов, основными критериями эффективности стали бы нормотворческая деятельность, работа в округе, медиактивность (СМИ, соцсети), взаимодействие с первичными отделениями, оперативность в решении вопросов граждан.

В рамках работы площадки «Как партии стать более современной и эффективной политической организацией», которую вела руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова, было предложено наладить более тесные коммуникации партии с уже существующими ресурсами исполнительной власти по выполнению обращений граждан, а также более активно развивать направление «электронная приемная».

На площадке «Какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции» участники обсудили вопросы совершенствования процедуры предварительного голосования. В том числе среди региональных предложений — более широкое информационное освещение праймериз, упрощение механизма сбора документов для участников ПГ, максимальное взаимодействие кандидатов со старшими домов и ТОСами, совместная разработка программы развития территории.

Замсекретаря регионального отделения партии, депутат Рязанской областной Думы Алексей Просянников назвал эффективным инструментом в ходе избирательной кампании организацию общественного контроля со стороны кандидатов за качеством ремонта дорог, дворов и капремонта домов.

На площадке «Партия реальных дел» подвели промежуточные итоги работы над предвыборной программой партии на выборах в Государственную Думу в 2016 году. По словам руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Михаила Кривцова, участники дискуссии озвучили предложения по реализации программы «Земский учитель» по аналогии с «Земским доктором», а также продлении программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Обсуждения в рамках проект «Обновление-2018» продлятся до 20 ноября

Подводя итоги дискуссии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин поблагодарил всех за продуктивную работу и отметил, что проблемы, которые сегодня обсуждались, крайне важны для партии.

– Это и такие фундаментальные темы, как вопросы наших ценностей, нашей идеологии, этические нормы поведения членов партии, а также практические вопросы активизации деятельности первичек, новых способов коммуникации с жителями, обратной связи. Нам есть над чем работать! В первую очередь, мы должны становится цифровой партией. У нас в регионе идет планомерная работа по созданию интерактивных площадок, но считаю, что нам необходимо эту работу форсировать и активизировать. Каждому депутату нашей партии в регионе необходимо создать аккаунт в социальных сетях для оперативной коммуникации со своими избирателями, – отметил Фомин.

По его словам, особое внимание партии необходимо уделить работе с молодежью. Секретарь поддержал идею создания молодежного кадрового резерва, чтобы «Единая Россия» стала эффективным социальным лифтом для молодых и активных людей.

Все предложения региона будут обобщены в итоговую резолюцию и отправлены в ЦИК партии.

Отметим, что в преддверии XVIII Съезда «Единая Россия» проводит серию региональных дискуссий во всех субъектах РФ, на которых обсуждается ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы партии и ее взаимодействия с людьми и общественными институтами. Обсуждения продлятся до 20 ноября.

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