Руководитель одного из предприятий «Центролита»: После пожара у нас рухнула стена и залило водой новое оборудование

12 ноября около полудня на территории бывшего завода «Центролит» загорелся цех по производству жидкости для розжига.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12 часов 13 минут. На место ЧП немедленно выехали восемь пожарных автомобилей. Однако после того как охваченная огнем площадь увеличилась с 1000 квадратных метров до 1600, на помощь отправили еще девять единиц техники. Всего в тушении участвовали 57 человек личного состава. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

«Все написали, что никаких серьезных повреждений нет»

Цех, с которого началось возгорание, был полностью уничтожен огнем - рухнула крыша, перекрытия и некоторые стены. Собственно говоря, 14 ноября, когда писалась эта заметка, огонь окончательно потушен еще не был. Из-под груды кирпичей шел черный дым и пробивались языки пламени. Тем временем в МЧС еще 12 ноября отрапортовали, что огонь ликвидирован полностью в 17 часов 54 минут.

Одна из стен цеха частично рухнула.Фото: Константин МОГИЛИН

Хорошо, что хорошо кончается, подумали мы, однако буквально на следующий день после публикации к нам в редакцию позвонили из цеха «Завод точного литья», который находится на той же территории, и пригласили в гости:

- Все СМИ со слов МЧС написали, что никаких серьезных повреждений нет. Приезжайте и увидите, что все вовсе не так, как сообщают официальные органы.

«Точную сумму ущерба установить еще только предстоит»

Помимо предприятия, производящего огнеопасную жидкость, огонь полностью уничтожил сауну «Викинги» находившуюся буквально через стенку и сильно повредил строящийся цех «Завода точного литья».

Так выглядит кабинет руководителя цеха.Фото: Константин МОГИЛИН

Заместитель генерального директора по режиму и картам Родион Бикбулатов рассказал корреспонденту «Комсомолки», что открыть новый цех по производству литья планировали в середине I квартала 2019 года, но, похоже, что из-за ЧП эти планы придется корректировать:

- «Завод точного литья» не был причиной или инициатором этого бедствия, но пострадавшей стороной является точно. У нас рухнула стена, полностью залито водой новое оборудование, испорчены пожарная и охранная сигнализации, сгорели два контейнера с электрикой и автомобиль одного из сотрудников. Точную сумму ущерба установить еще только предстоит.

Мебель испорчена огнем и водой.Фото: Константин МОГИЛИН

Также Родион Бикбулатов сообщил, что «Завод точного литья» намеривается добиваться возмещения причиненного ущерба. А вот то, как это будет сделано, зависит от виновника ЧП:

- Если они пойдут нам навстречу и возместят все наши потери в добровольном порядке – это будет замечательно. Если же не захотят, то нам придется обращаться в суд. В любом случае, мы не собираемся отказываться от своих планов и обязательно запустим пострадавший цех.

В сгоревших контейнерах была новая электрика.Фото: Константин МОГИЛИН

СПРАВКА «КП»

ЗАО «Завод точного литья» был создано в 1997 году на базе крупнейшего в центральной России литейного завода «Центролит». Сегодня это перспективное и растущее предприятие с высокоразвитым производством и современным оборудованием. Основные направления деятельности - выпуск чугунного и стального литья, литья в стопочные формы и по выплавляемым моделям.