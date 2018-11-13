Рязанская УК содержит многоэтажку на 1750 рублей в месяц

Качество работы многих рязанских управляющих компаний оставляет желать лучшего: в подъездах грязь, неделями не меняются перегоревшие лампочки, ремонта не было много лет. Ко всему этому в УК игнорируют жалобы жителей, диспетчеры «теряют» заявки, а письменные обращения направляются в мусорные корзины.

С похожей ситуацией столкнулись и жильцы дома № 4 на улице Каширина. Им проще рассказать, что в их доме находится в нормальном состоянии, чем перечислить то, что не работает или не соответствует нормам.

«Писали во все инстанции – реакции никакой»

В плохом состоянии здесь находится практически все: канализация, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, фасад, подъезды и лестничные клетки. Балконы не первый год угрожают рухнуть прямо на тротуар улицы Каширина, а это уже угроза жизни людей. Люди уже писали во все инстанции: управляющую компанию, жилищную инспекцию, в МЧС и даже губернатору. Но реакции, к сожалению, практически никакой.

– Балконы в аварийном состоянии у нас много лет, а ведь это прямая угроза жизни и здоровью людей, – поделилась с «Комсомолкой» жительница Ольга Киселева. – В управляющей компании делать ничего не хотят, в контролирующих организациях на наши обращения присылают отписки, хотя ни одна комиссия даже близко к дому не подошла.

Построенный в 1938 году в самом центре Рязани 30–квартирный дом долгое время находился под управлением военных, так как в нем в основном проживали офицерские семьи. Сейчас обслуживанием этого дома занимается ООО УК «ЖЭУ № 19» и именно к работе этой организации у жильцов возникают большие претензии.

– Стиль работы этой управляющей компании порой поражает, – рассказывает с возмущением один из жильцов дома. – Например, когда у нас затопило подвал, и вода в нем стояла несколько месяцев, сантехники заявили, что не придут, потому что там им просто нечего делать. У нас складывается такое впечатление, что, кроме сбора с нас денег, в ЖЭУ больше ничем не занимаются, по крайней мере, за последние 15 лет в дом они вообще ничего не вложили.

Балконы уже давно находятся в аварийном состоянии.Фото: Константин МОГИЛИН

«Сколько собираем, столько и тратим»

Директор ООО УК «ЖЭУ № 19» Наталья Яковлева в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщила, что проблемы, с которыми столкнулись жители дома № 4 на улице Каширина, относятся скорее к сфере капитального ремонта:

– Все необходимое в рамках текущего ремонта дома и его содержания мы делаем в полном объеме. Сколько денег мы собираем с жильцов дома, столько и тратим на его обслуживание. Понятно, что на эти деньги поставить пластиковые окна в подъездах мы не сможем, но поддерживать в рабочем состоянии то, что уже есть, нам удается.

И действительно, если взглянуть на смету по дому за 2014 год, которая оказалась в распоряжении «Комсомолки», становится понятно, что жильцы дома, хоть и немного преувеличивают насчет «ничего не вложили», но не так далеки от истины. Например, в списке затрат по текущему ремонту всего 7 пунктов, а на эти цели из бюджета почти в 330 тысяч рублей было потрачено лишь 63 тысячи 785 рублей. Причем более 37 тысяч рублей ушло на зарплату сотрудникам, 1250 рублей на спецодежду, 2 тысячи на содержание мастерских и еще по 2 тысячи на ГСМ и прочие расходы. И получается, что из всей собранной суммы на текущий ремонт 30–квартирного дома за год потратили чуть более 21 тысячи рублей. Итак, получается, что в месяц на эти цели четыре года назад ЖЭУ тратило примерно 1750 рублей (!).

Как можно поддерживать в достойном состоянии дом, не вкладывая в это практически ничего? – остается большим вопросом. Хотя ответ на него найти можно, если подойти к дому № 4 на улице Каширина поближе и внимательно посмотреть на его внешний вид.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:

– Очень часто, беря деньги за содержание жилья, в которые уже включены расходы по ремонту фасада, балконов, бетонных козырьков и подъездов, управляющие компании ничего не делают. А ведь все это включено в минимальный перечень работ и услуг, утвержденный правительством РФ. Поэтому на организации, собирающие с жильцов деньги и на них ничего не делающие, следует обратить внимание надзорных органов. Сами же жильцы в первую очередь должны обратиться в жилищную инспекцию. По итогам проведенной проверки этот орган имеет право наложить административные взыскания на виновных лиц. Если и это не дало результатов, можно обратиться с жалобой в районную прокуратуру и даже суд.