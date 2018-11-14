2018-11-14T14:13:54+03:00
Спорт

Массовая потасовка, отраженный буллит и красные платья: цена победы ХК «Рязань»

В домашнем матче «горожане» одолели-таки пермский «Молот – Прикамье» в овертайме
Павел АВЕРИН
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Шайба влетает в ворота соперника рязанской команды Фото: Пресс-служба ХК «Рязань»Шайба влетает в ворота соперника рязанской команды Фото: Пресс-служба ХК «Рязань»
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В очередном туре «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» ХК «Рязань» взял верх над пермским «Молотом – Прикамье» в дополнительное время 2:1. Победную шайбу забросил Роман Крикуненко.

Нули на табло сохранялись практически до конца второго периода. Рязанцы волна за волной накатывались на ворота «молотобойцев». Но… до острых моментов дело не доходило. Защитники и голкипер гостей Максим Дорожко старались вовсю. И все-таки Иван Иванов в конце второй трети сумел в касание отправить шайбу в цель 1:0. Позже главный тренер пермяков Дмитрий Крамаренко скажет:

– Пропустили шайбу, которую не должны были пропускать – ошибка крайнего нападающего, который сохранил шайбу для соперника – привела ко взятию ворот.

Третий период начался с атак «бело-синих», но, как и прежде, реализация была на низком уровне, что и подчеркнул наставник рязанской команды Павел Десятков:

– Сегодня тот случай, когда набранными очками довольны, а содержанием игры не совсем. Вновь транжирим голевые моменты, которые создавали в первых двух периодах, большинство не реализуем.

Психологический перелом случился после того, как хозяева льда пытались добить шайбу, а все гости дружно бросились защищать своего стража ворот. Случилась массовая потасовка, в которой приняли участие все полевые игроки обеих команд.

«Молотобойцы» прижали подопечных Десяткова к своим воротам минут на пять. Потуги хозяев льда привели к тому, что атакуя вторым темпом, гости счет сравняли. Михаил Шпаков был бессилен против «выстрелившего» практически в упор Руслана Шайхулова.

Натиск гостей закончился заброшенной шайбой Фото: Павел АВЕРИН

Натиск гостей закончился заброшенной шайбойФото: Павел АВЕРИН

Предваряя критику в отношении «горожан» заметим, что в команде – серьезный кадровый голод. На игру с пермяками вышло лишь 7 защитников, включая «необстрелянного» в играх ВХЛ Дмитрия Колегова.

– В третьем периоде – тут надо отдать должное и сопернику, его активности – откатились, прижались к воротам, чего нельзя было делать, - покритиковал игроков наставник Павел Десятков. – Пропустили шайбу. «Молот-Прикамье» мог забрасывать еще, могли остаться без очков. Причины мы знаем. Нам пришлось еще во втором периоде играть тремя звеньями в отличие от соперника, который это сделал в заключительном игровом отрезке. Кто есть в наличии, теми и играем.

Да, все для «горожан» могло случиться гораздо печальнее: в ворота «Рязани» был назначен буллит. Но Шпаков спас команду от поражения – бросок Александра Дельнова он парировал под рев трибун.

Следует отметить, что и короткие красные платья группы поддержки, танцующей два периода на подиуме за воротами гостей, и неистовство болельщиков, особенно первого сектора – сделали свое дело. Игнатушкин и Крикуненко в овертайме мастерски разыграли «два в одного».

2:1 и 16 ноября рязанскую команду проэкзаменует уже «Ижсталь». Десятков оговорился, что будет легче, из «Сочи» – клуба-партнера в КХЛ – приедет помощь.

Игра ХК Рязань с пермской командой Молот Прикамье. Потасовка.Психологический перелом случился после того, как хозяева льда пытались добить шайбу, а все гости дружно бросились защищать своего стража ворот. В потасовке приняли участие все полевые игроки обеих команд.

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