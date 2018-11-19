Выставка живописи рязанского художника в аравийских песках

4 ноября в Сирийской Арабской Республике на российской авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия рязанский художник Владимир Янаки лично представил российским военнослужащим свою масштабную персональную выставку живописных произведений «Россия-Родина моя».

Под сирийским небом.Фото: из архива героя публикации

В экспозицию вошли 25 картин, созданных за последние 14 лет. Это пейзажи и жанровые композиции, написанные в традициях отечественной реалистической школы живописи. На сюжеты автора вдохновили не только родные рязанские просторы, но поездки в различные уголки нашей страны - Северную Карелию и Кольский полуостров, в Московскую, Владимирскую, Тверскую области. Композиции отличаются тонким лиризмом, проникнуты любовью художника к красоте родной земли.

В Сирию отправились 25 работ художника.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На открытии выставки Владимир Янаки рассказал военнослужащим об истории создания произведений, презентовал авторские буклеты, постеры и открытки. Художнику вручили благодарность Командующего группировкой войск (Сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, также представили к почетной грамоте Министра обороны Российской Федерации.

По словам художника, главной целью проекта является поддержание морально-патриотического духа солдат и офицеров, несущих службу вдали от Родины, в трудных боевых условиях.

- Поскольку я сам из семьи потомственных военнослужащих, меня глубоко волнует тема защиты интересов России, поэтому искренне хочется оказывать посильную помощь российским солдатам и офицерам. Я уверен, что выставка моих живописных работ на родные, российские темы и мотивы, будет являться связью с Родиной для военнослужащих, станет выражением сопричастности происходящему, - отметил Владимир Янаки. - Враги России никогда не добьются преимущества, потому что невозможно победить силу русского оружия и боевой дух русского солдата. Враги России ощущают нашу мощь и дрожат в своих окопах и блиндажах. Где в сраженье вступает Россия - быстро наступают свобода и мир.

Как признался Владимир Янаки, для него открытие выставки в Сирии - далеко не случайность. Его отец - полковник запаса ВДВ, участник миротворческой операции в Косово (в составе сил KFOR) в 2000-2001 годах. Дедушка художника - Владимир Георгиевич Михайлов встретил Великую Отечественную войну на Северном флоте, он служил на эскадренном миноносце «Гремящий» в должности командира машинной группы. Всю Великую Отечественную войну Владимир Георгиевич воевал с фашистами на Северном флоте.

- Моряки совершали набеговые рейды на противника, выставляли минные заграждения на пути немецких конвоев, участвовали в сопровождении конвоев США и Великобритании, доставляющих технику, вооружение и продовольствие для нашей армии, - рассказал Владимир.

Владимир Янаки постоянно проводит персональные выставки для российских военнослужащих в Сирии.

В мастерской Владимира царит творческий порядок.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Неоконченная работа Владимира "Рождество".Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

СПРАВКА «КП»

Российский художник Владимир Янаки родился в Рязани 17 июля 1981 года. В 2006 году с отличием окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова по мастерской профессора В.М. Сидорова. В 2003 году за серию пейзажей «Ростов Великий» стал лауреатом премии Московской Патриархии. В 2006 и 2012 годах награжден стипендией Союза художников России. В 2010 году Владимир Янаки за цикл живописных произведений «Русский север» стал лауреатом Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства 1 степени. В 2012 году награжден почетной грамотой губернатора Рязанской области. В 2015 году награжден почетной грамотой Рязанской городской Думы.

В деятельности Владимира Янаки ярко прослеживаются три основных направления: творческая работа художника-живописца, работа преподавателя спецдисциплин в рязанских вузах и благотворительная деятельность.

В выставочной деятельности Владимир Янаки начал участвовать с 2001 года. С 2007 года он является членом Союза художников России. Художник работает в области пейзажа, выполненного в традициях русской живописной школы, а также в области жанровой картины. Его работы отличаются тонкостью чувства и высоким профессионализмом. Владимир Янаки всегда с успехом участвовал не только в рязанских областных выставках, но и в художественных выставках, организованных Союзом художников России на различных площадках страны. Его персональные выставки проходили в Рязанском государственном областном художественном музее в 2013 году, в Сирийской Арабской Республике на авиабазе «Хмеймим» в 2017 году, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове в 2018 году, в Историко-художественном музее в Белоомуте в 2018 году.

Владимир Янаки занимается благотворительностью - помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Художник посещает детские дома, приюты, интернаты. В 2015 и 2018 годах при поддержке УМВД России по Рязанской области подарил живописные произведения и провел цикл просветительских занятий с воспитанниками школы-интерната №2 Рязани. Также при поддержке УМВД России по Рязанской области Владимир Янаки оказывает постоянную благотворительную помощь Рязанской школе-интернату для детей-инвалидов «Вера», постоянно проводит с детьми занятия по изобразительному искусству, подарил интернату ряд своих картин.

Деятельность Владимира Янаки не раз отмечали разными наградами. Его творческие работы удостаивались дипломов Союза художников России в 2007 и 2010 годах. В 2015 году художнику назначили стипендию Правительства РФ для молодых художников. В 2015 и 2017 годах за пропаганду патриотического воспитания молодежи и проведение благотворительных, образовательных и культурных мероприятий в детских учреждениях, подшефных органам внутренних дел, Янаки наградили благодарностями Управления МВД России по Рязанской области. За вклад в развитие искусства Рязанской области художника наградили почетной грамотой Управления культуры и искусства администрации Рязанской области.

За педагогическую деятельность в 2009 и 2010 годах Владимиру Янаки вручили дипломы Министерства образования и науки РФ. Также он награжден серебряной и золотой медалями Союза художников России, знаком «За содействие МВД России», медалью «200 лет МВД России», памятным знаком «За труды и Отечество», медалью «Участнику военной операции в Сирии», благодарностью Президента РФ. За активную плодотворную деятельность в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, содействие в организации и проведении культурных мероприятий, возрождающих духовно-нравственный потенциал России, и за большой вклад в укрепление могущества и славы России представлен к медали «За вклад в укрепление правопорядка» МВД РФ.