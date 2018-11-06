СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-06T08:19:30+03:00

«Комсомолка» обсудила со специалистами, действительно ли вырастут инвестиции и благодаря чему снизится государственный долг области

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МОСКВА ОБЪЯВИТ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛИТ

В Рязанской областной Думе начинается работа над бюджетом региона 2019 года и над планами на 2020 и 2021 годы. Такова существующая практика: принимается главный финансовый закон на ближайший год, а на следующие два года делаются прогнозы.

Губернатор Николай Любимов, представляя проект бюджета в конце октября на заседании правительства, пообещал, что окончательно все параметры определятся, когда будет сформирован федеральный бюджет. Почему? Потому что Рязанская область получает значительную часть своих доходов в виде трансфертов с федерального уровня. Например, в законе о бюджете 2018 года эти трансферты составили более 13 миллиардов 433 миллионов рублей (26,53 % всех доходов). Такая зависимость большинства регионов от перечислений из центра – давняя традиция.

– Причем существует программная часть федеральных денег, на развитие по тем направлениям, которые нам определил центр, а есть средства на бюджетное выравнивание. В их рамках регион сам выполняет свои расходные полномочия, социальные обязательства, и если что-то остается, то можно на них сделать что-то еще, – разъясняет бывший высокопоставленный чиновник, занимавшийся бюджетным процессом в области 5 лет назад.

Федеральный центр определяет и многие параметры экономики регионов: например, растет НДС, появился экологический налог – это влияет на прибыльность многих предприятий. А если они из-за роста расходов повысят цены на продукцию – изменится платежеспособность потребителей.

ПРОГНОЗЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ СВОИМ РАЗМАХОМ

Проекты бюджета как на 2019, так и на 2020-2021 гг., составлены в двух вариантах: базовом и целевом. Если рассматривать более оптимистичный, то в 2021 году предприятия области произведут поддающейся учету продукции на 22,3% больше нынешнего, а средняя заработная плата через 3 года составит 37 тысяч 300 рублей. Рост инвестиций в экономику Рязанской области прогнозируется огромный, словно в Южной Корее или Сингапуре в период их взлета: в 2020 году – на 11%, а в 2021 году – на 21,4 %.

– По тем соглашениям, которые анонсируются, это вроде бы реально, – считает депутат областной Думы Сергей Пупков. – Но стоит вспомнить, как в 2016 году планировалось вложение крупным инвестором из Таиланда 1 миллиарда долларов в строительство огромного молочного комплекса, а в 2017 году этот проект тихо свернулся.

Действительно, жизнь часто вносит коррективы в планы: одни инвесторы исчезают, вместо них приходят другие. В сентябре 2018 года компания с иностранным участием подписала с губернатором очень крупный инвестиционный договор о строительстве предприятия медицинских препаратов в Скопинском районе.

– Я считаю цифры инвестиций реальными, – говорит депутат областной Думы Виктор Малюгин, – но надо понимать, от какого исходного уровня эти проценты. Перед этим за несколько лет инвестиции упали вдвое. В ближайшем будущем мы только вернемся к прежнему уровню.

ОБЛАСТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПО СРЕДСТВАМ

По словам губернатора, бюджет Рязанской области 2019 года будет изначально бездефицитным. Отсутствие дефицита, считает Николай Любимов, позволит продолжить снижение долговой нагрузки на регион. В предыдущие годы она стремительно росла: по данным Минфина РФ, на 1 февраля 2011 года

долги Рязанской области составляли 11 миллиардов 208,8 миллиона рублей 1 января 2013 года – 21 миллиард 011,6 миллиона рублей, 1 января 2015 года – 27 миллиардов 058,4 миллиона рублей.

«Это была единственная возможность профинансировать бюджетный дефицит, – заверяют сегодня те, кто работал в региональном правительстве на рубеже 2010-х. – В то время нас часто лихорадило: то мировой финансовый кризис 2009 года, то памятная нестабильность 2014 года…»

– Были даже случаи, – вспоминает депутат Виктор Малюгин, – когда кредиты у коммерческих банков область брала под 23 % годовых, то есть намного дороже ставки Центробанка. Мы предлагали прокурору области проверить эти факты.

22 сентября 2017 года Президент России на заседании Госсовета специально обратил на это внимание и пригрозил, что внимательно рассмотрит, по каким причинам оформлялись подобные кредиты.

Федеральный центр согласовал реструктуризацию почти половины долга Рязанской области на срок до 7 лет, причем обещали подумать о продлении программы на 12 лет. Во второй половине 2018 года он составил около 23 миллиардов и продолжал снижаться, а обслуживание его «съело» не более 2,5 % расходов областного бюджета.

– Сегодня большая часть таких долгов замещена дешевыми бюджетными займами со ставкой в доли процента, – комментирует депутат Сергей Пупков. – Идет существенная экономия на обслуживании долга, и деньги, которые ранее шли на выплату процентов, сейчас используются для погашения основной суммы долга.

ЛОКОМОТИВЫ – СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ДОРОГ

Один из традиционных двигателей рязанской экономики – строительство. На каждый рубль от продажи нового жилья в экономике появляется до 3 рублей в смежных отраслях. В 2016-2017 гг. ввод жилья в области и так превысил советские показатели, но в бюджетный проект заложен дальнейший рост объемов вводимого жилья – до 760 тысяч квадратных метров в 2021 году. А после того, как по предложению Президента России 100 % суммы топливных акцизов передали регионам, увеличится размер Дорожного фонда Рязанской области.

Все больше практических руководителей разного уровня говорят, что пора объединить все направления роста в программу стратегического развития региона.

– Бюджет есть выраженная в цифрах экономическая программа, – считает бывший депутат областной Думы, член совета Рязанского отделения «Деловой России» Александр Рольгейзер. – Когда начнут обсуждать такую программу, с целями, сроками и ответственными, нам будет о чем поговорить. А сегодня областная Дума в течение года может 12 раз эти цифры поменять.

В ближайшем будущем на субботники в Рязани обещают посылать меньше чиновников, чем преждеФото: Екатерина СМБАТЯН

ЗАТРАТЫ НА ЧИНОВНИКОВ – СОКРАЩЕНИЕ ИЛИ РОСТ?

Есть люди, которые считают еще одним резервом сокращение затрат Рязанской области на управленцев. Бюджетная статья расходов «Обеспечение государственного управления» в законе 2018 года равнялась 907,8 миллиона рублей.

– Я в областной Думе вносил предложение сократить штат управления в Рязанской области на 20 %, – рассказывает депутат Виктор Малюгин, – причем безо всякого ущерба работе. Надо внимательно пересмотреть должностные инструкции, чтобы чиновники не пересекались по полномочиям. При губернаторе Ковалеве формально шли сокращения, но на самом деле чиновников переводили в государственные учреждения, в унитарные предприятия или отказывались заполнять вакантные должности. Больше всего нуждается в сокращении муниципальный аппарат Рязани. Сейчас управленцев в администрации города, если я не ошибаюсь, порядка 970 человек. А в 1996 году муниципальных служащих было менее 500, и как-то справлялись.

В 2018 году, по словам губернатора Николая Любимова, число чиновников сокращено на 10 %, а вскоре в штатном расписании исчезнет еще 41 должность. Но у оставшихся зарплаты со следующего года вырастут. Причиной называется то, что оклады не менялись 13 лет, и у некоторых чиновников они очень низкие, особенно в сельских поселениях. Однако прочитавшие опубликованный проект перерасчета говорят, что пока наибольший рост в процентах предполагается все-таки у руководителей, а не у подчиненных.

Изменится ли общая цифра расходов на аппарат в течение года, можно будет посмотреть, когда областной Думе представят окончательный проект бюджета.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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