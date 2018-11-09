В автосалоне «Рязань Лада» прошла презентация нового кроссовера

«СТИЛЬНАЯ МАШИНА, ДУМАЮ, БУДЕТ НАСТОЯЩИМ «ЖЕЛЕЗНЫМ ДРУГОМ» МОЕЙ ЖЕНЕ»

Автосалон «Рязань Лада» в Канищеве 3 ноября презентовал новый автомобиль в линейке тольяттинского завода. На презентацию пришли более двухсот человек: среди них как те, кто постоянно покупает в этом автосалоне, так и те, кто впервые перешагнул его порог. Игорь приехал с четким планом, он выбирает автомобиль для своей жены, причем – первый в ее жизни:

– Он должен быть простым в управлении, с доступными опциями и высоким клиренсом, супруга любит выехать за грибами-ягодами, да и просто на природу. Ну и цена имеет немалое значение, в той комплектации, которая нужна нам, XRAY Cross стоит около миллиона.

Игорь и его жена сделали свой выбор – LADA XRAY Cross.

Добавим от себя, что стартовая цена стильного кроссовера – 729 тыс. рублей. Часто его сравнивают с таким же, но другого производителя. Многие считают его внедорожником из-за внешнего вида, но это лишь «собрат» XRAY Cross. Сравнивая эти автомобили, вывод делаешь неоднозначный: у каждого есть свои плюсы и минусы. И все-таки, на первый взгляд, внешний вид XRAY Cross как-то интереснее, что и подтверждает Игорь:

– Стильная машина, думаю, будет настоящим «железным другом» моей жене.

О том, что этот автомобиль, рассчитанный как на легкое бездорожье, так и на городской режим, найдет своего покупателя, говорит тот факт, что первая LADA XRAY Cross уже нашла себе «друга».

«ПОКУПАЯ АВТОМОБИЛЬ, ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ДРУГА»

Автосалон в Канищеве, официальный дилер LADA в Рязани, уже долгие годы работает под девизом «Покупая автомобиль, вы приобретаете друга». «Рязань Лада» имеет репутацию надежной компании. Основа ее успеха – эффективная и долгосрочная работа. Сотрудничество с покупателями основано на удовлетворении их запросов. Причем как при продаже автомобиля, так и в процессе его обслуживания – сервис расположен рядом с дилерским центром.

Новые технологии продаж на постоянной основе, применяемые в компании, и отслеживание пожеланий тех, кто ищет «железного друга» взаимодействие автосалона и покупателя делает простым и удобным. На сегодняшний день автосалон в Канищеве предлагает покупателям широкий спектр кредитных программ – дилер сотрудничает с основными кредитными организациями всего региона.

Немаловажно то, что руководство внедряет в жизнь эффективную систему обучения персонала для наиболее качественного взаимодействия продавца с покупателем. И это позволяет получать исчерпывающую информацию как о нуждах клиентов, так и о реализуемых товарах.

Желающим обзавестись автомобилем марки LADA автосалон «Канищево» предлагает обширные возможности выбора. Просторный и практичный Largus, современная и стильная Vesta, народная Granta, полноприводная LADA 4x4. Теперь к ним присоединился кроссовер XRAY Cross. Напомним девиз компании: «Покупая автомобиль, вы приобретаете друга».

Остается только констатировать тот факт, что за время работы автосалон в Канищеве помог тысячам рязанцев найти себе «железных друзей» и надежных помощников.

КСТАТИ

Автосалон «Рязань Лада» расположен в Рязани на улице Бирюзова, д. 1г. Тел.: 8 (4912) 70-17-07. Клиентская служба LADA: 8 (800) 700-52-32 (звонок по России бесплатный)

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