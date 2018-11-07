Во время субботника на Весенней рязанские нефтепереработчики вывезли более 70 тонн мусора

7 Нояб. 12:00 2018-11-08T12:26:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани подошел к завершению осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Традиционно Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает в нем участие и наводит порядок на улице Весенней.

КИЛОМЕТР ЧИСТЫХ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ

Более 15 лет работники АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество НК «Роснефть») дважды в год – поздней осенью и ранней весной – наводят чистоту и порядок на участке улицы Весенней. Нынешний осенний субботник стартовал 25 октября, и ежедневно в течение недели на уборку улицы выходят порядка 30 работников предприятия. Территория уборки растянулась почти на километр – вдоль Весенней от перекрестка с улицей Шевченко до пересечения с улицей Чкалова.

По дороге то и дело курсирует спецтехника РНПК – два трактора-щетки, поливочно-моечная машина, погрузчик и два самосвала. Машины помогают перевозить мусор, пылесосить, мыть, чистить проезжую часть. На тротуарах, вооруженные метлами, граблями и лопатами, орудуют работники РНПК в яркой защитной униформе. Собирают опавшую листву, спиливают сухие ветви деревьев, подметают пешеходную зону и обочину дороги, чистят бордюры. Улица преображается буквально на глазах, ведь за неделю работы на городскую свалку вывезли уже более 70 тонн древесного и бытового мусора.

Этим летом на Весенней провели дорожный ремонт – уложили новое асфальтовое покрытие, заменили бордюры и установили новое ограждение. В связи с этим помощь в подготовке улицы к зиме пришлась как нельзя кстати. Благодарные жители не стесняются выражать признательность нефтепереработчикам, а иногда даже обращаются за личной помощью. Отзывчивые работники помогают жильцам спилить сухие деревья во дворе, вывезти мусор.

– За помощью в уборке или благоустройстве Рязани иногда обращается городское управление благоустройства. В частности, в зимний период мы с готовностью направляем собственную технику для очистки дорог от снега, – признаются в РНПК.

«ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ НАШЕЙ ЛЮБВИ К РОДНОЙ РЯЗАНИ»

Стало доброй традицией устраивать субботник на улице Весенней силами РНПК. Но это не единственная социальная акция, которую проводит завод.

– Если пройдем недалеко в Новопавловскую рощу, то можно посмотреть, как некогда заросшая, заброшенная и замусоренная территория превратилась практически в городской парк. Там есть спортивная площадка, освещение, зарыбленный пруд. В этом на 70 % заслуга именно рязанских нефтепереработчиков. Еще раз выражаю благодарность руководству завода и всему коллективу за отзывчивость и активное участие в жизни города, – признался префект Железнодорожного района Рязани Олег Морозов.

– Участие РНПК в городском месячнике по санитарной очистке – это наш вклад в город и его развитие, это выражение нашей активной гражданской позиции и любви к родной Рязани, – говорят участники уборки на улице Весенней.

К вопросам охраны окружающей среды предприятие подходит с особым вниманием. В течение года РНПК реализует инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации производства, проводит экологические акции, например «День чистого города». Также компания активно участвует в общегородских субботниках, проводит экопросветительскую работу со школьниками, а еще поддерживает экологические экспедиции юных экологов клуба «Хозяин Мещеры». Традиционно РНПК оказывает помощь Окскому биосферному заповеднику в рамках благотворительности.

За столь важную и активную работу в области охраны окружающей среды предприятие не раз заслуживало высокую оценку на региональном и федеральном уровнях. Так, в начале года АО «РНПК» получило благодарственное письмо и ценный подарок от регионального правительства за активное участие в городских экологических мероприятиях.