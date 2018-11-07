2018-11-07T13:48:12+03:00
Общество

На «Параде звезд 80-х» в Рязани ожидают внебрачных детей знаменитых отцов

Замученные преследованиями кумиры прошлого готовы на проведение генетической экспертизы?
Карина КАРЕЛИНА
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Анатолий Алешин (третий слева) покорил сердца тысяч поклонниц.Анатолий Алешин (третий слева) покорил сердца тысяч поклонниц.
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Как известно, любовь поклонников к своим кумирам далеко не всегда носит невинный и чисто творческий характер. Случается, что отношения приобретают совершенно иной смысл… В редакцию «КП» поступила необычная история от «жертвы звездной любви». Женщина утверждает, что 37 лет назад родила сына от солиста группы «Аракс» Анатолия Алешина. «Комсомолка» связалась с потенциальным отцом.

«ЭТО БЫЛ САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ МОМЕНТ В МОЕЙ ЖИЗНИ!»

Июнь. 1980 год. В один из городов центральной России приезжала знаменитая группа «Аракс» вместе с Николаем Каранченцовым со своей уникальной программой «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты». За неделю до концерта практически все билеты были выкуплены. Вокруг Дворца спорта чинно разгуливали спекулянты. Со всех сторон, как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», звучала знакомая фраза: «У вас не будет лишнего билетика?».

Среди огромной толпы фанатов известной группы, прижавшись к стенке, стояли три подружки: Вера, Лена и Ольга. Девушки с нетерпением ждали встречи с любимыми артистами.

Концерт прошел на одном дыхании. Публика долго не отпускала своих кумиров со сцены, вызывала на бис. В это время три подруги, уговорив знакомого охранника, прорвались к гримеркам. И вот настал долгожданный момент – перед ними предстал ведущий солист группы «Аракс» Анатолий Алешин собственной персоной. Девчонки сначала растерялись, но ситуацию спасла Ольга.

– Можно ваш автограф? – дрожащим голосом прошептала девушка.

Анатолий Алешин был очень приветлив и с удовольствием расписался. Только на Ольгу, по ее словам, смотрел как-то по-особенному. Затем неожиданно для девушки, отозвав ее в сторонку, попросил показать город. Сначала девушка в резкой форме отказала, но подружки ее уговорили – мол, такой шанс – пообщаться с любимым артистом в неформальной обстановке – раз в жизни бывает!

– Я, словно под гипнозом, пошла вслед за Алешиным, – рассказывает Ольга, – возле дворца спорта нас ожидала черная «Волга». Водитель галантно открыл нам дверцы машины. Мы вместе с Алешиным сели на заднее сидение. Помню завораживающий своей красотой вечерний город. А потом... Мне стыдно об этом рассказывать... Была высотка возле дворца спорта, «Советское шампанское», внимание, ласка... Только сейчас я поняла, что это был самый счастливый момент в моей жизни!

«ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ!»

Спустя какое-то время Ольга поняла, что беременна.

– В те времена это был позор – рожать без мужа. Подружки предлагали мне ехать в Москву – искать Алешина, но я не решилась. Группа «Аракс» еще много раз приезжала к нам в город... Я пыталась пробиться к Анатолию Алешину, но меня не пускали. Вскоре мой одноклассник предложил мне выйти за него замуж. Моя беременность его не смутила – он был влюблен в меня с первого класса.

Сейчас сыну нашей героини Максиму уже 37 лет.

– Он достаточно обеспеченный человек – в деньгах не нуждается. Мой муж, к сожалению, два года назад умер. Сын всегда считал его родным отцом – очень тяжело пережил утрату. Только год назад, узнав о своей тяжелой болезни, я решилась рассказать сыну правду. Думаю, когда меня не станет – вдруг беда моего мальчика настигнет – к кому ему обратиться... А тут подруги прислали мне афишу: 7 ноября в Рязани – солисты ВИА «Синяя птица», «Песняры», «Аракс», «Веселые ребята», «Поющие сердца», – от радости не смогла сдержать слез...

Решила: все – тянуть больше не стану! Сейчас или никогда! Срочно едем! Обязательно познакомлю сына с отцом. Умоляю Анатолия нас не отталкивать – нам ничего от него не нужно – только познакомиться! Очень жду встречи! – обратилась к певцу Ольга.

Мы связались с Анатолием Алешиным, но вести о своем отцовстве артист явно не обрадовался:

– Да, я помню эту историю. Хочу только добавить маленькое уточнение: проведя экскурсию по городу, девушка сказала, что спешит домой. И мы немедленно выполнили ее просьбу: вернули родителям в целости и сохранности. Я устал от этих писем! Очень прошу – оставьте меня в покое!

Как призналась организатор концерта «Парад звезд 80-х», в последнее время звезды минувших лет получают немало обращений от женщин, якобы в свое время родивших от них детей. Но из огромного числа обращений именно рассказ Ольги поражает искренностью и правдоподобием. Возможно, только генетическая экспертиза на отцовство способна расставить все точки на i в этой романтической истории.

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