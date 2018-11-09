Инженер-логист ООО «Авангард» Денис Тонкачев: Мне интересно, хочется, чтобы наши планы вывели предприятие на более высокий уровень развития

– Молодежь поверила в сельское хозяйство, – говорит генеральный директор ООО «Авангард» Георгий Свид. – И это замечательно, потому что преемственность крестьянского труда имеет огромное значение. Жить и трудиться в селе становится престижно, потому что все – и опытные работники АПК, и молодые специалисты – видят своими глазами: современные технологии в аграрном производстве меняют само представление о сельском труде.

Георгий Свид поддерживает специалистов «Авангарда» в стремлении освоить новые технологии.

«Технологии необходимо осваивать, руководствуясь экономическими расчетами»

– Денис, а зачем нужны в сельском хозяйстве беспилотные летательные аппараты?

– Они позволяют создать более целостную картину на каждом отдельном поле, помогая в работе агроному.

Вот так, уже беспилотники вскоре будут летать в «Авангарде». Шесть лет назад, когда инженер-логист Денис Тонкачев пришел в хозяйство, о таких высоких технологиях даже речь не шла. Почему выпускник радиоуниверситета с профессией «инженер по информационным системам и технологиям», городской житель, пришел работать в село? Все знают, как непросто найти работу по профессии недавнему выпускнику. К тому же молодым специалистам в АПК три года выплачивают подъемные. Прошло шесть лет, Денис продолжает работать в «Авангарде».

– Первое время мои обязанности диспетчера сводились к выдаче путевых документов. Но так продолжалось недолго. Началась установка оборудования ГЛОНАСС, ушла монотонность, стало интересно.

– Действительно, технологии необходимо осваивать, выбирать, руководствуясь экономическими расчетами, – отвечает Денис Владимирович. – Часть направлений уже отработаны в «Авангарде», целесообразность их освоения подтверждена цифрами. Так, система ГЛОНАСС вполне окупается, мы имеем возможность отслеживать маршруты машин, расход ГСМ. Хорошие перспективы у автоматических заправок, у систем параллельного вождения. Эти технологии соответствуют требованиям времени и имеют экономическую отдачу.Сейчас более 170 единиц техники сельхозпредприятия оснащены оборудованием ГЛОНАСС. Потом темп освоения и внедрения современных технологий стал все более ускоряться и ускоряться. Только всегда ли это экономически оправдано?

«Чтобы идти вперед, надо учиться»

Одно дело – теория и примеры, часто зарубежные, перехода сельскохозяйственного производства на цифровую экономику. И совсем другое – реальность, когда поля не совсем соответствуют идеальным рекламным картинкам, да и человеческий фактор оказывает большое влияние, не всегда положительное. Что же делать?

Работать, пытаться адаптировать современные разработки под действительность отдельно взятого хозяйства – «Авангарда». Именно такой путь выбрал инженер-логист Денис Тонкачев, и у него уже многое получается.

Недалек тот день, когда над полями «Авангарда» будут летать беспилотники.

– Замечательно, что Георгий Семенович Свид понимает и поддерживает в стремлении освоить новые технологии, часто сам подсказывает направления деятельности, – говорит Денис.

Семинары, специализированные форумы и выставки, общение с коллегами со всей России – это сейчас тоже часть работы инженера-логиста. Он сотрудничает и консультируется с департаментами министерств сельского хозяйства России и Рязанской области, курирующими освоение новых технологий в АПК. Чтобы идти вперед, надо учиться.

Прошло шесть лет с той поры, когда недавний студент Денис устроился в «Авангард». Сейчас у него во многом другие задачи, другой объем работы и совсем иная ответственность.

– Мне интересно, хочется, чтобы наши планы приобрели реальные контуры, стали приносить пользу предприятию и выводить его на еще более высокий уровень развития.

В «Авангарде» молодого специалиста знают и как тренера детской секции карате.

– Денис, нет ли у вас желания при нынешней занятости оставить занятия с детьми, ведь тренировки отнимают немало времени, поскольку проходят несколько раз в неделю?

– Первую группу я набрал в 2014 году, – отвечает Денис Владимирович. – За четыре года вместе с ребятами мы прошли большой путь, от белых поясов до коричневых. Это хороший результат. Мои ученики участвуют в областных и российских турнирах, возвращаются с наградами и медалями. Некоторые участвуют в соревнованиях в качестве судей. Так что будем и дальше тренироваться, цель – черные пояса. Кстати, ко мне на занятия стали приходить отцы, хотят тренироваться вместе со своими детьми.

В «Авангарде» Дениса Тонкачева знают и как тренера детской секции карате.

На правах рекламы.