На «президентские» деньги в Рязани разрабатывается новая хирургическая операция

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-25T19:06:33+03:00

Дмитрий Карпов: «Нашим отчетом будут практические результаты, статьи о них в научных изданиях и выступления на конференциях». Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Несколько дней назад Рязань узнала, что заведующий урологическим отделением областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпов стал обладателем президентского гранта в 1 миллион 200 тысяч рублей на развитие новой методики хирургических операций. В течение 11 лет хирург занимался вопросами лечения рака, а в начале 2018 года читатели «Комсомолки» узнали о новых операциях пластики мочевого пузыря после вмешательства по удалению опухоли.

Журналист «Комсомолки» встретился с Дмитрием Владимировичем, чтобы поговорить о самом страшном диагнозе и о том, на что потратят президентские деньги.

КАК ОТЧИТАТЬСЯ ЗА ГРАНТ

– Дмитрий Владимирович, президентский грант выдан на продолжение работ над той же темой, о которой Рязань узнала в марте?

– Можно сказать так: теперь мы в урологическом отделении работаем над тем, что соприменимо с разработанной нами раньше операцией. Это ортотопическая пластика мочевого пузыря, то есть создание нового органа вместо удаленного – на том же самом месте. Нами в Рязани уже проведено 8 операций такого типа. Сложности после них бывали, но все они исправляются консервативными методами, без нового хирургического вмешательства. Операции по этому методу можно делать и мужчинам и женщинам, но пока мы делали операции только мужчинам. Связано это с тем, что процент заболеваемости раком мочевого пузыря у женщин значительно реже, чем у мужчин. Правда, сейчас у нас есть пациентки, которых мы готовим.

– Когда и как вы будете отчитываться за полученные средства?

– Президентский грант рассчитан на два года. Деньги это целевые, мы выиграли их на конкретные исследования и решение конкретных задач. Нашим отчетом будут практические результаты, определенное количество статей о них в научных изданиях и выступления на научных конференциях.

В РЯЗАНИ РАБОТАЮТ И ПО ТЕМЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

– Наши читатели спрашивают: почему врачи, обнаружив у пациента онкологию, иногда говорят, что нужна срочная хирургическая операция, но при этом сами перед ней назначают курс химиотерапии, оттягивающий операцию?

– Я объясню. Онкологические заболевания бывают разнородными, при них должно проводиться комплексное обследование и комплексная оценка вариантов лечения. Часто бывает нужно вначале применить один метод, чтобы потом действовать другим. Даже в одном органе опухоли имеют гетерогенную, то есть разнородную структуру. Вот почему онкология – это отдельная специальность, которая сочетает в себе и хирургию, и радиологию, и иммунологию.

– Нобелевская премия по медицине в 2018 году вручена за открытие иммунологических методов лечения опухолей. Расскажете, в чем суть открытия?

– Я с этой проблемой сталкивался. В Рязани, когда я работал в онкологическом диспансере, мы тоже занимались иммунологической онкологией. Ученые, получившие Нобелевскую премию, являются родоначальниками нового метода лечения: снимаются тормозящие импульсы иммунной системы человека к уничтожению раковых клеток. Ведь любая клетка опухоли была клеткой человеческого организма до того, как возникли мутации и в ее развитии произошел сбой. У этого лечения есть свои побочные результаты, свои осложнения, так что работы в этом направлении продолжаются.

– Правда ли, что больным с доброкачественными опухолями, чтобы они не превратились в рак, надо воздерживаться от загорания на солнце, от горячих ванн?

– Любое движение, любая работа – это тоже активность. Важно, чтобы любые нагрузки не превышали средний порог. Раньше считалось, что людям с доброкачественными опухолями физиопроцедуры совершенно противопоказаны. Я отчасти с этой точкой зрения согласен, но сейчас появляются данные, что локальные методы воздействия в определенном проценте случаев допустимы. В любом случае, решать должен врач, хорошо знающий конкретного пациента.

НЕ ПРОШЕЛ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО СТРАХОВКЕ, ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЗАПЛАТИШЬ САМ

– Все знают, как важно обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. Что для этого требуется?

– На развитие рака влияет много факторов. Многие из них изучены, но многие еще предстоит изучить. Если у вас есть наследственная предрасположенность, то есть родственники первой и второй линии – мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры – болели онкологическими заболеваниями в возрасте до 40 лет, то скорее всего, в вашем геноме есть информация, способствующая появлению опухолей. Тогда надо быть особенно осторожным.

Но в любом случае надо следить за своим здоровьем, проходить осмотр у всех врачей в те сроки, в которые это положено делать. Существует такое понятие, как скрининг. Это периодическое обследование определенных возрастных и половых групп людей с определенной частотой. Это позволяет выявлять онкологические заболевания на первой и второй стадии, когда они и лечатся хорошо, и лечение это менее затратно, и люди остаются трудоспособными.

– Можно ли как–то стимулировать людей чаще обследоваться?

– В развитых странах Запада, когда работник получает от работодателя медицинскую страховку, то он должен наблюдаться у разных врачей с разной частотой. Если он без уважительной причины пропускает какое-то исследование, страховая компания может обвинить его в нарушении условий договора и потребовать, чтобы он, если заболеет, оплачивал лечение из своего кармана. В нашей стране я о таком не слышал, но онкологи не устают повторять населению, что чем чаще обследуется человек, тем меньше риск для его жизни и здоровья.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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