2018-10-26T18:15:59+03:00
Авто

Диагностика ходовой и измерение геометрии. Как подготовить автомобиль к зиме?

В сервисном центре «Чехия Авто» автолюбителей ждут выгодные предложения.
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Специальная акция сервисного центра «Чехия Авто» действует до 31 декабря.Специальная акция сервисного центра «Чехия Авто» действует до 31 декабря.
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После летних автопутешествий ваш верный железный друг нуждается в особом уходе и заботе. Чтобы подготовить машину к холодному сезону и суровым рязанским дорожным условиям, необходимо провести тщательную диагностику.

ОТ ПЫЛЬНИКОВ ДО АМОРТИЗАТОРОВ

Даже если до непонятных стуков и шумов дело не дошло, автомобилю желательно провести плановую диагностику вовремя. Неровности на дороге, поездки на подспущенных колесах, естественный износ автомобиля – эти и многие другие факторы могут принести немало хлопот автовладельцу, и, как правило, в самый неподходящий момент. Опытные мастера способны за считанные часы найти слабое место и сэкономить автолюбителю не только время и средства, но и сохранить здоровье и жизнь.

В Рязани редкий автотехцентр располагает качественным многофункциональным диагностическим стендом. В сервисном центре «Чехия Авто» ходовую часть автомобиля проверят сразу по нескольким показателям, а стоит услуга всего 690 рублей. В стоимость входит проезд вибрационного стенда, чтобы определить работоспособность амортизаторов, а также визуальный осмотр амортизаторов, пружин и проверка ступичных подшипников. Также в пакет услуг входят проверки шаровых соединений рычагов на отсутствие люфтов, сайлент-блоков рычагов на отсутствие расслоений, пыльников, рулевого управления на отсутствие люфтов, состояния шин. Акция действует до 31 декабря.

– Во избежание преждевременного износа шин из-за неправильных углов установки колес нужно регулярно измерять и регулировать геометрию ходовой части, – рекомендуют специалисты.

До конца года в сервисном центре «Чехия Авто» для владельцев автомобилей ŠKODA старше 2 лет эта услуга обойдется всего в 1490 рублей.

Кроме того, до 31 декабря сервисный центр «Чехия Авто» предлагает клиентам уникальную возможность воспользоваться выгодой 10% на ремонтные работы, а также 15% выгоды на покупку оригинальных запасных частей. Предложение действительно для автомобилей ŠKODA старше двух лет.

БАЛЛЫ ЗА КАЖДОЕ ТО!

В дилерском центре ŠKODA AUTO рязанцев ждут и другие приятные сюрпризы. Так, сейчас действует выгодное предложение по программе «ŠKODA Бонус». Участникам программы начисляют бонусные баллы при каждом прохождении технического обслуживания у официальных дилеров. В будущем ими можно оплачивать до 50% стоимости ремонтных работ, оригинальных деталей и аксессуаров, приобретенных в дилерских центрах SKODA. Акция доступна владельцам всех моделей ŠKODA любого года выпуска.

Принять участие в акции просто! Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте lk.skoda-avto.ru и указать VIN-номер автомобиля в разделе «Мой гараж». С этой минуты на бонусный счет участника будут перечислены баллы за все ТО, пройденные начиная с 1 января 2016 года, независимо от пробега автомобиля, объема и типа работ. Например, за первое пройденное у официального дилера ТО полагаются 500 баллов, за второе ТО – еще 1000 баллов, а третье и все последующие пройденные у официального дилера ТО принесут по 2000 баллов. 1 бонусный балл равен 1 рублю.

Активировать бонусные баллы нужно в разделе «Мой гараж» в личном кабинете, после чего их можно использовать для создания сертификатов различного номинала и в течение полугода тратить с удовольствием или подарить другому владельцу чешского авто.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Подробности акций можно уточнить в сервисном центре «Чехия Авто», расположенном по адресу: Рязань, ул. Есенина, д. 1б или по телефону: +7 (4912) 95-55-57.

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