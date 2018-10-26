Реконструкция площади Ленина – бочка с медом и ложкой дегтя?

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-26T12:52:16+03:00

Так площадь Ленина выглядит по завершении первого этапа реконструкции, проведенного в этом году

Подрядчики, выполнявшие работы по утвержденному проекту, допустили отклонения, которые повлияли на эстетику и дорожную безопасность главной площади Рязани

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В Рязани завершен первый этап реконструкции площади Ленина. Безусловно, это крупнейший социально значимый инфраструктурный проект в центре города за последние десятилетия. Областная и городская власть очень многое сделала для его реализации. Благоустройство областного центра и сам проект становятся позитивным вектором в деятельности чиновников.

Тем не менее, как выяснила редакция, подрядчики, выполнявшие работы по утвержденному проекту, допустили отклонения, которые повлияли на эстетику и дорожную безопасность главной площади Рязани. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Еще зимой этого года губернатор Николай Любимов говорил, что центр города необходимо сделать удобным для пешеходов.

– Пешеходов у нас больше, чем людей, передвигающихся на личном транспорте, поэтому в первую очередь необходимо заботиться о них, – подчеркивал Николай Викторович.

И действительно, пространства для прогулок после реализации проекта стало заметно больше. Брусчатка, лавочки, фонари – все это добавило городу уюта и красоты. Площадь стала настоящим масштабным амфитеатром Рязани, где успешно и зрелищно проходили День города и другие праздники и массовые мероприятия. После окончательного завершения реконструкции рязанцы смогут наслаждаться единым городским пространством, которое соединит в себе улицу Почтовую, площадь Ленина и скверы напротив торговых рядов.

По задумке разработчиков территория вокруг памятника должна была выглядеть именно так. Но до полной реализации их идеи пока далеко.

Остается сожалеть лишь о том, что могло получиться еще лучше… Как это часто бывает, на пути замечательной идеи встали реалии современного жизни. Подрядчики, выполнявшие утвержденный проект, совершили не менее 30 нарушений в ходе строительства и благоустройства, которые теперь нужно исправлять.

Начали работы раньше, чем утвердили исполнителя

Перестройка площади Ленина стала, без сомнения, самым обсуждаемым событием 2018 года. Разговоры про реконструкцию начались еще в конце января. Проект, представленный командой молодых архитекторов, утвердили в июне. 19 июня власти опубликовали условия тендера: первый этап реконструкции предполагал выделение 18 миллионов 700 тысяч рублей. Документация, по которой надо было работать, прилагалась – ее и сегодня можно увидеть на официальном сайте РосТендер.

Заявка от конкурсантов поступила всего одна – от ООО «Вираж». Объявить его победителем должны были 13 июля. Однако уже 10 июля в рязанские средства массовой информации опубликовали первые кадры с новой стройки. «В Рязани началась реконструкция площади Ленина» – примерно такие анонсы появились в лентах региональных информагентств. Началась поспешная реконструкция… Нетрудно догадаться, что объект планировали открыть ко Дню города.

Незапланированный поворот

Налицо отступления от представленного общественности проекта или, иными словами, нарушения. Всего эксперты насчитали их порядка тридцати. Вся проектная документация до сих пор находится на электронной торговой площадке в свободном доступе, и даже без специального образования можно понять, насколько реализованный вариант отличается от задуманного.

Пожалуй, самое главное отступление связано именно с новым перекрестком. Дело в том, что проектировщики хотели сделать улицу Краснорядской почти полностью пешеходной – предполагалось лишь оставить узкий подъезд к домам и офисам на нечетной стороне. Сквозного проезда до улицы Маяковского здесь быть не должно. Транспортный поток до улицы Маяковского планировалось направить по улице Кудрявцева, где для этого должны были организовать двустороннее движение.

Перед реконструкцией специализированным институтом производился расчет автомобильного трафика всего города Рязани для правильной организации движения на указанном участке, результаты которого были в полном объеме отражены в проекте. Но, видимо, кому-то это стало малоинтересно, и получилось, как в крылатой фразе «Хотели как лучше, а получилось как всегда…»

С первых же дней работы новой схемы движения на этом перекрестке стали происходить аварии.

В Госавтоинспекции, наверное, очень удивились итоговому результату. На официальном сайте регионального УМВД после целой череды аварий появилось обращение к автолюбителям:

– При движении по улице Горького со стороны улицы Свободы при левом повороте на улицу Краснорядскую необходимо уступить дорогу транспорту, движущемуся со стороны Первомайского проспекта… Просим водителей и пешеходов внимательно изучить новую схему движения, быть осторожными.

Увы, не все читают интернет и не все смотрят на дорожные знаки. Кстати, последние появились на новом перекрестке совсем недавно.

Благоустройство возле памятника

Невооруженным взглядом видно, что фонари и скамейки, установленные перед памятником Ленину, разительно отличаются от тех, что были изображены на опубликованных ранее демонстрационных картинках.

Брусчатка то и дело выскакивает из своих «гнезд», так как ее укладывали с нарушением технологии без вяжущих материалов.

Городские власти даже попытались «благородно» обвинить в этом рязанских детей – мол, они слишком активно играют на пятачке перед памятником! Но потом «обвинения» в адрес подрастающего поколения все же сняли. Такое «безобразие с брусчаткой» в местах массового скопления людей не только неэстетично, но и небезопасно.

Дореволюционные булыжники выковыривали из земли, часть вывезли в неизвестном направлении, а небольшой фрагмент заново уложили рядом с современной брусчаткой. Конечно, по сути это очень интересное решение для демонстрации старинной мостовой, но реализовать ее в более культурном и музейном формате пока не удалось – многим горожанам и гостям не понятен смысл этих «экспонатов» из-за отсутствия навигации и поясняющих табличек. Это далеко не исчерпывающий список просчетов и ошибок строителей – а только те, на которые может обратить внимание любой житель города.

Без вяжущих материалов брусчатка постоянно норовит «вырваться на свободу».

Что делать? Работать над ошибками!

Возникает резонный вопрос: кто и как контролировал выполнение работ и приемку объектов в эксплуатацию, если были допущены серьезные отклонения от проекта с такими последствиями? Еще перед началом реконструкции начальник отдела дорожного хозяйства администрации города Рязани Алексей Муковнин в эфире областного радио заявил:

– Мы заранее провели транспортное моделирование новой схемы движения. Оно показало, что хуже ситуация не будет.

И вот новая схема движения исполнена с нарушениями, аварийность зашкаливает. Ущерб для престижа города требует призвать к ответу подрядчика и как-то исправить ситуацию. Кстати, несоответствие итогов работ первоначальному проекту вызывает множество вопросов.

Самое простое решение – назначить комиссию, которая разобралась бы с результатами первого этапа столь скоропалительной реконструкции. Чтобы проверить все аспекты возникшей проблемы, в том числе выполнение сметы работ и обоснованность финансовых затрат, редакция просит подключиться к разбирательству контролирующие органы города. Соответствующие запросы газета уже направила в Управление архитектурно-строительного надзора, Контрольно-счетную палату Рязани и прокуратуру. Данную публикацию просим считать официальным обращением в Прокуратуру Рязанской области.

За памятником специалисты предлагают высадить новые деревья, благо место для этого есть.

Работу по реализации проекта нужно продолжать – это актуальные и востребованные временем и горожанами преобразования, улучшающие городскую среду. Но качество реализации проекта должна быть соблюдено. Обо всех полученных (и неполученных) ответах мы обязательно расскажем рязанцам со страниц нашего издания.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации – давайте вместе наведем порядок на главной площади города!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов (на пресс-конференции 25 октября):

– Мы обязательно должны в следующем году продолжить реконструкцию площади Ленина, устранить те недостатки, которые были допущены при работах. Необходимо завершить этот проект и представить рязанцам новую центральную преимущественно пешеходную площадь. Мы предусмотрим на эти цели финансирование из областного бюджета, думаю, администрация Рязани также выделит средства на реализацию второго этапа реконструкции. В ближайшее время инвесторы займутся реставрацией корпуса торговых рядов. Уверяю вас, в следующем году Рязани будет, что показать своим гостям.

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