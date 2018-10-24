Государственный Рязанский приборный завод отметил вековой юбилей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-24T14:11:48+03:00

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19 октября АО «Государственный Рязанский приборный завод» отметило свой вековой юбилей. Сегодня предприятие, входящее в АО «КРЭТ», является одним из ведущих производителей авионики. Продукция Приборного завода успешно конкурирует на российском и международном рынках, многие изделия не имеют аналогов в мире.

ОТ САПОГ ДО САМОЛЕТОВ

История ГРПЗ началась в 1918 году с выпуска солдатских брезентовых сапог и деревянных армейских лазаретов. В 1935 году завод стал предприятием оборонного назначения, а в 1939-м перешел в ведение Наркомата авиационной промышленности СССР. В предвоенные годы рязанские рабочие изготавливали авиационные винты и авиалыжи. Незадолго до начала Великой Отечественной войны предприятие получило специализацию «Плоскостной завод» – начался выпуск крыльев, узлов и деталей для истребителей МиГ.

В грозные военные годы на заводе было организовано производство кабин для самолетов Р-5, У-2 (По-2). С 1944 года начался серийный выпуск планера Г-11. В 1950 году предприятие перешло в сферу приборостроения – начался выпуск бортовых радиолокационных станций. В настоящее время Государственный Рязанский приборный завод выпускает сложные электронные системы, бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов и вертолетов. Широкий спектр продукции гражданского назначения представлен инверторными сварочными аппаратами, медицинской техникой и лабораторным оборудованием, электрозарядными станциями для электромобилей.

Торжества по случаю векового юбилея собрали лучших работников предприятия. Поздравить сотрудников флагмана рязанской промышленности приехали губернатор Рязанской области Николай Любимов, первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, глава муниципального образования город Рязань Юлия Рокотянская.

НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Принимал поздравления от высокопоставленных гостей генеральный директор АО «ГРПЗ» Павел Будагов.

– Хочу тепло поблагодарить всех наших друзей, приехавших на столь значимый для завода праздник, – подчеркнул Павел Леванович. – Наше предприятие создавалось в непростых условиях. Завод рос и развивался вместе с молодой страной. Практически вся его биография связана с укреплением обороноспособности России. Сегодня АО «ГРПЗ» – это сплав многолетних традиций, опыта и профессионализма. Мы не только серийно производим продукцию, но и занимаемся ее разработкой. У нас функционируют три научных центра, в которых трудятся более семисот (!) человек – талантливых специалистов. Более 45 процентов выручки предприятие получает от реализации своей инновационной продукции. Сохранение лидерства в приборостроении, выпуск конкурентоспособной продукции, а также диверсификация производства – вот наши главные приоритеты! Ну а гарантом достижения этих целей, безусловно, является наш сплоченный трудовой коллектив.

Первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев (слева) и генеральный директор АО «ГРПЗ» Павел Будагов.

Далее слово взял губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– От всей души поздравляю коллектив завода со 100-летием, – поприветствовал собравшихся Николай Викторович. – Ваше предприятие по праву считается одним из лидеров оборонного комплекса страны. За вековую историю коллектив накопил богатый опыт производства продукции, как военного, так и гражданского назначения. Многие изделия по качеству значительно превосходят зарубежные аналоги. Это обеспечивает заводу устойчивость на российском и международном рынках. В АО «ГРПЗ» выпускается сложнейшая радиоэлектроника, которой оснащены лучшие отечественные военные самолеты и вертолеты. Это вклад нашего региона в укрепление обороноспособности России. Мы гордимся всеми, кто трудится на предприятии, создает такие прогрессивные системы. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу обеспечить устойчивое развитие экономики – и мы делаем ставку именно на такие высокотехнологичные предприятия, как Государственный Рязанский приборный завод.

Здесь создана мощная техническая и научная база и, самое главное, сосредоточен интеллектуальный потенциал региона. Нам важно, чтобы такие производства, как ваше, успешно развивались, улучшали производительность труда. Для многих тысяч рязанцев проходная Приборного завода стала настоящей путевкой в жизнь, школой, где оттачивалось мастерство и профессионализм. Здесь есть трудовые династии, чей общий трудовой стаж составляет более двухсот лет!

Губернатор Николай Любимов вручил лучшим сотрудникам предприятия региональные награды.

Первый заместитель генерального директора по экономике Борис Виноградов был удостоен памятного знака губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской». Заместителю начальника сборочно-монтажного цеха Александру Французову вручен нагрудный знак «За заслуги перед Рязанской областью», а менеджеру управления маркетинга и сбыта Ирине Федорченко – Почетная грамота губернатора Рязанской области.

– Работаю на Приборном заводе с 1977 года, пришел сразу после окончания вуза, – рассказывает только что получивший высокую награду Александр Французов. – Чтобы столько лет работать, нужно, чтобы место работы стало чем-то вроде храма для верующего человека. У нас большинство сотрудников именно так и относятся к своей работе – отдают все силы и умения, поэтому я верю, что завод справит еще не один юбилей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА

Приветственный адрес руководству и коллективу завода прислал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов:

«Поздравляю руководство, трудовой коллектив и ветеранов Государственного Рязанского приборного завода со 100-летием. Сегодня АО «ГРПЗ» участвует в реализации государственной программы вооружения, вносит весомый вклад в техническое оснащение вооруженных сил, успешно конкурирует на российском и международном рынках приборостроения. Коллектив поддерживает высокий уровень квалификации персонала и обеспечивает гибкую модернизацию производства в интересах отечественного оборонного комплекса. Искренне желаю всему коллективу доброго здоровья и счастья!»

– От имени Государственной корпорации «Ростех» поздравляю вас со 100-летием Государственного Рязанского приборного завода, – взял слово первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков. – Коллектив предприятия за век работы вписал немало ярких страниц в историю отечественного приборостроения. Сегодня ГРПЗ является одним из ведущих научно-производственных комплексов радиоэлектронной промышленности, ключевым предприятием «Ростеха». На заводе трудятся сотни талантливых инженеров и конструкторов, тысячи высококвалифицированных и преданных своему делу рабочих. Каждый из вас вносит существенный вклад в производство инновационной продукции, укрепление обороноспособности страны. Коллективу предприятия по силам любые задачи. За последние годы предприятие достигло новых высот: на 30 процентов увеличилась выручка завода, производительность труда выросла почти на 50 процентов.

Эстафету поздравлений и теплых слов перенял первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев:

– В сегодняшних непростых условиях завод сохраняет темпы развития. Предприятие считается одним из лучших в системе КРЭТ. Многие изделия, как гражданские, так и военные, не имеют аналогов в мире, что подтверждено соответствующими патентами и наградами.

ГРПЗ проводит активную социальную политику, помогая многим общественным и религиозным организациям. Именно поэтому юбилей не оставил без внимания митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Владыка в своем приветственном слове благословил коллектив на новые трудовые подвиги.

Гости предприятия на выставке продукции ГРПЗ.

В завершении официальной части генеральный директор Павел Будагов вручил почетные грамоты АО «ГРПЗ» директору по качеству Владимиру Дрожжину и начальнику отдела Игорю Федосееву.

За добросовестный труд, производственные достижения, личный вклад в развитие предприятия и в связи со 100-летней годовщиной со дня образования завода высшую награду завода – памятный знак АО «ГРПЗ» – получил первый заместитель генерального директора – технический директор Геннадий Колодько.

Также различных наград из рук высокопоставленных гостей были удостоены и другие работники предприятия.

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