2018-10-23T14:48:27+03:00
Спорт

Под Рязанью любители внедорожья «сняли» десятую серию офф-роад приключения «Кин-дза-дза»

Соревнования по GPS-ориентированию прошли в мещерских лесах и болотах (фоторепортаж)
Евгений БАРАНЦЕВ
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Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.
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20 октября в десятый раз в мещерских лесах в окрестности Рязани прошли тематические офф-роад соревнования, посвященные фильму Георгия Данелия «Кин-Дза-Дза». Участники на полноприводных автомобилях разной степени подготовки (пять категорий) и квадроциклах (две категории) перемещались по лесу и болотам в поисках контрольных точек, ориентируясь по GPS-координатам. Квадрат между населенными пунктами Долгинино, Новики, Ветерье, Бельское превратился на день в оживленную дорогу, по которой без устали туда-сюда сновали искатели приключений.

Организатором соревнований, как и в прежние годы, выступил рязанский внедорожный клуб «Свои». Под знамена им удалось привлечь более девяти десятков экипажей из многих регионов центральной России – неплохой показатель притом, что состязания не носят официального статуса.

Зрительская зона. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зрительская зона.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Для болельщиков, которые по вполне понятным причинам, не могли перемещаться по болотистым проселкам вслед за участниками, была подготовлена зрительская зона – небольшой спецучасток расположенный буквально в палаточном лагере. Автомобили и мототехника штурмовали мелиорационную канаву с водой. Правда, зрительский участок получился не самым эффектным. Во-первых, примерно к часу дня спортсмены поняли, что проходя канаву близко к бетонному мосту, они практически объезжают водно-грязевую преграду – соответственно, все выбирали этот легкий путь. Во-вторых, заявляя участок, как зрительский, можно было бы его несколько тщательнее подготовить - примять высоченную траву, срубить несколько разросшихся веток. Эти несложные манипуляции сделали бы зрительскую зону симпатичнее и подарили бы каждому болельщику неплохие кадры.

Старенький ГАЗ-69 все еще в строю. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Старенький ГАЗ-69 все еще в строю. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Хочется, чтобы офф-роад соревнования были более популяризированы среди рязанцев, поскольку потенциал по привлечению потенциальных «клиентов» у них огромен. И в разы этот потенциал возрастает, когда выдается такая изумительная солнечная погода, которая нас радовала в минувшие выходные.

Что ж теперь будем ждать весны, будем ждать, когда на мещерских болотах в очередной раз расцветет «Ветка сакуры».

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Зрительская зона. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зрительская зона.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ.

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