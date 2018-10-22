2018-10-22T19:15:02+03:00
Спорт

На Кубке «Русской кожи» определились четверки лучших команд

Завершились матчи 1/4 и 1/8 финалов в розыгрыше Золотого, Серебряного и Бронзового кубков
Александр КАРАВАЕВ
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Единственный гол «Реставрации» дал ей путевку в полуфинал.Единственный гол «Реставрации» дал ей путевку в полуфинал.
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На турнире начался плавный этап – игры на выбывание. И здесь уже становилось ясно, кто заслуженно претендует на почетный трофей, а кто попал в розыгрыш случайно.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

«Компания Апельсин» смогла отыграть два мяча отставания по ходу матча с «Арктиком», но в серии пенальти действующий чемпион оказался сильнее. «МФК СЧВ Экология дома» также отыгралась с 0:2, но «Мэдисон-ОКА» вернула себе преимущество, переиграв соперника 4:2.

По ходу встречи футболисты «МФК Вятич» добились преимущества в три мяча, в концовке «ГРПЗ едва не отыгрался. Итогом встречи стала победа «вятичей» 3:2.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

«Новая заря» уверенно справилась с «Рязанским Радиозаводом», победив 4:1. Дубль Игоря Тимофеева помог «МФК Альбион» переиграть 3:0 «ТД Русский хлеб». «РязГМУ» и «МФК Альбион» не смогли забить ни в основное, ни в дополнительное время. В серии пенальти в итоге сильнее оказались игроки медицинского университета. Дубль Сергея Харитонова помог «РРНУ» одолеть 3:1 «РФМУ». Андрей Исаев стал автором единственного мяча в матче, а «Реставрация» отпраздновала викторию над «Nova Technology».

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

«Cosmica» взяла верх над «Орбитой» 3:1, а «Викинг» с таким же счетом одолел «Гвардию». Вячеслав Марков стал героем в составе «Бас 62», забив с игры и отразив два удара в серии пенальти. «Сибинтек» и «Метеор» также не выявили сильнейшего в основное время, в серии пенальти сильнее оказался «Метеор». «Рязанская ГРЭС» прервала свою голевую засуху в плей-офф, отправив в ворота «ФК Кина» сразу четыре безответных мяча. В ближайшую субботу пройдут полуфиналы, а в воскресенье завершится розыгрыш матчами за 3-е место и финалами.

«Автоимпорт» хоть и отыграл 2 мяча, а победит ГРПЗ не смог.

«Автоимпорт» хоть и отыграл 2 мяча, а победит ГРПЗ не смог.

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