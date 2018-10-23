Владелец автосервиса 4 года пытается построить в Рязани православную часовню

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-23T10:17:17+03:00

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Православный мир пошатнулся. И если уж он не на грани разрушения или распада, то на грани серьезного конфликта – точно. Однако у нас в Рязани есть пример совершенно другого рода, когда православные разных национальностей объединяются.

Нецелесообразная часовня

История такова. 4 года назад армянин Петрос Дарбинян, молодой предприниматель – владелец небольшого, хорошо оборудованного автосервиса – начал обращаться в инстанции с просьбой о выделении земли под строительство мемориала, посвященного духовному и боевому братству русского и армянского народа. Дело в том, что он является сопредседателем общественной организации, носящей очень интересное название: «Рязанское региональное представительство Духовно-высоконравственного Великоармянского, Великорусского содружества» (орфография оригинала сохранена). В июле 2014 года он пишет письмо в городскую администрацию, в котором излагает просьбу о переоформлении земли в сквере на Московском шоссе у домов №39 и 41/1 возле магазина «Пятерочка». Дарбинян сотоварищи хочет пристроить часовню к существующему памятнику «Хачкар», который был сооружен к 60-летию Великой Победы перед домом 47/1 на Московском шоссе (на бульваре Победы). И… получает отказ.

Резюме ответа тогдашнего начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани Сусловой звучит так: «Территория…используется как сквер, имеющий сложившуюся структуру. Сквер используется для отдыха жителей прилегающих домов. Размещение часовни на его территории приведет к уменьшению площади зеленых насаждений, что противоречит концепции Генерального плана города по сохранению и благоустройству существующих зеленых насаждений. Размещение часовни по вышеуказанному адресу признано нецелесообразным».

Удивляет категоричность ответа. Зачем зарубать проект на корню? Можно ведь подумать, как вписать в сквер маленькую часовню или подобрать для строительства участок не хуже. Все что требовалось от чиновников – проявить творческую инициативу.

Надежда на новую команду

В 2015 году на очередное обращение Дарбиняна, но уже в городскую Думу, приходит ответ как под копирку. Замглавы администрации Мастюкова оперирует теми же понятиями: «сложившуюся структуру…для отдыха жителей… уменьшению площади зеленых насаждений…противоречит концепции Генерального плана». Петрос написал письмо даже Президенту России. Но ответ на него попросту затерялся в лабиринтах рязанских чиновничьих кабинетов.

Петрос Дарбинян не считает себя большим начальником – может и рядовым слесарем поработатьФото: Павел АВЕРИН

– К православной вере я пришел не так давно, – Петрос Дарбинян обращается за помощью в наше издание. – Был перед глазами пример такого же молодого предпринимателя, Володи Клюкина. Он тогда практически всю прибыль тратил на восстановление храма в селе Яблонево Кораблинского района, сейчас храм в Гридино восстанавливает в Пителинском районе. Захотелось тоже что-то хорошее для людей сделать. А раз по национальности я армянин, посчитал, что это должно быть связано и с армяно-российской дружбой. Так родилась идея с часовней. Но мне никто не подсказал, как лучше этот вопрос решить. Обращался я и к Харибутовой (тогдашнему главному архитектору города, прим. Ред.), но та сразу категорически отказала, теперь я знаю, почему. Но денег на ее турпоездки у меня не было, да и проект этот явно некоммерческий. Все двери передо мной оказались закрыты… Ваша газета – солидное издание, на которое внимание обращают и люди, и власть предержащие. Да и сама власть и в городе, и в области поменялась. Мне рассказывали, что теперешняя глава гордумы Рокотянская человек адекватный и духовный. Говорят, что и в областном правительстве есть тоже воцерковленный человек – Елена Алексеевна Кулешова. Может, они помогут решить этот вопрос? Мы ведь денег не просим, сами хотим их потратить на благое дело. Да и к правящему архиерею митрополит Марку надо было бы за помощью обратиться. Что я сейчас и делаю через вашу газету.

Остается только добавить, что мы присоединяемся к инициативе Петроса Дарбиняна и надеемся, что эту статью прочитают те, кто может решить этот вопрос, выделить участок для строительства, получить необходимые разрешения.