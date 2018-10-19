Не только столица ВДВ

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-19T16:04:06+03:00

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Ночная Хоккейная Лига (НХЛ) – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Фактически – любительский чемпионат страны по хоккею. Проект был основан в 2011 году по инициативе и при участии президента страны Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, а также прославленных ветеранов отечественного хоккея Александра Якушева и Вячеслава Фетисова.

16 октября 2018 года во Дворце спорта «Олимпийский» состоялась торжественная церемония открытия отборочного этапа VIII Всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Отметим, что уже на протяжении пяти сезонов Рязанская область признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. До сегодняшнего дня существовал лишь формат «40+», с этого сезона появляется возможность померяться силами и хоккеистам помоложе – в формате «18+».

Хоккею все возрасты покорны. Фото: Марина РОМАНЕНКО

В формате «40+» скрестят клюшки 19 команд, поделенных на 2 группы по принципу спортивного мастерства. В 1-й подгруппе выступят 10 команд, лучшая из которых поедет на Всероссийский фестиваль в Сочи. Во 2-й подгруппе 9 команд будут биться за право перейти в первую подгруппу.

На отборочный турнир формата «18+» подали заявки пока 6 команд, но идейный вдохновитель и организатор региональной НХЛ, президент группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов считает, что их число увеличится до восьми. В турнире будут участвовать более пятисот человек – и это только хоккеистов. С учетом судей, журналистов и не менее двух тысяч болельщиков вкупе с родственниками игроков – эта цифра увеличивается многократно и определяется экспертами примерно в 15 тысяч. Они посмотрят на более чем двести поединков «настоящих мужчин». И это будет не просто хоккей, каждый матч станет настоящим шоу. Пример тому – грандиозное лазерное шоу, которое многочисленные зрители увидели на церемонии открытия НХЛ.

На церемонии открытия присутствовала представительная столичная делегация. Генеральный директор Всероссийской Ночной Хоккейной Лиги Игорь Бахмутов дал высокую оценку развитию любительского спорта в Рязанской области, назвав Олега Смирнова «настоящим мотором и генератором» развития любительского хоккея в регионе. Именно ему принадлежат слова, что Рязань можно уже назвать столицей любительского хоккея.

Двукратный олимпийский чемпион, человек искрометного юмора и легендарный спартаковец, Александр Кожевников еще на пресс-конференции создал непередаваемую атмосферу. На вопрос одной корреспондентки, почему Олег Смирнов теперь будет играть не за родной «Автоимпорт», а за команду городской администрации, ответил за него, вызвав взрыв смеха:

– Да из-за зарплаты…

Но говорил Александр Викторович и серьезно, часто по-провинциальному, а он родом из Пензы, прямые и простые слова, не прикрываясь витиеватыми фразами:

– Главное, что удалось сделать Смирнову, так это убрать многих мужиков из гаражей. А это ведь какой пример для их сыновей!

Пожелание Двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова читателям "Комсосмолки". Фото: Марина РОМАНЕНКО

Остается лишь процитировать слова регионального представителя НХЛ Олега Смирнова:

– Мастерство всех команд значительно подросло, так что «Автоимпорту» трудно будет удержаться на вершине Олимпа и двузначных цифр на табло мы теперь не увидим точно. В плане организации нам стало все делать гораздо проще – число спонсоров растет с каждым сезоном.

Поверьте, будет интересно, и непонятно еще, где интриги будет больше: на матчах ХК «Рязань» или на настоящих спортивных схватках Ночной Хоккейной Лиги, где люди играют в свое удовольствие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

НХЛ

VIII сезон Рязанская область:

- 25 команд

- 500 участников

- 200 матчей

- 2000 болельщиков

- 26 спонсоров