Директор рязанского ЧОП: Пройти в учебное заведение с ружьем просто невозможно

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-19T12:28:40+03:00

Изменить размер текста: A A

После трагедии, случившейся в Керчи, все в один голос заговорили об усилении мер безопасности в учебных заведениях, в том числе и на территории Рязанской области. «Комсомолка» поинтересовалась у тех, кто имеет непосредственное отношение к защите учащихся, что еще можно сделать, чтобы подобное не повторялось впредь.

Безопасность учебных заведений в Рязанской области находится в ведении частных охранных предприятий. Директор ООО «Рекс» Василий Иванов считает, что прежде всего нужен ответственный подход к работе:

– Сейчас мы охраняем семь учебных заведений. В их число входят детские сады, школы и один интернат. Все наши сотрудники имеют необходимую квалификацию, а также прошли специальную подготовку. Кроме того, в самое ближайшее время мы организуем дополнительный инструктаж. В любом деле, а тем более в таком, как безопасность детей, не должно быть места халатности. И охраны это касается в первую очередь. Поймите, пройти в здание с таким предметом, как ружье, незамеченным просто невозможно, даже если оно было спрятано в чехол. А это значит, что кто–то подошел к исполнению своих обязанностей попросту формально.

Директор Рязанского колледжа электроники Анатолий Ухвачев предлагает взглянуть на проблему шире:

– В Рязанском колледже электроники обучается 1700 человек в возрасте от 15 до 18 лет, – говорит Анатолий Васильевич. – Сами понимаете, это подростки, все со своими особенностями и прошлым. В колледже работают два психолога, один из них находится в общежитии. Достаточно этого на такое количество учеников? Я думаю, что нет. Но поймите, у нас нет такого ресурса, чтобы увеличить их штат, и даже если мы это сделаем, где гарантия того, что с ребенком, который еще вчера был абсолютно нормальным, завтра что–то не произойдет? Охрана, турникеты, видеонаблюдение – все это у нас есть. Но сможет ли это в полной мере обеспечить безопасность всех участников учебного процесса – большой вопрос.

О дополнительных мерах безопасности рассказала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. Она вышла на связь с «Комсомолкой» сразу же после экстренного совещания в региональном правительстве:

– Приняты решения об усилении антитеррористических мер, психологической службы, а также связей между преподавателями, родителями и учениками. Кроме того, Рязанский институт развития образования очень своевременно представил разработанную им программу, которую уже приняли и будут реализовывать в ближайшее время.