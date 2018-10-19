Рязанские автомобилисты предрекают увеличение пробок на Южной окружной из-за новой разметки

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-19T09:58:23+03:00

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В редакцию «КП»–АЗС» обратился рязанец Александр Орлов с просьбой озвучить волнующий автомобилистов вопрос. Водители бьют тревогу из–за измененной дорожной разметки на Южной окружной.

«ЭТО ПРИВЕДЕТ К МАССОВОМУ НЕДОВОЛЬСТВУ ГРАЖДАН»

9 октября на участке Южной окружной дороги от городской свалки до перекрестка с улицей Рязанской изменили автомобильную разметку. В результате три фрагмента прерывистой разделительной линии, разрешающие проезд к территории бывшего завода «Центролит» в одночасье стали сплошными. Автомобилисты сначала решили, что прерывистую закрасили ошибочно, но новые дорожные знаки – «Движение только прямо» – не оставили сомнений.

– Изменения разметки вызвали недоумение нескольких сотен работников предприятий, расположенных на территории бывшего завода «Центролит». Половина этих работников проживает в районе Дашково–Песочня. На работу большинство из них едут на собственном транспорте по Куйбышевскому шоссе с поворотом на трассу М–5. Одновременно из Песочни едет несколько тысяч работников РНПК, – рассказал Александр.

Если раньше пути этих двух потоков совпадали лишь на Куйбышевском шоссе и на улице Рязанской, а дальше расходились, то теперь слились в единый трафик.

– «Нефтезаводские» ехали дальше по Рязанской к нефтезаводу, где всегда была сложная обстановка в час пик, вплоть до временного перекрытия движения по М–5 (из–за заторов на нефтезаводском перекрестке). А «центролитовские» уходили направо на трассу М–5, чтобы в повернуть налево, на «Центролит», в один из трех ранее разрешенных разрывов сплошной разметки, – пояснил местный рабочий.

Теперь сотни работников «Центролита» из Дашково–Песочни не могут добираться на работу кратчайшим путем.

– Им придется либо передвигаться по Рязанской до нефтезавода, а там уходить направо на Южный промузел, чтобы заехать на Центролит с «заднего двора». Либо сразу из Дашково–Песочни выходить на улицу Есенина, чтобы доехать до того же заднего двора «Центролита» через Горрощу. В любом случае они сольются с «нефтезаводским» потоком в самых узких местах. Все это приведет к массовому вынужденному недовольству граждан непродуманными действиями властей, – считает Александр.

ОГРАНИЧИТЬ СКОРОСТЬ И ПОСТАВИТЬ КАМЕРЫ

Автолюбители предположили, что сплошной разметкой хотят постараться снизить аварийность на этом участке федеральной трассы.

– Почему эти действия можно назвать непродуманными? Да потому, что проблемы, которые они, возможно, призваны решить, надуманны и могут быть решены другим взаимовыгодным способом. Большинство аварий, связанных с поворотом или разворотом машин, происходит ночью, когда здесь свободно и автомобилисты (преимущественно москвичи) на большой скорости сталкиваются с поворачивающими машинами, – предположил Александр.

По его мнению, в рабочие часы столь серьезное ДТП невозможно из–за постоянных пробок.

– На тех участках М–5, где убрали прерывистую разметку, в рабочее время стоит пробка в направлении из Москвы в Самару. Разогнаться днем там могут только «безбашенные» нарушители ПДД, – говорит автолюбитель.

Решить эту проблему автомобилисты предлагают так. Во–первых, ограничить скорость на участках с прерывистой линией до 40 км/час. А во–вторых, для надежности поставить камеры видеофиксации.

– И риски снизим, и бюджет пополним за счет лихачей–нарушителей, и трудовой народ не обидим. И никаких вредных последствий для нагрузки на транспортную сеть не будет. Похоже, имеет место столкновение интересов Рязани (предприятия района Южный промузел) и федералов (преимущественно – лихих москвичей). В результате действий с дорожной разметкой район Южный промузел стал большей частью отрезанным от города трассой М–5. А если Москва хочет «пролетать Рязань с ветерком», пусть лучше выделят деньги из бюджета Москвы и построят настоящую южную окружную в обход Рязани. Организовать себе «халявный скоростной проезд» через черту города – не лучшая идея.

ВАЖНО

Водители опасаются, что изменения разметки могут серьезно затруднить работу ряда предприятий на территории завода «Центролит». Проезд к ним большегрузных фур теперь затруднен – въезд с заднего двора через Южный промузел очень узкий, с заторами и разбитыми дорогами.