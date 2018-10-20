Жителей пятиэтажки в Захаровском районе едва не заморозили

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-20T11:32:41+03:00

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Несмотря на то, что колонка губернатора в нашей газете закрылась, к нам продолжают поступать вопросы, жалобы и предложения от жителей региона. Именно поэтому мы решили возродить на страницах «КП» рубрику «Спроси главу района». В нее мы принимаем обращения от жителей Рязанской области и разбираемся в них совместно с руководством того или иного района.

Честь первому разобраться в проблемах выпала на долю захаровского главы Ильдуса Абдюшева. На подъезде к Захарову есть эдакий симпатичный, если наблюдать за ним с автотрассы, поселок Елино, сплошь состоящий из двухэтажных домов. Но пасторальность эта только кажущаяся. К нам в редакцию пришло письмо – крик души елинских жителей.

ЖКХ ЕСТЬ, А ЖИЗНИ НЕТ

До той поры пока работала Захаровская птицефабрика, социальной напряженности в Елине не было и в помине. Наступил XXI век, экономическая обстановка в регионе изменилась в худшую сторону – птицефабрику закрыли. Власти Захарова к такому экстремальному развитию событий оказались не готовы. Нужно было срочно искать деньги на жизнь.

Цитируем обращение елинцев в наше издание: «Сначала создали Управляющую компанию ООО «Елинское ЖКХ» без участия и согласия жителей поселка. Мы платили неизвестно за что, услуги оказывались не полностью, канализация только прочищалась в колодцах, ремонта трасс не производилось, очистных сооружений нет… И вот в августе 2018 года собирают сход граждан для того, чтобы закрыть эту компанию, задолженность которой 1,8 млн рублей, и открыть новое уже муниципальное предприятие. Причем, директором станет тот же персонаж, который и привел практически к двухмиллионной задолженности».

Жители Елина утверждают, что руководство нового предприятия имело проблемы с законом за махинации в коммунальной сфере, и на сходе задаются логическим вопросом: «Зачем переливать из пустого в порожнее?» Глава района Ильдус Абдюшев настаивает на реорганизации: власть видит в этом определенную логику. Сход голосует категорически против. Тогда используется «депутатский» вариант: четверо из семи народных избранников голосуют за. Новое предприятие создано, долги старого… Списаны?!

На сегодняшний день деньги елинцев поступают уже в кассу нового муниципального казенного предприятия, но проблемы по-прежнему остаются. Вот еще одна цитата от жителей Елина: «Канализация забивается, ее не чистят по 3-4 дня, в подъездах вонь. Наступает отопительный сезон, прежнее начальство ушло в отставку, котельную без денег не запускают, в квартирах – холод».

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ АЖ СТРАШНО СКАЗАТЬ, КАК

Заслуживает особого внимания история капитального (!) ремонта детского сада. Одна из мам, Светлана Плотникова, восклицает:

– После капремонта в садик детей водить страшно! Было выделено 2 миллиона двести тысяч. Ремонт начали 20 июля, заменили окна, какие работы производились еще – незаметно. Смету нам, представителям родительского комитета, не показывают. Накладные на стройматериалы мы не видели.

Своими наблюдениями за ходом ремонта с нами поделилась Наталья Кобрина, которая тоже водит внучку в елинский детский сад. Наталья Дмитриевна, отработавшая не один десяток лет в сфере учета коммунальных работ, рассказала следующее:

– Ремонтными работами в нашем детском саду занималась ИП Абдыева. Всем заведовали Шайнмарданкулы Абдыев (в 2012 году подвергнутый административному наказанию за нарушение трудового законодательства – Ред.) и его бывший коллега по работе Валерий Гильманов. Нанимали они туда узбеков, которым хорошие деньги платить не надо и которые имеют соответствующую квалификацию. Во время работ была разбита труба отопления. Начались разборки «кто прав, кто виноват». В итоге крайним сделали директора школы. Руководитель образовательного учреждения не хотел подписывать акт выполненных работ, понимая, что работ на два с лишним миллиона не выполнено. Было заменено 24 окна, сделан косметический ремонт… Они даже доски клали непрофессионально, не стягивали их, так, попросту набросали… Одним словом «тяп-ляп».

Капремонт по-елински.Фото: Павел АВЕРИН

Под давлением родителей смету работ им все-таки показали, начались неудобные вопросы, а уже через пару часов в детсаде собрались все заинтересованные лица, очевидно, чтобы вместе подумать, как им успокаивать людей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Насмотревшись на такое безалаберное управление поселком, елинцы проголосовали на выборах 9 сентября за местного жителя и образцового семьянина Юрия Савостина. Предшественник так расстроился, что даже не нашел в себе сил по-человечески передать должность, просто бросил ключи на стол.

Есть прекрасное выражение: «Дорога в тысячу миль начинается с первого шага». Савостин этот шаг сделал. Надеемся, что здравый смысл и благодарные жители помогут ему продолжить этот путь.

Таким путем вели прежние власти елинцев в "светлое будущее"?Фото: Павел АВЕРИН

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель главы администрации Захаровского района по социальной работе Татьяна Баркова:

– Начну по порядку. ООО «Елинское ЖКХ» не входило в концессию, что предписано законом, поэтому было создано Муниципальное казенное предприятие. Оно сейчас работает стабильно, выполняя полный объем коммунальных услуг. По поводу капитального ремонта детского сада – родителей знакомили перед началом работ с тем, что будет ремонтироваться. Если необходимо, то на ближайшем родительском собрании мы доведем конкретно, что выполнено. Трубу отопления не пробили – она просто прогнила, и ее заменили.

Все работы принимала комиссия в составе работников строительного отдела администрации и директора школы. Прием-передача должности поселкового главы будет проводиться в составе комиссии. В нее войдут два представителя райадминистрации, новый глава Савостин и его специалист, и прежний – Карамнов. Вероятно, также пригласим пару-тройку опытных глав поселений.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Когда верстался номер, глава Захаровского района Ильдус Абдюшев уже вышел из отпуска. Стали известны подробности пуска тепла в пятиэтажке Елино, которую обслуживает котельная. В остальных домах установлены котлы индивидуального отопления. Так вот, по котельной необходимые документы не были подготовлены в положенный срок. Газовщики – люди гуманные, и тепло все же пришло к жителям пятиэтажки. Лишь 15 октября пакет документов был сформирован и будет (!) отправлен в соответствующую организацию на проверку.

А если документы, не дай бог, составлены неправильно? Газ отключат?!

Также Абдюшев, уже осведомленный о выходе статьи в нашем издании, вызвал недавно избранного поселкового главу Юрия Савостина к себе. После непродолжительного диалога были выделены деньги на котельную, которая отапливает административное здание в Елине, и определенная сумма для того, чтобы закрыть долги администрации по электричеству.

Но хеппи-энда пока не будет. Нам позвонили из Елино и сообщили, что в адрес редакции отправлено еще одно (уже заказное с уведомлением) письмо, в котором повествуется о не меньших «огрехах» местных руководителей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ближайших номерах мы рассмотрим проблемы в Касимове, Касимовском и Спасском районах. Если у вас есть темы, связанные именно с ними – проблемы, повод для гордости, адрес для помощи, – звоните в нашу редакцию по телефону 8 (4912) 95-78-86. Или пишите по адресу: г. Рязань, ул. Праволыбедская, д. 35 корп. 2, офис Н5. В письме обязательно укажите свой контактный телефон! Ведущий рубрики Павел Аверин.