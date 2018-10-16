Медико-социальная экспертиза гордится тем, скольким рязанцам отказала в инвалидности?

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-16T16:33:17+03:00

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Таксисты знают все. Не только про бензин, футбол или правительство – абсолютно все!

– Не дадут! – уверенно заявил водитель такси, увидев мою трость и узнав маршрут поездки.

– Что не дадут?

– Как что? Инвалидность не дадут. Сколько вожу во ВТЭК и обратно – никому не дали.

– Почему?

– Сам не понимаешь? Установка такая.

Рязанский таксист оказался прав – не в том прав, что установка такая, а в том, что не дали. Эмоциональное откровение нашего читателя Сергея Дмитриевича (возраст – за пятьдесят, пострадал в ДТП, переломы костей таза, некроз головки бедренной кости) извлекло из памяти многочисленные ассоциации про пациента без руки (или без ноги), который вынужден ежегодно подтверждать инвалидность, про десятки знакомых, которым «не дали» – и при этом считанные единицы, которым «дали».

Что это, действительно существующая проблема получения инвалидности или просто обида за нереализованные ожидания? И почему служба медико-социальной экспертизы (МСЭ), призванная защищать интересы людей, по состоянию здоровья попавших в непростую жизненную ситуацию, в общественном сознании превращается в орган борьбы с этими людьми? Попробуем разобраться в этом на конкретном случае обратившегося к нам читателя «Комсомолки».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОМИССИЯ?

Трудно представить себе человека, который мечтает стать инвалидом. Но надо понимать, что инвалидность – это не почетное звание и тем более не приговор. Признание человека инвалидом дает ему возможности государственной поддержки, связанные с восстановительным лечением и реабилитацией, а также компенсацией потери трудоспособности.

На освидетельствование направляет, как правило, медицинское учреждение в случае невозможности консервативными методами (без оперативного вмешательства) восстановить нарушение здоровья, то есть при наличии стойкого его расстройства. Именно в этом случае вступает в действие механизм инвалидности. Существует два основных документа, на основании которых осуществляется экспертиза и выносится решение о признании человека инвалидом: Приказ Минтруда России от 17.12.15. №1024н и постановление Правительства РФ от 20.02.2006 №95. Ими руководствуются не только сотрудники МСЭ, но и медработники поликлиник при направлении пациента на экспертизу. Соответственно, это направление – ответственный шаг, основанный на мнении специалистов-практиков о заболевании, знании диагноза пациента, развития и последствий болезни. Следовательно, от сотрудников МСЭ требуется либо подтвердить выводы лечащих врачей, либо, при обнаружении каких-то ошибок, отказать в признании пациента инвалидом.

Если следовать данной логике, отказ в установлении инвалидности фактически ставит под сомнение квалификацию врачей, оформивших направление, и должен являться весьма ответственным и, главное – исключительным решением.

Как показывает статистика, в жизни все получается по-другому.

ЭКСПЕРТ ВСЕГДА ПРАВ

– У меня сложилось впечатление, что они выносили решение какому-то другому человеку, – рассказывает Сергей Дмитриевич. – Не учли ограничения жизнедеятельности, проигнорировали диагноз, поставленный специалистами! В отчете написали, будто я все делаю самостоятельно, хотя врач помогал мне даже снимать обувь! На все мои вопросы был один ответ: «Вы можете обжаловать наше решение».

Вот из таких фрагментов, очевидно, и складывается недоверие. По нашему настоянию пациент обжаловал решение в главном бюро МСЭ – прежде всего для того, чтобы исключить вероятность ошибки со стороны комиссии. Результат ожидаемо оказался тем же. В протокол, правда, внесли изменения – обувается при помощи посторонних, но выводы остались: ограничений жизнедеятельности нет. Таким образом, ошибка комиссии исключена. Остается два варианта: либо неправильная оценка состояния пациента врачом, направившим его на комиссию, либо – «установка такая».

Здесь требуются некоторые пояснения. Для установления групп инвалидности необходимо выполнение нескольких условий: нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью), необходимость в мерах социальной защиты. Степень выраженности стойких нарушений здоровья определяется соответствующей таблицей с количественными оценками соответствующих нарушений функций организма.

В нашем случае, по мнению как самого пациента, так и на наш непрофессиональный взгляд, налицо ограничения жизнедеятельности сразу по нескольким направлениям. Однако профессионалы из комиссии трактуют все это иначе: «Мы выслушали ваше мнение, но решение принимаем сами». Что касается оценки степени выраженности нарушения здоровья согласно таблице, здесь история вообще интересная: установленный диагноз (некроз головки бедренной кости) соответствует даже не третьей, а второй группе инвалидности. Этот диагноз хоть и подтверждается в протоколе, но почему-то игнорируется при принятии решения.

На условиях анонимности опрошенные нами представители медицинского сообщества высказали еще одну версию отклонения заявки нашего пациента: возможность эндопротезирования (замены сустава на искусственный) может трактоваться специалистами МСЭ как отсутствие стойких расстройств здоровья. В нормативных документах, правда, такого критерия нет и быть не может (ведь эндопротезирование – это операция), скорее всего, здесь действует негласное правило. Но государственная структура, которой является бюро МСЭ, должна все-таки действовать по закону с учетом объективных критериев, а не по субъективным понятиям.

КУРС НА СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

– Возможно, я пришел на комиссию не вовремя, шлагбаум передо мной поставили квоты или какие-то другие ограничения? Но почему эти проблемы должны решаться за счет больных? – задается вопросом Сергей Дмитриевич.

– Квоты на присвоение гражданам инвалидности отсутствуют, – заявляет в ответе на запрос редакции руководитель «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области» Сергей Потапов.

Из ответа также следует, что в структуре инвалидности на первых позициях – заболевания системы кровообращения, злокачественные образования и психические расстройства. Кроме того, число инвалидов в последние 2 года повышается, а группы инвалидности присваиваются вообще всем обратившимся. Вот в это как раз очень трудно поверить.

Приведем одну показательную цитату с официального сайта ГБ МСЭ по Рязанской области:

«За время работы заместителем руководителя по экспертной работе (речь здесь идет о нынешнем руководителе ведомства Сергее Потапове – Ред.) показатели общей первичной инвалидности, первичной инвалидности взрослого населения и первичной инвалидности в трудоспособном возрасте в Рязанской области устойчиво снижались. За период 2007-2016 гг.: общая первичная инвалидность со 158,2 до 53,8 человека на 10 тысяч населения, первичная инвалидность взрослого населения с 150,1 до 63,4 человека на 10 тысяч населения, первичная инвалидность в трудоспособном возрасте с 76,8 до 39,5 человека на 10 тысяч населения».

Другими словами, за 10 лет первичная инвалидность в области снизилась в 2,5-3 раза, и это ставится в заслугу нынешнему руководству бюро МСЭ! Получается, перед ним стоит задача любыми средствами снижать число инвалидов в регионе, а работа ведомства оценивается как раз по этому показателю?

Можно допустить, что в условиях ограниченности бюджетных средств финансирование поддержки инвалидов тоже должно быть ограничено, но не таким же циничным способом, как принудительное неуклонное снижение числа инвалидов путем отрицания очевидных заболеваний и их последствий? Вполне вероятно, что чиновникам от медицины и соцзащиты это видится реальным способом решения проблемы нехватки финансирования. Но как при этом быть больным людям, которые лишаются мер социальной поддержки ради того, чтобы бюро МСЭ отчиталось об очередном снижении показателей?

Допускаем, что в большинстве случаев отказа в установлении инвалидности, в том числе и в случае с героем нашей публикации, действительно есть для этого основания. Но тогда почему сотрудники МСЭ не дают обоснованных разъяснений пациентам по причинам отказов, ограничиваясь лишь дежурной фразой о возможности обжалования решения? Возможно, в этом и кроется причина недовольства граждан работой бюро.

Будем надеяться, что руководство ГБ МСЭ Рязанской области найдет возможность прокомментировать вопросы, поднятые в статье.

НА ЗАМЕТКУ

Если вас направляют на МСЭ:

– не настраивайтесь на то, что обязательно получите группу инвалидности. Бюро, как мы выяснили, в этом не заинтересовано;

– если ваша болезнь представляет угрозу жизни и не предполагает различных толкований, ни о чем не беспокойтесь: вы получите группу, поскольку иначе – просто преступление;

– возьмите с собой на комиссию медицинского специалиста по вашей болезни и юриста, правила проведения экспертизы это допускают;

– если результаты проведенной экспертизы вас не устраивают, попросите выдать справку, акт и протокол. Справка выдается по устному заявлению, акт и протокол – по письменному.