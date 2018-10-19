Управление качеством: специалисты ведущих строительных компаний побывали на площадках VELLCOM group

Интерес, проявляемый к вопросам внедрения инноваций, как со стороны государства, так и организаций, вовлеченных в процесс развития строительной отрасли, сделал очевидным необходимость проведения практической конференции «Гармонизация международных и отечественных стандартов. Опыт применения зарубежного лабораторного оборудования».

Конференция, состоявшаяся 15 октября, собрала весомый состав участников, задала деловой тон для экспертного обсуждения актуальных проблем развития лабораторного оборудования дорожно-строительной отрасли.

Дорожный сектор сегодня является одним из крупнейших генераторов и потребителей инноваций и способен вывести различные отрасли экономики на новый технологический уровень.

В мероприятии приняли участие такие ведущие компании, как «Инфратест» и Wirtgen, специалисты в области строительства, молодые ученые, студенты и аспиранты. Спикеры выразили мнение о важности проведения строительного контроля на всех этапах дорожного строительства и рассказали о действующей нормативной базе.

А после конференции участники отправились на строительные площадки VELLCOM group, где на практике ознакомились с особенностями работы передового лабораторного оборудования и строительной спецтехники: станции наземного сканирования Riegl, штамповыми испытаниями и контролем уплотнения грунта, экспресс-методом определения влажности, передвижной мобильной лабораторией.

На строительной площадке «Технопарк Рязань», Х5 Retail Group, под руководством представителя компании Wirtgen специалисты холдинга продемонстрировали работу ресайклера WR 240. Стоит отметить, что регенерированные материалы при ресайклинге обеспечивают гарантированную службу дороги в течение 20 лет при проведении работ по периодической замене только слоя износа.

После этого участники мероприятия прибыли на новую дорогу в Рыбном, где с помощью планографа определили ровность дорожного покрытия, ознакомились с процессом отбора керна.

При проверке качества ингредиентов, составляющих асфальт, в лаборатории VELLCOM group его доводят до состояния порошка

Производственный комплекс VELLCOM group стал завершающей локацией практической конференции. Всем желающим представилась возможность зайти внутрь лаборатории, где проходили испытания на устойчивость асфальтобетона к образованию колейности и сжатия. Технологические возможности лаборатории позволяют на всех этапах изготовления продукции подобрать оптимальное соотношение различных компонентов для повышения ее качества.

В августе 2018 года на площадке асфальтового и бетонного заводов холдинга VELLCOM group уже проходил форум практиков дорожной отрасли в рамках реализации проекта «Современные технологии = современные дороги», став единой коммуникационной площадкой для обсуждения вопросов повышения эффективности и внедрения инноваций.

Ключевыми задачами внедрения современных технологий в строительстве являются повышение долговечности сооружений и сохранение их высоких потребительских качеств для обеспечения надежности, безопасности и снижения нагрузки на окружающую среду.

Все участники встречи отметили важность и необходимость проведения таких мероприятий с целью обмена опытом в будущем.

Помимо ведущих специалистов отрасли на площадках VELLCOM group побывали и студенты профильных учебных заведений

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