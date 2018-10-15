2018-10-15T17:44:10+03:00
Спорт

На Кубке «Русской кожи» завершился групповой этап

Пройти в стадию плей-офф командам помогла хорошая реализация голевых моментов
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"Инвест" хоть и пропустил 2 мяча, но сохранил за собой место в Серебряном кубке."Инвест" хоть и пропустил 2 мяча, но сохранил за собой место в Серебряном кубке.
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В прошедшие выходные на Кубке «Русской кожи» по мини-футболу команды доигрывали последние матчи группового этапа, а у некоторых уже начались игры на вылет. Кто-то воспользовался своим шансом, кто-то нет…

Золотой кубок

В главной лиге турнира прошла только одна игра.«Юнион» крупно победил «Компанию Апельсин» 5:2 в борьбе за первое место в группе, а Игорь Юргаев стал автором хет-трика в этой встрече.

Серебряный кубок

«МФК Альбион» уверенно переиграл 5:1 «Универсал», став первым в группе, а Егор Макеров принес «Новой заре» минимальную победу над «Олимпом».Янис Мандзукас и Игорь Зверев принесли «Мурмино» победу 2:1 над командой «GoodDoors» и вместе с тем первое место по итогам группового этапа. Футболисты «Green House» добились волевой победы 2:1 над «Прессом», а «Реставрация» разгромила 6:0 «РЖД», хет-триком отметился Андрей Петров. «Инвест» победил 4:2 «Форс-мажор» в борьбе за сохранение прописки в Серебряном кубке – второй лиге турнира.

Бронзовый кубок

В заключительном туре группового этапа игроки «Сибинтек 2» добились победы над «Витязем 672» 3:1, в итоге поднявшись на вторую позицию, «витязи» же остались третьими. ФК «Беркут» отправил в ворота «Искры» пять безответных мячей, финишировав четвертым. «Завод Булат» одержал четвертую победу, одолев 4:1 «Гранит», в итоге команда заняла первое место в своей группе. «Агат-КИП» завершил групповой этап на второй позиции после крупной победы над "Континентом" 4:0.Футболисты «Династии» и «Урана» выдали упорный матч, итогом которого стала победа «Династии» 2:1 и второе место в группе. «Уран» в концовке мог отыграться, но не реализовал пенальти. «СКА» одержал волевую победу над «ФК Арсенал» 3:1, но этого оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. В итоге дальше прошла «Cosmica» как одна из пяти лучших команд, занявших четвертое место.

"Инвест" победил 4:2 "Форс-мажор" в борьбе за сохранение прописки в "Серебре".

"Инвест" победил 4:2 "Форс-мажор" в борьбе за сохранение прописки в "Серебре".

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