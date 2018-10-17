Касимовскую епархию возглавит священник, не принимавший монашеских обетов

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-16T19:22:01+03:00

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15 октября 2018 года в Минске состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Среди рассмотренных тем значился вопрос о замещении должности правящего архиерея Касимовской епархии Рязанской митрополии. Участники заседания избрали на этот пост протоиерея Александра Данилова.

Это стало полной неожиданностью для тех, кто внимательно следит за новостями подобного рода. Радикально настроенные, но плохо образованные верующие доходили до праведного гнева: Как, правящим архиереем станет семейный человек? Куда мы катимся, это будет похуже, чем на Украине! Это же вопиющее нарушение Апостольских правил!

Поспешим успокоить наших читателей. Есть такое понятие – целибат. Когда священник не принимает монашеских обетов, но и не женат. Так вот, Александр Данилов на сегодняшний день – целибат, так что отклонений от правил нет.

– Когда 20 лет назад начинал служить, чувствовал, что монахом быть не готов, но и жениться не хотел, пояснил нам священник.

Благочинный Северного благочиния Рязани и настоятель Преображенского храма в Канищеве коротко рассказал при встрече о себе.

– Родился я 40 лет назад на Узловой Тульской области. Отец – священник, и я пошел по его пути. Духовное училище, семинария, Московская духовная академия. Когда митрополит Марк предложил стать епископом, попросту ответил по-солдатски «Есть!». Ведь мы, как и военные, даем присягу, только брань наша духовная. Понимаю, что загружен буду сильно, но никакие хозяйственные архиерейские хлопоты не заслонят главного: молитвы и литургии. 26-27 октября планируется рукоположение во епископа, владыка Марк передаст дела, ведь он сейчас временно руководит Касимовской епархией, и уже тогда я стану полноценным епископом. Не боюсь, что обязанности менеджера заслонят собой призвание пастыря. Ведь я и сейчас часто занимаюсь в благочинии решением разного рода хозяйственных вопросов. Но службы-то не прерываются. Просто некоторое время спустя мое благочиние станет в разы больше…