2018-10-16T17:25:36+03:00
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Рыба-гигант, пойманная под Рязанью, оказалась пожилым дезертиром

Дуэль рыбака и толстолобика продолжалась около двух часов
Николай ПЕТРОВ
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Только одна голова гиганта потянула на 12 кило! Фото: Издательство «Пресса»Только одна голова гиганта потянула на 12 кило! Фото: Издательство «Пресса»
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На днях житель села Поляны Рязанского района Алексей Макаров выудил из Оки толстолобика весом в 49 кг. Только одна голова гиганта потянула на 12 кило! Напомним, мужчина рыбачил неподалеку от села Заокское.

Битва с рыбой-гигантом продолжалась около двух часов. Причем в одиночку справиться с монстром Алексей не смог – на помощь пришли коллеги-рыбаки.

– Такое раз в жизни бывает! – не сдерживал эмоций герой. – Я ходил с троллингом, как обычно. Забагрил его за хвост. Сначала даже не поверил в удачу, думал, корягу зацепил.

– 2-3 килограммовый толстолобик, которого продают рязанцам на рынках и ярмарках выходного дня – всего лишь мальки этой рыбы, - пояснил «КП»-Рязань» кандидат биологических наук Антон Барановский. – Отдельные особи могут достигать размеров взрослого человека, но для этого толстолобик должен жить не менее 10 лет. Этот вид рыбы не местный, он привезен из азиатских стран, акклиматизирован в наших условиях. Толстолобики разводятся искусственно, размножаться в естественной среде они не могут. Вполне возможно, что пойманная особь уплыла из рыбоводческого хозяйства, во время сброса прудов, например. На воле толстолобик, питаясь взвешенными водорослями, то есть планктоном, вырос до впечатляющих размеров. Несколько лет назад я видел на берегу мертвую особь похожих размеров.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

– Еще 30-40 лет назад мы ловили сорокакилограммовых сомов, двенадцатикилограммовых щук. Это были нормальные размеры. Но сегодня такие экземпляры – редкость, – рассказывает старожиловский рыболов-любитель Владимир Володин. – Причина: избыточный промысел. Ошибкой была легализация подводной охоты, именно она привела в итоге к снижению маточного поголовья рыбы. Во многих странах этот вид промысла в реках и озерах запрещен, поскольку опасен для фауны. Помню как лет 30 назад ГРЭС сбрасывала воду из водохранилища и вместе с ней в Проню попали крупные особи толстолобика. Эта рыба любит теплую воду, жмется к прибрежным кустам. Мы тогда вылавливали экземпляры весом более 32 кг. Когда же уровень воды в реке спал, еще больших размеров толстолобики остались висеть на прибрежных кустах. Мы собирали их уже мертвых и отдавали на корм курам.

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