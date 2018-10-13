Рязанцам повысили детские пособия и выплаты некоторым категориям льготников

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-12T18:11:24+03:00

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С 1 октября нескольким категориям рязанцев проиндексировали размер социальных пособий. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области, повышение произошло по некоторым выплатам, которые предусмотрены региональным законодательством.

Студентам – пособие выше

«Повышение», конечно, громко сказано, но для социально незащищенных слоев станет небольшим подспорьем. На 4% больше теперь будут получать ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные лица. На столько же увеличились ежемесячные выплаты членам семей и родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших или пропавших без вести в районах боевых действий. Как пояснили в пресс-службе минсоцзащиты, на сегодняшний день проиндексированные выплаты получают около 80 тысяч жителей Рязанской области.

Также на 4% повысили детские пособия. Стоит пояснить, что пособие на ребенка положено рязанцам со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума (для трудоспособного населения – 10 464 рублей).

– Размер пособия на ребенка устанавливается дифференцировано и зависит от социального статуса семьи, количества детей и дохода семьи, – отмечают в минсоцзащиты.

С 1 октября вырос на 4% размер пособия для семей со среднедушевым доходом до 2 тысяч рублей включительно, и теперь составляет от 324 и 1224 рублей. Если среднедушевой доход выше, то пособие составит от 180 до 1080 рублей. Приятная весть, что если в семье один или оба родителя студенты-очники, то пособие будет на 400 рублей больше на каждого ребенка.

Для ветеранов труда увеличенный размер выплат при условии сохранения права пользования набором социальных услуг составит 394 рубля. Если ветеран отказывается от получения набора социальных услуг, то размер пособия будет 438 рублей. Размер набора социальных услуг – оплата 50% стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, а именно 44 рубля.

Труженикам тыла и пострадавшим от политических репрессий размер ежемесячных выплат составит при условии сохранения права пользования набором социальных услуг 525 рублей. А при условии полного отказа от получения набора социальных услуг положено пособие в 657 рублей. Если гражданин откажется от проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, то выплаты составят ежемесячно 569 рублей. В случае отказа от оплаты лекарств по рецептам врачей, выплачивать будут 613 рублей ежемесячно. Для этой категории граждан размер набора социальных услуг составляет 131 рубль. Из этой суммы полагается оплата 50% стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении – 44 рубля. А вторую часть набора составляет оплата 50% стоимости лекарств по рецептам – 87 рублей.

Для членов семей и родителей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших или пропавших без вести в районах боевых действий предусмотрена более серьезная поддержка. Так, ежемесячная денежная выплата членам семьи и родителям погибшего с 1 октября 2018 года составляет 1 275 рублей.

– В случае если право на ежемесячную денежную выплату имеют несколько членов семьи, одна выплата производится в равных долях каждому члену семьи или по заявлению всех лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, одному из членов семьи, – поясняют в министерстве.

Для родителей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел выплачивают одно пособие на двоих. Каждый получает равную долю, соответственно заявлению другого.

– Если один из родителей отсутствует, размер ежемесячной денежной выплаты не пересматривается в сторону уменьшения, – отметили в минсоцзащиты.

Автоматическое повышение

Для получения проиндексированных выплат рязанцам, попадающих под повышение, не нужно специально обращаться в органы социальной защиты населения. В минсоцзащиты заверили, что все выплаты будут производиться автоматически в установленные сроки.

Более подробно узнать о новых размерах отдельных видов выплат можно на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области в разделе «Актуальная тема».

КУДА ЗВОНИТЬ?

Дополнительную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам льготных категорий можно получить по единому социальному телефону: 8 (4912) 513-600 и в отделах социальной защиты населения по месту жительства.